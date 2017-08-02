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ПИРОЖКИ-ТРУБОЧКИ с творожно-банановой начинкой

ПИРОЖКИ-ТРУБОЧКИ с творожно-банановой начинкой

Пирожки - трубочки со сладкой творожной начинкой, готовятся просто, получаются очень вкусными и ароматными! Творожные трубочки из бездрожжевого теста подойдут на полдник, а также просто к чаю!
  • После приготовления вы получите 6 порций
  • Время приготовления: 45 минут

Ингредиенты

  • мука, 400 грамм
  • вода, 140 мл
  • соль, 0,5 ч. л.
  • растительное масло, 135 мл
  • творог, 400 грамм
  • банан, 1 штук
  • сахар, 1 ст. л.
  • ванильный сахар, по вкусу

Способ приготовления

  • В муку добавляем соль, растительное масло, воду и замешиваем тесто. Для начинки разомнём банан вилкой и перемешаем с творогом, ванильным сахаром и сахаром. Тесто делим на равные кусочки и каждый кусочек раскатываем, кладём начинку и заворачиваем в трубочку. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут. Приятного аппетита!
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