Два плюс два равно презрению? Как пережить экзамены и плохие оценки ребёнка

Приближается время подведения итогов учебного года. Для кого-то печальных. Но язвительное замечание в адрес ребёнка может оказаться ещё обиднее полученных им двоек или троек.

Как родителям реагировать на неудачи детей, чтобы стимулировать их лучше учиться? Рассказывает психолог Анна Гращенкова.

– Желание ребёнка быть идеальным, оправдать надежды родителей и заслужить их похвалу – это нормально. Главное, чтобы оно не стало инструментом для манипуляции с их стороны: «Я буду тебя любить, если…»

Безусловно, родители поступают так из лучших побуждений, но в результате лишь мешают детям проявлять индивидуальность и учиться мыслить самостоятельно. Те просто ждут чьего-то одобрения.

Если чувствуете, что ваши ожидания негативно влияют на психологическое состояние ребёнка, снижайте планку. Универсального совета тут нет, важно понимать особенности своих детей. Кому-то надо предлагать ориентиры и стимулы, потому что иначе он не может собраться. А кто-то и так делает по максимуму, но в своём темпе, и любое вмешательство только навредит.

Страх – от незнания

Замечая у ребёнка тревожность по поводу предстоящих экзаменов, дайте ему понять, что при любом исходе ваша любовь к нему останется прежней. И если что-то пойдёт не так, то вы вместе будете искать возможность это исправить.

Глубина переживаний у детей различна: у одних экзамены вызывают лёгкое беспокойство, у других – сковывающий страх. И далеко не всегда результат испытания связан с тем, насколько напряжённо ученик к нему готовился. «Напряжённо» и «качественно» – разные понятия. Можно что-то делать изо всех сил, но итог окажется слабым: время и нервы будут потрачены, а понимания материла не появится. Гораздо важнее качество подготовки, когда ребёнок начинает разбираться в теме, понимать и различать алгоритмы, которые нужно применить. Но экзамены – это не только проверка знаний. Они готовят школьника ко взрослой жизни, где успешность во многом зависит от самодисциплины и планирования. Дайте ему понять, что можно не просто беспокоиться, а использовать оставшееся время с пользой, добрав недостающие знания. Есть универсальная рекомендация, которая поможет. Звучит она так: «Страх возникает тогда, когда нет знания. Если есть знание, страха нет».

Установить контакт

Родителю важно чувствовать границу между тем, когда действительно необходимо поддер­жать ребёнка, и тем, когда поддержка переходит в навязчивость и чрезмерный контроль. Иногда уместно искренне поинтересоваться делами школьника, спросить, всё ли у него хорошо. Бывает так, что подростку трудно поделиться своими переживаниями. В этом случае можно зайти издалека. Предложите вместе попить чай с чем-нибудь вкусным, сходить в какое-то интересное место. Очень важно наладить более глубокий эмоциональный контакт. Если есть взаимное доверие, то ребёнок вам откроется.

Лучшее, что может сделать родитель, общаясь с ребёнком в такие периоды, – это следить за своим собственным состоянием. Дети легко считывают, когда мама и папа злятся, недовольны или, наоборот, безразличны. Поэтому важно научиться выстраивать эмоциональную связь. И безо всякого давления или назидания показывать ребёнку, что любой его результат, в том числе и в учёбе, зависит прежде всего от его собственных усилий.

Не приставайте к учителям

Евгений Ямбург, директор московской школы № 109, доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ

Родителям стоит знать, что в нормальных школах всегда есть возможность пересдачи каких-то тем во второй половине дня. Если дети что-то не поняли по предмету, они могут прийти после уроков, учитель объясняет материал на специальных дополнительных занятиях.

А вот приставать к учителям и упрашивать их исправить низкие баллы своего незадачливого чада не стоит. Школа в этой ситуации занимает верную позицию: не надо баловать детей, важно приучать их к труду, потому что на чужом горбу в рай не въедешь. Какие бы ни были именитые родители, учителя не должны поддаваться на их уговоры исправить оценки. Пусть дети своим трудом зарабатывают баллы!

Что касается ЕГЭ, то те, кто нормально учится все годы в школе, спокойно, без нервотрёпки, сдают экзамены. Сейчас по представлению президента сделана очень правильная вещь: даётся возможность пересдать один из экзаменов, чтобы улучшить свои результаты. Это тоже психологически раскрепощает, ребята меньше боятся провалиться. Причём этот повторный ЕГЭ пройдёт до того, как начнётся набор в вузы. Ещё один бонус для поступления.