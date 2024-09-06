Сердце давит. Почему подросткам надо регулярно измерять давление

Повышенное давление у подростков и совсем молодых людей может быть опасно для сердца. Ученые показали, что оно способно вызвать нарушения в его работе, которые со временем могут привести к преждевременной смерти.

Для людей в возрасте похожие данные ожидаемы, именно так развивается артериальная гипертония у них.

Часто гипертониками становятся в молодости

Не случайно ее называют «молчаливым убийцей», приводящим к поражению сердца, сосудов, головного мозга, почек, а затем и к смерти. Поэтому проблемы высокого давления у них изучены вдоль и поперек, а вот у подростков и молодежи — это темная зона. Тем ценнее новое исследование медиков Бристольского университета и Университета Восточной Финляндии, опубликованное в свежем номере Journal of Pediatrics («Журнал педиатрии»).

Вот один из главных выводов, сделанных учеными: начинать регулярно проверять артериальное давление нужно не в 35-40 лет, а уже в подростковом возрасте. Они наблюдали группу из 1856 человек в течении 7 лет — с 17 до 24-х лет. За это время число молодых людей с повышенным давлением увеличилось вдвое. Изначально давление выше 135/85 мм рт. ст. было у 6,4% подростков, а к 24 годам их число поднялось до 12,2%. В два раза чаще стали диагностироваться и изменения сердца при эхокардиографии (ЭХОКГ, ультразвуковое исследование сердца — прим aif.ru) — с 3,6% до 7,2%.

У мужчин и женщин есть отличия в течении гипертонии

За прошедшие 7 лет преждевременные изменения в сердце возникали как у мужчин, так и у женщин с гипертонией. Но отличия были. Например, у сильного пола высокое систолическое артериальное давление было связано примерно с 10-30-процентным увеличением риска нарушений функции сердца, но не повреждением его структуры. В частности, у них была так называемая диастолическая дисфункция левого желудочка. Она свидетельствует о том, что нарушается процесс расслабления сердца. Между его сокращениями бывает пауза — диастола, во время которой сердце расслабляется и желудочки наполняются кровью, чтобы вытолкнуть ее в кровоток при систоле — их сокращении.

У женщин влияние высокого систолического давления было более негативным, отмечалось 35–65-процентное повышение риска нарушения функции сердца и примерно 60–217-процентное повышение риска повреждения структуры сердца. Это проявлялось гипертрофией левого желудочка — из-за повышенной нагрузки, вызываемой высоким давлением, стенки этой камеры становятся толще.

Влияние таких изменений сердца на прогноз хорошо изучено у людей в возрасте. Они повышают риск преждевременной смерти. Нет никаких данных чтобы считать, что у молодых людей они будут вести себя как-то иначе. Врачи говорят о возможности у них ранней смерти в возрасте после 40 лет. Так что проблема серьезная.

Родителям нужно быть внимательнее к детям-подросткам

«Эти новые данные о пагубном влиянии высокого артериального давления на сердце молодых людей вызывают тревогу, — говорит один из авторов исследования, врач и клинический эпидемиолог Университета Восточной Финляндии Эндрю Агбайе. — Поэтому, учитывая количество повреждений сердца и потенциально преждевременную смерть, которую можно было бы предотвратить, задержка с началом скрининга артериального давления у подростков, неоправданна». Другими словами, начинать измерение давления нужно у пациентов не с 35-40 лет, а гораздо раньше — с подросткового возраста.

Но пока эти идеи дойдут до медицинской практики, пройдет много времени. Поэтому озаботиться этой проблемой именно сейчас лучше всего родителям, у которых дети в таком возрасте. И если будет выявлено повышенное давление, не нужно пускать это на самотек. Так часто бывает, ведь гипертония порой не вызывает никаких неприятных симптомов, и ее не считают опасной. Самое частое ее проявление — головная боль, но и она бывает далеко не у всех. Поэтому бороться нужно просто с повышенным давлением (даже если молодой человек его никак не чувствует), добиваясь его снижения до нормы. При невысокой гипертонии в этом могут помочь диета, физкультура, похудение. В более серьезных случаях — лекарства, которые может назначить врач.