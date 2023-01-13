Недостаток молока у кормящих мам

Примерно 9 из 10 мам, жалующихся на недостаток молока, на самом деле думают так необоснованно, ориентируются исключительно на собственные ощущения и поведение ребенка. А ведь эти показатели необъективны и чаще всего объясняются другими причинами.

Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения первые полгода жизни малыша следует кормить исключительно грудным молоком, поэтому мам волнует, хватает ли его, не голодает ли их ребенок, не нужно ли докармливать его смесью.

Нужно научиться различать, когда недостаток молока истинный (а он встречается не так уж и часто), а когда ложный (мама может «надумать» эту проблему и воспринимать любое беспокойство и плач ребенка, как голод у малыша). У подавляющего большинства женщин молока достаточно, но они часто подвергаются влиянию различных мифов и предрассудков, которые мешают становлению успешного грудного вскармливания и приводят к снижению лактации. Вот некоторые мифы, которые способствуют этому.

Признаки недостатка молока

Количество сцеженного молока не показатель

Ребенок высасывает все необходимое ему молоко, и он может получить гораздо больше, чем вы можете сцедить. Поэтому сцеживать молоко после кормления не имеет никакого смысла, ведь ребенок уже забрал все молоко.

Если ваш малыш часто просит грудь, это не значит, что он голодный

Ребенок может просить грудь, когда его что-то беспокоит. И это «что-то» не всегда голод. Через сосание груди ребенок общается с мамой и успокаивается. Для новорожденного очень важно подтверждение психоэмоционального и физического контакта с матерью. После рождения, испытывая дискомфорт по любому, самому незначительному поводу, малыш пытается от него избавиться, попав в привычные условия. Единственное место, где малыш после рождения может почувствовать знакомые для него ощущения, находится у материнской груди - там ему опять становится тесно, тепло (как у мамы в животике), и новорождённый хочет попадать в такие условия как можно чаще.

Ребёнок не может хотеть есть ровно каждые три часа, у него попросту нет часов. Кроме того, грудное молоко легко и быстро усваивается (за 1,5 часа), т.к. в нём самом содержатся ферменты, которые его «перерабатывают», в отличие от смеси, на переваривание которой, собственно, и требуется 3 часа. Кормить грудничка следует по требованию ребенка в его режиме.

Отказ ребенка от груди не означает, что в ней мало молока

Новорожденный может отказываться от груди по многим причинам, например у него болит животик или заложен носик, а не потому, что в ней мало молока или оно плохого качества. Также ребенок может отказываться от груди если у него есть другие предметы для сосания, например пустышка.

Сосание кулачка или пальцев не говорит о голоде

Сосание кулачка - одна из врожденных привычек новорождённого, т.к. большую часть своего внутриутробного существования ребенок проводил, посасывая свои ручки. Кроха очень часто ловит ротиком, в надежде приложиться к маминой груди, и начинает сосать все, что находится недалеко, будь то своя собственная пеленка или ручки.

На контрольном вскармливании нельзя узнать, хватает ли ребёнку молока

На контрольном вскармливании ребенка взвешивают до и после кормления и высчитывают разницу. В этот момент можно узнать лишь то, сколько молока ребёнок высосал за 1 конкретное кормление, но этот метод не позволяет узнать, хватает ли ребёнку молока в целом, потому что малыш, которого кормят по требованию, постоянно высасывает разные порции молока.