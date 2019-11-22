Не лечите ОРВИ. Почему противовирусные препараты и антибиотики неэффективны

Каждую осень и зиму наши дети простужаются – кашляют, шмыгают носами. А эффективных лекарств от вирусных инфекций наука так и не придумала. Да и нужны ли они?

Лекарств не назначил

Многие ли родители, вызвавшие врача к своему затемпературившему и кашляющему ребёнку, готовы принять такую ситуацию: педиатр осмотрел маленького пациента и… никаких лекарств не назначил?

Но, если это ваш случай, знайте: вам повезло с доктором.

В 2018 г. утверждены новые клинические рекомендации по лечению ОРВИ, разработанные Союзом педиатров России. Большая часть их посвящена тому, что НЕ надо делать при простудных заболеваниях. Главное – не надо лечить, как это ни парадоксально.

«­ОРВИ – наиболее частая причина применения различных лекарственных средств и процедур, чаще всего ненужных, с недоказанным действием, нередко вызывающих побочные эффекты. Поэтому очень важно разъяснить родителям доброкачественный характер болезни и сообщить, какова предполагаемая длительность имеющихся симптомов, а также убедить их в достаточности минимальных вмешательств», – сообщается в документе.

Разъяснить, почему при простуде не надо давать ребёнку привычные лекарства, «АиФ» попросил профессора Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, эксперта Всемирной организации здравоохранения Владимира Таточенко.

6 раз в год – нормально

– Прежде всего простуд не нужно бояться. Примите как данность: дети должны болеть и зарабатывать иммунитет. Нормально, если ребёнок заболевает ОРВИ до 6 раз в год. Не зря есть такая шутка: до свадьбы заживёт. К взрослому возрасту человек переболевает многими инфекциями и вырабатывает иммунитет.

Большинство основную массу инфекций даже не замечает – на день-два снизилось самочувствие, и всё прошло. Ну, ещё 2–3 раза в год сляжет с температурой. Мы живём и растём вместе с вирусами, здоровые малыши их нормально переносят. Они могут быть опасны для детей с хроническими заболеваниями, например, бронхиальной астмой. Если ребёнка изолировать, чтобы не простужался – не имел вирусных инфекций, его иммунная система будет склоняться в сторону аллергии.

Очень часто простудные заболевания вызывают риновирусы – они размножаются в слизистой оболочке носо­глотки и дают лихорадку, насморк, кашель. Иногда ОРВИ у детей вызывает вирус Эпштейна – Барр. Маленькие болеют довольно выраженно (резко, иногда длительно повышается температура, сильно болят горло, голова, увеличиваются лимфоузлы), но выздоравливают и никаких осложнений не получают.

Аденовирусная инфекция даёт примерно 5% ­ОРВИ. Для неё типичны ангина и ­конъюнктивит – резь, зуд, слезотечение на фоне высокой лихорадки в течение 5–7 дней. Практически нет средств, чтобы облегчить состояние. Жаропонижающие помогут снизить температуру, но длительность лихорадки не сократят. Аденовирусная инфекция почти всегда заканчивается благополучно, а к взрослому возрасту обычно к этим вирусам вырабатывается иммунитет.

Не так давно были открыты новые возбудители – ­бокавирус (до 20% ОРЗ у детей), метапневмовирус и др. Но пугаться и их не стоит, от них не умирают. Бояться надо только гриппа. Это единственный смертельный вирус среди ­ОРВИ. Поэтому надо прививаться.

Не цепляйтесь за интерфероны

А теперь главное – никаких противовирусных лекарств нет! Есть противогриппозные, которые нужно принимать в первые 48 часов от начала симптомов заболевания. Позже – бесполезно. Большинство разрекламированных и не очень средств значимого эффекта не дают.

Любимые многими иммуномодуляторы никто в мире, кроме нас и итальянцев, не применяет. Доказано, что интерфероногены у детей старше 7 лет могут сократить период лихорадки меньше чем на 1 день. Нужно травить ребёнка из-за этого? Всевозможные «фероны» нигде в мире не применяются и даже не признаны гомеопатическими средствами. Серьёзные иммуно­тропные и противовирусные препараты используют при вирусных гепатитах, онкологии после курса химиотерапии и ВИЧ-инфекции.

Отхаркивающие средства тоже принимать не стоит, за исключением редких случаев. Дети сами кашляют, стимулировать таблетками их не надо. Если болит горло, то для облегчения состояния можно использовать спреи, сосательные леденцы, таблетки и пастилки с антисептиком. Это не вредно. Ребёнка с больным горлом старше 4 лет желательно показать врачу, чтобы исключить стрептококковую инфекцию. Если она обнаружится, обязательно нужны антибиотики.

Капли в нос стоит применять, если он сильно заложен и ребёнку тяжело дышать, но не 3–4 раза в день, а по необходимости – скажем, на ночь, чтобы уснул. Не дольше 1–3 дней. А лучше промывать нос физраствором. Действие такое же. Гигиена носа поможет и от кашля: при ОРВИ он чаще вызван раздражением гортани стекающим в неё секретом.

Если ребёнок плохо переносит высокую температуру, сильно мучается, можно использовать жаропонижающие – парацетамол и ибу­профен. Но не стремитесь сбить её до 36,6. Упала до 38 – хорошо. А если ребёнок может терпеть – не надо и таких лекарств. Сбивая температуру, вы «отключаете» иммунную защиту, и он будет заболевать от одного и того же вируса несколько раз. От лихорадки никто ещё не умер. Температура не поднимется выше, чем нужно. Даже судорог не стоит пугаться. Взрослые дрожат при температуре, а у детей начинаются судороги. Если они длятся разово до 15 минут, не страшно.

Что остаётся? Обычные домашние средства – чай с малиной, молоко с мёдом, капелькой соды или минералкой, компоты и морсы. С жидкостью выводятся токсины – продукты жизнедеятельности вредных бактерий и вирусов. К тому же высокая температура приводит к обезвоживанию, и организму требуется влага. Обильное питьё способствует также разжижению мокроты, слизи и облегчает их отхождение. Если ребёнок не может пить, если у него начинается рвота, давайте воду понемногу – по чайной ложечке, но часто.

ОРВИ при отсутствии бактериальных осложнений проходят через несколько дней, хотя и могут оставлять на 1–2 недели такие симптомы, как насморк и кашель.

Профилактика

Хотя болеть ОРВИ ребёнку нужно, это не значит, что надо пренебрегать мерами профилактики. Они просты.

Больше гулять. На улице сложнее заразиться, чем в замкнутом помещении. Ведь почему мы чаще заболеваем в холодное время года? Не от холода, а оттого, что больше находимся в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, где много людей, а воздух сухой. Когда слизистая носоглотки пересыхает, сопротивляемость болезням снижается.

Не кутать детей. Представление о том, что надо потеплее одеваться, чтобы не простудиться, – миф. Чем больше вы будете кутать ребёнка, тем чаще он будет болеть. Должна быть естественная стимуляция организма. На ребёнка нужно надевать на один слой одежды меньше, чем на взрослого. Ведь дети на улице всё время двигаются. В дождь, сырую погоду лучше обувать его в резиновые сапоги. Конечно, если ребёнок жалуется, что ему холодно, оденьте его теплее.

Поддерживать дома влажность и оптимальную температуру. В квартире днём – +21...22°, ночью – +17...18°. Полезно даже приучить ребёнка спать при открытой форточке и не кутать его в пуховые одеяла. При температуре выше +23...25° воздух становится сухим. Поэтому регулярно проветривайте комнаты.

Чаще мыть руки. Причём не только после туалета. Каждый человек сотни раз за день залезает руками в нос, рот, глаза. Если на пальцах есть вирус, он попадёт в организм. Не позволяйте ребёнку хвататься лишний раз за ручки дверей в общественных местах – там скапливается огромное количество микробов.

Поменьше бывать на массовых сборищах. Например, в кино. Пока ребёнок ходит в свою группу в детском саду или свой класс в школе, он практически не болеет, потому что привыкает к тем микробам, которые циркулируют в коллективе. Когда коллективы смешиваются, дети начинают заражаться.

Не отказываться от прививок. Доказано, что вакцинация детей от гриппа и пневмококковой инфекции снижает риск развития острого среднего отита, то есть уменьшает вероятность осложнённого течения ОРВИ.

Когда нужно вызывать скорую и ехать в больницу?