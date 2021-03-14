«Российская газета» пиарит нейроинтерфейсы в школах: трансгуманисты приступили к превращению российских детей в биороботов



Предыдущие материалы «Катюши» на тему внедрения форсайтщиками-глобалистами из Правительства и НКО «нейронета» в образовании не привели к массовым протестам родителей – так что обозреваем продолжение реализации ИХ планов. Вот уже «Российская газета» открыто пишет об эксперименте в Москве и Казани, в рамках которого третьеклассников в школах подключали к нейроинтерфейсу «мозг-компьютер», одевали им очки виртуальной реальности с «полным погружением в урок». Естественно, материал составлен в лоббистско-позитивном ключе: мол, и концентрация внимания у детишек повысилась, да и учиться им стало не так скучно с новыми технологиями. И общий вывод – все это крайне перспективно, надо обязательно наращивать внедрение этой «инновации». Такими темпами до превращения детей в биороботов рукой подать – все это детально прописано в методичках форсайтщиков и утвержденных Правительством дорожных картах и НПА… Долг РИА «Катюша» как народно-патриотического СМИ – еще раз предостеречь граждан и вооружить народ контраргументами.



«Интерфейс поможет школьникам лучше учиться» - таков безапелляционный заголовок материала от автора «РГ» Ксении Колесниковой. Из текста следует, что некие «специалисты нейро-стартапа» предложили школьникам третьих классов в Москве и Казани выполнить задания с помощью нейротехнологий, подключив их к интерфейсу «мозг-компьютер». К счастью, для эксперимента был выбран неинвазивный нейроинтерфейс, хотя параллельно разрабатываются устройства более тесной, постоянной связи с компьютером (на Западе в этом деле преуспел Алан Маск – пока со свиньями и обезьянами ).



«В течение полугода в школах прошли 14 необычных уроков по математике и окружающему миру. Третьеклассники решали тесты по предмету, надев шлемы виртуальной реальности. Одновременно к ним были подключены датчики нейроинтерфейса, которые считывали сигналы мозга. VR-уроки занимали от 20 до 40 минут. Какие были задания? Например, такие. "Как называется жидкий минерал?" (Варианты - торф, ртуть, кварц и другие). "Сколько ножек у трех сороконожек?" (Варианты - 130, 120,140, 160) "Сколько ушей у шести ежей?" (Варианты - 15, 12, 10, 14). Чтобы "нажать" на ответ, нужно было концентрировать на нем внимание.



Контрольная группа - третьеклассники без шлемов и датчиков - выполняли те же тесты, но без нейро-оборудования.



Результаты? Ученые установили, что когнитивные функции учеников из экспериментальной группы улучшились. Сами школьники отметили, что "управлять силой мысли было интересно" и VR им понравился больше, чем "скучный устный счет», – радостно сообщает «Российская газета».



Затем приводятся позитивные комментарии коммерческого директора стартапа и одного из учителей: мол, дети работали в виртуальных очках с удовольствием. Да кто бы сомневался! И далее приводится вот такой аргумент, якобы в пользу позитивного эффекта эксперимента:



«После 10 сеансов работы с VR-шлемом и нейроинтерфейсом у детей из экспериментальной группы снизились импульсивность и эмоциональная возбудимость, улучшились когнитивное ингибирование (концентрированного внимания) и сознательный контроль, выросли концентрация внимания и скорость поиска правильного решения».



На тех, кто совсем не разбирается в теме, все это способно произвести впечатление, но давайте зреть в корень. Детям одели очки виртуальной реальности, полностью закрыв их от реального мира – перед глазами у них были только вопросы с вариантами ответов. И параллельно подключили к ним датчики считывания активности мозга. Неудивительно, что у них была зафиксирована повышенная концентрация внимания – когда вы оказываетесь в полной темноте, и перед глазами вам запускают лучик света, все ваше внимание будет сконцентрировано на нем. А вот «снижение импульсивности», которое трактуется экспериментаторами как позитивный момент, вызывает много вопросов. Фактически детей поместили в непривычное для нормального человека состояние, в эдакую нейротюрьму, заставив их перестать воспринимать многочисленные сигналы внешнего мира. И тут же у них якобы вырос «сознательный контроль». На самом деле это была зафиксированная датчиками реакция на конкретные команды, которые транслировались в очках – выбрать один из вариантов ответа. Это был никакой не самоконтроль детей, а подтверждение того, что в таком состоянии человеком очень легко управлять.



В комментариях к материалу не обошлось без представителя Фонда «Сколково», который заявил следующее:



«Использование VR вместе с нейроинтерфейсами позволяет педагогам получать дополнительную информацию о реакции учеников на образовательный контент. Так что это весьма перспективная идея: можно создавать идеальные образовательные сценарии. Похожие технологии применяются не только в образовании, но и в маркетинговых исследованиях».



Что и требовалось доказать – нейроинтерфейсы в этом эксперименте использовались не для улучшения способностей учеников, а для тотального отслеживания их реакций на происходящее, для контроля их эмоционального состояния. Это своеобразный индикатор ярких реакций, который намерены использовать и маркетологи – на уровне «зацепил-не зацепил» подопытного тот или иной рекламный сюжет. Иными словами – это инструмент для контроля и прямого управления людьми, для залезания им прямо в душу, если угодно. Вот такая вот «перспективная идея».



Как же мы докатились до такой жизни, что господа из «Сколково» оказались допущены в храм образования со своими стартапами? Это растянутый во времени проект, о котором «Катюша» давно рассказывает – отсылаем к нашим материалам «Не дадим цифросектантам превратить наших детей в киборгов» , «Пропаганда нейроимплантов и трансгуманизма детям» , «Чип в мозг ребенка – новый уровень социально-экономического прогресса…» . Суть сводится к тому, что различные АНО форсайтщиков при исполнительной власти уже очень плотно включились в образовательной процесс в РФ, стали его главными архитекторами и бенефициарами. Более того, на базе разных вузов проводятся соответствующие философские и педагогические конференции цифролоббистов, федеральное и региональные образовательные ведомства организуют летние школы, уроки и волонтерские сообщества с целью пропаганды нейротехнологий и «рынка средств человеко-машинных коммуникаций», подготовки целой армии «офицеров цифровой трансформации» (так звучит эта специализация при переводе на русский – изначально ее пишут на английском даже в «наших» дорожных картах).



Самое время еще раз напомнить о Постановлении Правительства от 28 октября 2020 г. № 1750, которым утверждается перечень технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций . То есть уже в самое ближайшее время в образовании будет внедряться следующее:







До этого нам осталось всего полшага – тому или иному региону, согласно профильному ФЗ, достаточно объявить у себя на территории «экспериментальный правовой режим» и принять соответствующий НПА в поддержку нейротехнологий. И вуаля – эксперимент стартует уже во всех школах региона.



Для полноты картины приведем далее и немного прокомментируем уже утвержденные «нашим» Правительством документы по нейронету. Обещаем – скучно не будет. Это не какая-нибудь казенщина и бюрократия, а строительство «дивного нового мира» прямо на наших глазах. Итак, Распоряжение Правительства РФ от 30 марта 2018 г. N 552-р «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Нейронет»» :



«…Ключевыми сферами направления плана мероприятий «Нейронет» являются развитие и продвижение, в том числе на указанные формирующиеся глобальные рынки, продуктов, основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и повышающих продуктивность человеко-машинных систем (!), производительность психических и мыслительных процессов (!), планируемых сегментов "Нейронет": "Нейромедтехника", "Нейрофарма", "Нейрообразование", "Нейрокоммуникации", "Нейроразвлечения и Нейроспорт", "Нейроассистенты и искусственный интеллект", а также смежных технологий - виртуальной и дополненной реальности, медицинской робототехники, сбора и обработки больших данных»



Нас готовят к «человеко-машинным системам», а также обещают ускорение «психических и мыслительных процессов», если мы по полной войдем в «Нейронет». Что же это за системы и насколько они безопасны? Ответ мы узнаем в разделе «мероприятия для сегмента «Нейроассистенты и ИИ», в рамках утвержденной Правительством ДК:



«Внедрение систем контроля (!) и поддержания состояния работоспособности водителей в пути в целях повышения безаварийности работы водителей и уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе утверждение технических регламентов и (или) иных требований к данным приборам, порядка оснащения ими транспортных средств, правил использования, обслуживания и контроля (!) их работы, а также порядка психофизиологического тестирования водителей в целях создания возможности проведения такого тестирования, развития и тренировки необходимых психофизиологических навыков водителей и других работников автомобильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Нормативное определение преимущественного использования водителями приборов контроля (!) состояния их работоспособности».



Сначала заявляются диагностические постулаты, затем целью называется «психофизиологическое тестирование». При этом мы видим постоянное использование в абзаце слова «контроль». Как представляется, разработчики дорожной карты вполне могут лишить водителей права использовать личный и не только автотранспорт в случае отказа от установки в нем приборов тотальной слежки. Ну а какой учет и контроль нас ждет в образовательной сфере? Для понимания процитируем немного из ДК «Нейронета» ( «Дорожная карта» одобрена Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 24.06.2016, Протокол №3. ):



«Необходимо отметить, что ответственным федеральным органом исполнительной власти является Министерство образования и науки РФ (*ныне – Министерство просвещения РФ и Минобрнауки РФ). К 2025 году... будет внедрено использование нейроустройств в системе образования:

В данном случае имеется в виду система образования, опирающаяся на закономерности и использование нейрокогнитивных механизмов для приобретения новых знаний, обучения и памяти, а также на данные об индивидуальных предрасположенностях человека и пластичности мозга (!), на применение нейрокомпьютерных интерфейсов, элементов виртуальной и дополненной реальности, гибридного интеллекта.

…Социальный эффект: повышение качества образования за счет разработки новых методик ранней профориентации (!) школьников и методик «нейротренингов» в образовательных программах».



Наконец, еще один важный документ – Распоряжение Правительства РФ от 17 января 2020 г. № 20-р «Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2030 г. и план мероприятий по ее реализации» . В нем вполне ясно декларируется, что уже нынешнее поколение будет жить при нейроинтерфейсах:



«…к новым рынкам относятся … нейроинтерфейсы…

…к формирующимся рынкам будущего относятся нейротехнологии и искусственный интеллект, устройства на квантовых технологиях, промышленный интернет, робототехника и сенсорика, устройства виртуальной и дополненной реальности…

…создать технологический задел в виде программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих реализацию сквозных технологий: большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, компоненты робототехники и сенсорика, промышленный интернет, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальности».



В середине октября 2019 г. Правительство утвердило дорожные карты по семи направлениям в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», являющегося частью нацпрограммы «Цифровая экономика». Всего на федеральный проект планируется потратить 451,8 млрд. рублей до 2024 года, при этом самое большое финансирование (почти 400 млрд.) получили как раз «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В рамках направления выделены следующие технологии: нейроинтерфейсы, нейростимуляция и нейросенсинг, а также перспективные методы и технологии в ИИ.



Цель всех перечисленных технологических инициатив – создание гибридных человеко-машинных систем, т.е. по сути – новой техно-биологической формации, новой версии человека (уже и не человека, по большому счету), постоянно использующего нейроинтерфейсы и взаимодействующего с ИИ. Очевидно, что связь «мозг-компьютер» является двусторонней и легко превращается в обратную – то есть после «скрещивания» с машиной самобытность психики и мыслительной деятельности индивида с уникальным сознанием оказывается под вопросом. В определенный момент все грани сотрутся и будет невозможно понять, кто же все-таки «заказывает музыку»: сам человек (точнее, то, что от него осталось) или его новый хозяин – высокоадаптированный искусственный интеллект, в свою очередь, настроенный своими создателями под определенные алгоритмы.



К чему в итоге приведет атака цифросектантов на мозги наших детей, можно представить уже сегодня. Об этом, кстати, честно рассказывала завкафедрой философского факультета МГУ, преподаватель Университета 20.35 (очередной форсайт-проект НТИ) Елена Брызгалина в интервью двухгодичной давности :



«…нарастающее внедрение нейротехнологий в образование приведет к ценностному расколу общества на тех, кто готов к технологическому вмешательству в природу человека и будет рассматривать нейротехнологии как полезные средства для улучшения образования, и тех, чья ценностная иерархия не позволяет сделать выбор в пользу кардинальной технологизации природы человека», – заключает Брызгалина.



«Кардинальная технологизация природы человека» – это еще весьма мягко сказано. Речь идет о фатальном видоизменении человеческой сущности с целью выведения «человека служебного», покорного киборга с полным набором нейроимплантов для вечного пребывания в «счастливой» дополненной реальности. Кураторы нейронета прямо говорят о своих планах : первый (подготовительный) этап – сбор биометрии, второй этап (с 2025 по 2035 гг.) – проникновение нейроинтерфейсов в человеческое тело, наконец, третий – нейроколлективы «новых людей», полностью живущие в искусственном мире, настоящая «Матрица» в действии.



В завершение материала заметим, что цифровым гешефтмахерам совершенно плевать на здоровье подрастающего поколения, которое они массово втравливают в этот евгенический нейроэксперимент. 5 марта в Москве состоялась международная общественно-научная конференция «Цифровая школа как «новая нормальность» - путь к деградации человека», о которой рассказывала «Катюша» . Впервые за долгое время в России на высоком уровне зазвучал голос авторитетнейшего немецкого психиатра и нейробиолога из Германии Манфреда Шпитцера, а также самого известного в стране специалиста по неионизирующим излучениям Юрия Григорьева. Были озвучены железные научные аргументы против цифрового антиобразования, а также сорваны покровы со страшного плана трансгуманистов по превращению граждан РФ в управляемых биообъектов. Но мнения ученых, академиков, докторов наук для команды «сколковцев» и «асишников» уже давно не указ. В таких условиях народ должен полностью взять на себя ответственность и защитить собственных детей от расчеловечивания.



РИА Катюша