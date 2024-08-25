5 причин привлечь бабушку и дедушку к воспитанию внуков

Рассказываем о важных причинах дорожить теплой дружбой между поколениями.
У мам и пап могут быть сложные отношения с родителями, но это ни в коем случае не должно сказываться на общении бабушек и дедушек с внуками. Сайт Motherly собрал научные исследования, которые показывают, как важна эта связь старшего и младшего поколений.
1. Связь поколений дарит чувство защищенности
Результаты исследования, проведенного учеными из Оксфордского университета, показали: чем больше бабушки и дедушки вовлечены в жизнь внуков, тем она благополучнее, тем меньше у детей эмоциональных и поведенческих проблем. Они лучше справляются с такими травмирующими жизненными ситуациями, как, например, развод родителей или травля в школе. Бабушки и дедушки способны подарить внукам чувство защищенности, которое помогает им с минимальными потерями преодолеть все испытания.
2. Знание семейной истории делает детей добрее
Истории о тяжелых временах и о том, как члены семьи их переживали, развивают у детей эмпатию, то есть способность к сопереживанию. Так что позитивное общение с бабушками и дедушками помогает внукам вырасти хорошими и добрыми людьми.
3. Дружба с бабушками и дедушками – лучшая прививка от эйджизма
Все мы когда-нибудь состаримся, однако никому не хотелось бы в пожилом возрасте столкнуться с эйджизмом – негативным отношением к людям старшего возраста, дискриминацией по возрасту. Согласно результатам исследования, дети, у которых были близкие отношения с бабушками и дедушками, в наименьшей степени оказались подвержены эйджизму и испытывали по отношению к пожилым людям теплые чувства.
4. Близкое общение защищает стариков и взрослых внуков от депрессии
Эмоциональная близость между представителями старшего поколения и их уже взрослыми внуками снижает риск депрессии и у тех, и у других. По данным американского исследования, общение с внуками эмоционально поддерживает стариков, а молодым людям советы и рассказы бабушек и дедушек помогают не унывать и дарят любовь.
5. Воспитание внуков продлевает дедушкам и бабушкам жизнь
Как показали результаты другого исследования, пожилые люди, которые регулярно сидели с детьми, прожили более долгую и здоровую жизнь. Воспитание внуков побуждало бабушек и дедушек быть активнее, тренировало их интеллект, делало устойчивее к стрессу. В среднем присмотр за внуками прибавил бабушкам и дедушкам пять дополнительных лет жизни.
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