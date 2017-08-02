ПИРОЖКИ-ТРУБОЧКИ с творожно-банановой начинкой

В муку добавляем соль, растительное масло, воду и замешиваем тесто. Для начинки разомнём банан вилкой и перемешаем с творогом, ванильным сахаром и сахаром. Тесто делим на равные кусочки и каждый кусочек раскатываем, кладём начинку и заворачиваем в трубочку. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут. Приятного аппетита!