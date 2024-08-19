В Латвии сказали, что это прекрасно - не знать математику. "Учеба - тяжелое наследие СССР"

В конце минувшего учебного года волей-неволей пришлось вспомнить знаменитую фразу Михаила Задорнова в отношении американцев. В издании UnHerd опубликовали статистику, которая тут же обросла всевозможными шутками, и от которой, еси честно, любой нормальный человек будет в шоке.

Ну не могут же они быть настолько тупыми?

Итак, поехали...

В США министерство образование провело оценку эффективности работы школ.

Выпускникам предлагалось пройти несложные тесты. И вот вам эти просто-таки потрясающие результаты:

освоить математику смогли лишь 20% выпускников,

читать научились менее трети - 27%,

историю своей страны, США хоть как-то изучили всего 13%,

знаниями в области географии могут похвастаться лишь 20%.

А дальше - прямо цитаты из UnHerd:

"Научный сотрудник Университета Чепмена Джоэл Коткин полагает, что проблема кроется именно в политике государства. Он обратил внимание, что хуже всего дела с образованием обстоят в "синих" штатах (штаты, где правят демократы).

Например, в Иллинойсе насчитывается 53 школы, где ни один ученик не успевает по математике, и 30 – где ни один не может получить хотя бы четвёрку по английскому. Большинство таких отсталых школ сосредоточены в Чикаго, где уже давно пытаются выправить падение уровня образования.

В 2019 году город увеличил расходы на каждого учащегося, однако на результат это никак не повлияло.

А в Калифорнии менее половины учащихся соответствуют стандартам грамотности и лишь треть разобралась в математике.

Коткин списывает всё на заигрывание с политкорректностью. Для современных демократов рассказывать детям про расизм, секс-меньшинства и смену пола гораздо важнее, чем преподавать математику, литературу и историю".

С чем мы американцев, конечно, в очередной раз и поздравляем...

Но к чему эта информация сейчас, спустя несколько месяцев? А к тому что нынешние верные подручные американцев - прибалты - готовы за американцами хоть в петлю!

Вы заметили, что главные пробелы образования в США кроются именно в математике? В связи с чем было принято решение чуть ли не убрать этот предмет из школьной программы в нескольких штатах, поскольку он "нетолерантен" и заставляет небелых учеников чувствовать себя ущербными.

Потом там заговорили и про физику с литературой и грамматикой, но вроде как, решили ограничиться только математикой.

Так вот, по итогам выпускных экзаменов у наших "новых европейцев", латышей, оказались категорические проблемы с точными науками. И прозвучала такая новость:

Нет, ну а что? Конечно же, он прав. Зачем математика рыбакам и рабочим консервных заводов?

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