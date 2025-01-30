Помощь детям с заиканием: советы родителям

Если ваш ребенок стал заикаться по причине сильного испуга или других факторов, не стоит постоянно поправлять малыша и всё внимание акцентировать на данной проблеме. Психологи дают родителям четкие рекомендации о том, как эффективнее всего справиться с проблемой заикания у ребенка:

1. Ваша задача – остановить заикание на существующем уровне, предотвратить его дальнейшее развитие и позаботиться о том, чтобы ребенок как можно больше разговаривал.

2. Не показывайте ребенку, что вы расстроены из-за его заикания.

3. Заботьтесь о здоровье ребенка: о качественном сне и питании, соблюдении установленного распорядка дня.

4. Уделяйте внимание ребенку, когда он что-то рассказывает. Показывайте своим видом, что вы интересуетесь тем, что он говорит, а не тем, как он это делает.

5. Воздержитесь от того, чтобы обучить ребенка каким-то приемам (таким, как глубокое дыхание, щелчки пальцами, махи руками).

6. Не заставляйте ребенка говорить перед посторонними людьми. Пусть он разговаривает столько, сколько хочет сам.

7. Принимайте ребенка таким, какой он есть. Не отвергайте его и не давайте ему повод чувствовать себя отвергнутым.

8. Не позволяйте ребенку избегать ответственности. Он должен придерживаться дисциплины наравне с другими детьми.

ответственности. Он должен придерживаться дисциплины наравне с другими детьми. 9. Не подсказывайте ребенку и не перебивайте его. Позвольте ему самому заканчивать фразы.

10. Обращайте внимание на эмоциональное состояние ребенка тогда, когда он заикается в школе и дома.

11. Хвалите ребенка, когда он хорошо говорит. Однако он не должен думать, что вы хвалите его за то, что он не заикается. Хвалите его за то, что он говорит, а не за то, как он говорит.

ребенка, когда он хорошо говорит. Однако он не должен думать, что вы хвалите его за то, что он не заикается. Хвалите его за то, что он говорит, а не за то, как он говорит. 12. Поощряйте различные занятия и хобби ребенка. Давайте ему положительную обратную связь и поддержку.

13. Не торопите ребенка в тот момент, когда он говорит, и не указывайте, как нужно разговаривать.

14. Общайтесь с ребенком в спокойной, расслабленной манере. Покажите ему пример спокойного, доверительного, неспешного общения.

15. Избегайте фраз типа: «Думай, прежде чем говорить», «Говори медленнее (или быстрее)», «Подожди, прежде чем говорить» и прочих.

16. Не советуйте ребенку разговаривать простыми словами – это только вселит в него страх использовать сложные фразы и предложения.

17. Поощряйте общение ребенка дома и в школе.

18. В общении с ребенком ничто не заменит любовь, понимание и терпение.

любовь, понимание и терпение. 19. Начиная с раннего возраста, включайте речевую практику в занятия, которые приносят ребенку удовольствие. Разговаривайте с ним в приятной манере. Например, качая или держа ребенка на руках, говорите с ним о том, что произошло в течение дня. Новости СМИ2

20. Инициируйте спонтанное общение с ребенком во время игр.

21. На собственном примере научите ребенка выражать свои чувства вербально и невербально.

невербально. 22. Читайте ребенку вслух немного медленнее, чем обычно, но в естественном ритме.

немного медленнее, чем обычно, но в естественном ритме. 23. Позвольте ребенку останавливаться и опять начинать говорить, когда он заикается.

24. Постарайтесь вести себя одинаково тогда, когда ребенок заикается и когда разговаривает нормально.

25. Спокойно воспринимайте тот факт, что у ребенка иногда могут возникать затруднения речи, особенно если его это тоже беспокоит. Простая фраза: «Я вижу, тебе трудно говорить» снимет напряжение, потому что ребенок увидит, что вы относитесь к этому спокойно.

26. Не используйте слово «заикание», когда говорите с ребенком или с кем-то в его присутствии, о его манере речи. Лучше используйте описательные фразы, например, «затруднения речи», «прерывистая речь» и т. д. Но если ребенок сам называет свое расстройство речи «заиканием», избегать этого слова будет неестественно.

27. Не заставляйте ребенка разговаривать в дни, когда у него усиливаются приступы заикания.

28. Когда ребенок заикается, повторите его фразу. Это даст ребенку понять, что вы его слышите, и позволит запомнить правильное произношение.

29. Открыто говорите с ребенком о заикании, если он этого хочет, но не акцентируйте на этом внимание.

30. Помните, что ребенок наследует поведение родителей, формируя свои речевые навыки. Хвалите ребенка за любой успех.

31. Не вознаграждайте ребенка конфетами. Сократите до минимума потребление им сахара и таких продуктов, как газированные напитки и пирожные.

32. Нельзя избежать травмирующих событий, таких как болезни, неприятные ситуации и конфликты. Однако помните, что они могут привести к расстройствам речи ребенка.

33. Если братья или сестры дразнят ребенка с заиканием, родителям следует вмешаться. Поговорите с ними тогда, когда ребенок не видит и не слышит. У ребенка больше шансов справиться с заиканием, если друзья, соседи и знакомые не критикуют его.

34. Когда у ребенка усиливаются приступы заикания, постарайтесь дать ему больше положительного опыта общения. Говорите с ним вместе, предлагайте ему петь, читать, декламировать детские стихи и т. д.

35. Родителям следует дать ребенку хороший пример общения в спокойной манере. Не предъявляйте к нему слишком высокие требования.

36. Внимательно слушайте ребенка, когда он говорит с вами.

37. Обращайте внимание на то, чтобы не ограничивать ребенка во времени. Разговаривайте с ним медленно и спокойно. Не перебивайте – так он будет чувствовать, что должен говорить быстрее, а это усугубит ситуацию.

38. Поощряйте ситуации, когда ребенок спонтанно разговаривает с вами во время игр и т. д. Устанавливайте с ним визуальный и тактильный контакт, улыбайтесь ему, используйте прикосновения.

39. Общайтесь с ребенком во время интересных занятий, таких как поход в зоопарк, в парк аттракционов, музей. Во время прогулки обсуждайте увиденное.

40. Родители должны помочь ребенку не чувствовать стыд по поводу собственного заикания. Можно иногда самим имитировать легкое заикание, чтобы ребенок понял, что у всех иногда случаются расстройства речи.

41. На расстройства речи влияет множество факторов, на которые ни дети, ни взрослые не могут повлиять. Поэтому никто не вправе осуждать ребенка за то, что он заикается.

42. Дети с заиканием практически ничем не отличаются от остальных детей. Поэтому не нужно считать их недостаточно развитыми или имеющими какое-либо заболевание просто потому, что они заикаются.

43. В заикании нет ничего «плохого» или «неправильного».

44. Заикание – сложная проблема, и для её решения требуется помощь. Обратитесь к логопеду, который специализируется на этом.

45. Заикание – это проблема, с которой можно справиться. Обратитесь за помощью к специалистам и не теряйте надежды.