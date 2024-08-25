5 причин привлечь бабушку и дедушку к воспитанию внуков

Результаты исследования, проведенного учеными из Оксфордского университета, показали: чем больше бабушки и дедушки вовлечены в жизнь внуков, тем она благополучнее, тем меньше у детей эмоциональных и поведенческих проблем. Они лучше справляются с такими травмирующими жизненными ситуациями, как, например, развод родителей или травля в школе. Бабушки и дедушки способны подарить внукам чувство защищенности, которое помогает им с минимальными потерями преодолеть все испытания.