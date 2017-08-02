ПИРОЖКИ-ТРУБОЧКИ с творожно-банановой начинкой

Пирожки - трубочки со сладкой творожной начинкой, готовятся просто, получаются очень вкусными и ароматными! Творожные трубочки из бездрожжевого теста подойдут на полдник, а также просто к чаю!
- После приготовления вы получите 6 порций
- Время приготовления: 45 минут
Ингредиенты
- мука, 400 грамм
- вода, 140 мл
- соль, 0,5 ч. л.
- растительное масло, 135 мл
- творог, 400 грамм
- банан, 1 штук
- сахар, 1 ст. л.
- ванильный сахар, по вкусу
Способ приготовления
- В муку добавляем соль, растительное масло, воду и замешиваем тесто. Для начинки разомнём банан вилкой и перемешаем с творогом, ванильным сахаром и сахаром. Тесто делим на равные кусочки и каждый кусочек раскатываем, кладём начинку и заворачиваем в трубочку. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут. Приятного аппетита!
Свежие комментарии