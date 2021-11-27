"ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ": ОПЕКА ДВА ГОДА НЕ ОТДАЁТ РЕБЁНКА МАТЕРИ

Этой историей, как кажется, была шокирована вся страна. Общественность потрясена тем, как ради лайков в соцсети подростки издевались над двухлетним малышом. Произошло это в Кипельском детском доме Курганской области. Что можно противопоставить чудовищному "сиротпрому"?

На видео, выложенном в Сеть, хорошо видно, как 15–16-летние пацаны предподают "уроки взросления" несмышлёному ребёнку: сначала предлагают апельсин, а потом, когда малыш тянется к угощению ручками, дают ему пощёчины, учат его ругаться матом и даже дают покурить сигарету. Хотя где-то за кадром и слышны взрослые голоса, на издевательства над малышом никто внимания не обращает.

Между тем Дима – так зовут несчастного ребёнка – формально сиротой не является. У него есть мать и ещё пятеро братьев и сестёр. Забрали мальчика в приют "из-за бедности" семьи в ноябре 2019 года, когда ему было всего два месяца. С тех пор мама его не видела.

"Мы гарантируем, что с детьми будет всё хорошо", а на самом деле...

Эту историю в программе "Царьград. Сегодня" ведущая Диана Сорокина обсудила с экспертом Патриаршей Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ингой Юмашевой и корреспондентом Царьграда в Челябинской области Антоном Садчиковым.

Диана Сорокина: Антон, какие новости по этой истории на текущий момент?

Антон Садчиков: Нашей героине, Ирине Басовой, 30 лет, у неё шестеро детей, старшему сейчас уже 10 лет. Вся эта история длится уже 2 года, и она до сих пор не может получить от чиновников ответа на вопрос: лишена ли она родительских прав или только ограничена. Чаще всего во всех кабинетах она слышит "отстань, тебе в этой ситуации ничего не светит".

При этом, как рассказали её односельчане, Ирина совершенно непьющая женщина. Они присылали нам фотографии того злополучного дома, из которого выгнали её семью. Это обычный деревенский дом. Во время пожара сгорели только баня и хозпостройка.

От детей Ирина не отказывалась, она просто пыталась их забрать, чтобы самой воспитывать. Но потом грянул коронавирус, он неё стали требовать ПЦР-тест, чтобы убедиться в том, что не больна. А в то время эти тесты делали в течение 7-10 дней в лучшем случае. И пока женщина делала этот ПЦР-тест, её пятерых детей из Дома малютки, который перепрофилировали в ковид-госпиталь, перевели в детский дом к трудным подросткам.

Воспитатели и нянечки Дома малютки сразу забили тревогу, писали во все инстанции, что нельзя переводить маленьких детей в приют.

Одна из местных чиновниц во всеуслышание заявила: "Мы гарантируем, что с детьми будет всё хорошо". А после этого случилось то, что всколыхнуло чуть ли не всю страну.

Когда эта история была предана огласке, курганские органы опеки пообещали помочь матери вернуть детей, участвуя в судах. Сейчас Ирина Басова живёт в двухкомнатной квартире.

– А где сейчас находятся дети?

А.С. Дети всё ещё находятся в детском доме, но уже в другом, а не в том, где над ними издевались старшие воспитанники.

https://vk.com/video-75679763_456265475

Отношения государства и семьи изменились в 90-х. И это надо теперь исправлять

– Инга, такие ситуации с издевательством над детьми, к сожалению, не редкость. В чём несовершенство законодательства, почему такие ситуации случаются?

Инга Юмашева: Очень больно слышать такого рода истории. Действительно, они случаются слишком часто. К нам, в Патриаршую Комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства, постоянно поступают обращения на эту тему. Приходят жалобы на изъятие детей из-за финансового неблагополучия родителей или близких родственников. И мы даже помним ситуацию, когда президенту пришлось вмешаться, чтобы внук смог жить у бабушки, у которой не хватало достаточной нормы жилплощади, а органы опеки препятствовали воссоединению семьи.

Сегодня проблема изъятия детей лежит в двух плоскостях. В 90-е годы были приняты ряд документов, которые изменили отношения государства и семьи. Появились так называемые ювенальные технологии, ювенальные тенденции. И сегодня нам очень важно, в связи с поправками в Конституцию, пересмотреть ряд документов, денонсировать статьи, которые не соответствуют Основному закону страны и Стратегии национальной безопасности. И, конечно, с учётом того, что сегодня у нас национальное право имеет преимущество перед международным. То есть должна быть проведена работа по внешнему контуру наших договорённостей.

Что касается внутренних проблем, то сегодня у нас отсутствует централизованная система органов опеки и попечительства. Зачастую пособия, методички разнятся от региона к региону. Из-за этого порой возникают вообще абсурдные ситуации.

Особо хотелось бы отметить тот факт, что у нас в настоящее время отсутствует ответственность органов опеки и попечительства за неправомерное вмешательство в дела семьи. У них развязаны руки, а никакого особого спроса с них нет. И это тоже вопрос, который необходимо срочно решать.

Сегодня мы имеем полное право поставить вопрос и правосубъектности семьи, чтобы семья стала субъектом, а не объектом права. Тогда мы получим совершенно другую картину взаимодействия семьи и всех органов, которые обязаны семье помогать, а не разделять.

– Как раз по этому поводу у нашего корреспондента есть вопрос.

А.С.: Известно, что на ребёнка в России тратится в детском доме примерно 100 тысяч рублей в месяц. На пятерых детей, которых забрали у Ирины, в целом государством расходуется 500 тысяч ежемесячно. В год получается 6 миллионов. Не проще ли государству половину этих денег потратить на то, чтобы купить дом этой несчастной семье? В Курганской области можно купить шикарный дом за миллион рублей.

И.Ю.: Меня возмущает такое униженное положение наших многодетных семей, которые сегодня из-за финансового неблагополучия вынуждены переживать подобные трагедии. И конечно, государство обязано должным образом поддерживать наши многодетные семьи. Это вопрос и прогрессивного пособия на каждого ребёнка до 18 лет. Это и закон о едином статусе многодетных семей и мерах их поддержки.

Об этом мы много говорили. И очень ждёт этого закона наше семейное сообщество. Необходимо решать и жилищные проблемы многодетных. Я считаю, что после рождения третьего ребёнка государство должно на себя взять полную ответственность за обеспечение наших многодетных семей жильём, чтобы такие случаи не происходили.

"Мы предлагаем реальные меры защиты семьи"

– Вы представили проект "Конвенция о защите семьи". Расскажите подробнее об этом документе.

И.Ю: Это коллективный труд депутатов, экспертов Патриаршей Комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства, а также ведущих юристов. Мы этот проект готовы представить уже сегодня. Он разработан в соответствии с духом и буквой основных документов ООН. И, что немаловажно, предполагает реальные меры защиты семьи.

Мы исходим из того, что сегодня в России работа по защите традиционных семейных ценностей должна вестись на двух уровнях. Это внешний контур государственной политики и внутренний контур государственной политики. Документ, о котором мы сейчас с вами будем говорить, относится к внешнему контуру. Конвенция о защите семьи предполагает, что это будет документ на уровне Союзного государства России и Белоруссии с возможностью присоединения других стран, которые также намерены защищать традиционные семейные ценности.

Сегодня в мире существует тенденция навязывания Западом технологий, которые приводят к сокращению численности населения. Это и пропаганда однополых отношений, и разного рода иные девиации сексуального поведения. Это и пропаганда абортов, и движение чайлдфри, и попрание наших семейных ценностей.

Семья нуждается в защите в глобальном смысле. Президент Владимир Путин говорил, что нашей национальной идеей должна стать крепкая, благополучная многодетная семья. Сегодня у России есть реальный шанс стать лидером просемейного движения в мире. И поэтому инициирование собственных документов, в том числе и разработанная нами конвенция, могли бы продемонстрировать активную позицию России в этом направлении.

Коротко коснусь основных положений конвенции. Во-первых, это запрет однополых браков. Мы определяем брак как союз мужчины и женщины. Мы признаём биологический пол, а также неизменную половую идентичность человека, данную ему при рождении.

В документе предусмотрен запрет любой пропаганды нетрадиционных отношений и иных форм девиантного сексуального поведения, а также запрет пропаганды антисемейных ценностей, антисемейных идей и нападок на семью. Это чёткое, развернутое определение семьи, закрепление приоритета семейного воспитания, признания именно родной семьи наилучшим местом для взращивания личности, для воспитания ребёнка.

Конвенция закрепляет гарантию самостоятельности семьи в принятии решении, запрет какого-либо произвольного вмешательства в дела семьи. Родители должны иметь преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами и организациями. В этом контексте половое воспитание детей должно находиться в исключительном ведении родителей. Любой "секспросвет" может проводиться с непосредственного согласия родителей, под их пристальным контролем, если это осуществляет какая-то сторонняя организация.

Что очень важно, в этой конвенции мы закрепляем принцип презумпции добросовестности родителей, согласно которому каждый родитель добросовестно исполняет свои обязанности, вплоть до того момента, если это не будет оспорено решением суда.

Также устанавливается запрет на внесудебное изъятие ребёнка из семьи. И, конечно, запрет на пропаганду абортов.

– Возвращаясь к ситуации многодетной мамы Ирины Басовой, как проект мог бы помочь ей в данной ситуации?

И.Ю.: Как я уже сказала, внутренний контур решения этого вопроса лежит в необходимости установления ответственности органов опеки за их вмешательство. И плюс к этому – всемерная поддержка государства, в том числе финансовая, и решение жилищного вопроса.

Ведь нередко мы видим, что даже по закону многодетная семья может годами ждать положенного ей жилья или земельного участка. Очереди в регионах – просто километровые. А значит, необходимо добиться того, чтобы обязательство по улучшению жилищных условий многодетных семей было реализовано на практике, а не на бумаге.