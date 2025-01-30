Помощь детям с заиканием: советы родителям

Психологи дают простые советы, которые помогут ребенку с заиканием скорее справиться со своей проблемой
Если ваш ребенок стал заикаться по причине сильного испуга или других факторов, не стоит постоянно поправлять малыша и всё внимание акцентировать на данной проблеме. Психологи дают родителям четкие рекомендации о том, как эффективнее всего справиться с проблемой заикания у ребенка:
- 1. Ваша задача – остановить заикание на существующем уровне, предотвратить его дальнейшее развитие и позаботиться о том, чтобы ребенок как можно больше разговаривал.
- 2. Не показывайте ребенку, что вы расстроены из-за его заикания.
- 3. Заботьтесь о здоровье ребенка: о качественном сне и питании, соблюдении установленного распорядка дня.
- 4. Уделяйте внимание ребенку, когда он что-то рассказывает. Показывайте своим видом, что вы интересуетесь тем, что он говорит, а не тем, как он это делает.
- 5. Воздержитесь от того, чтобы обучить ребенка каким-то приемам (таким, как глубокое дыхание, щелчки пальцами, махи руками).
- 6. Не заставляйте ребенка говорить перед посторонними людьми. Пусть он разговаривает столько, сколько хочет сам.
- 7. Принимайте ребенка таким, какой он есть. Не отвергайте его и не давайте ему повод чувствовать себя отвергнутым.
- 8. Не позволяйте ребенку избегать ответственности. Он должен придерживаться дисциплины наравне с другими детьми.
- 9. Не подсказывайте ребенку и не перебивайте его. Позвольте ему самому заканчивать фразы.
- 10. Обращайте внимание на эмоциональное состояние ребенка тогда, когда он заикается в школе и дома.
- 11. Хвалите ребенка, когда он хорошо говорит. Однако он не должен думать, что вы хвалите его за то, что он не заикается. Хвалите его за то, что он говорит, а не за то, как он говорит.
- 12. Поощряйте различные занятия и хобби ребенка. Давайте ему положительную обратную связь и поддержку.
- 13. Не торопите ребенка в тот момент, когда он говорит, и не указывайте, как нужно разговаривать.
- 14. Общайтесь с ребенком в спокойной, расслабленной манере. Покажите ему пример спокойного, доверительного, неспешного общения.
- 15. Избегайте фраз типа: «Думай, прежде чем говорить», «Говори медленнее (или быстрее)», «Подожди, прежде чем говорить» и прочих.
- 16. Не советуйте ребенку разговаривать простыми словами – это только вселит в него страх использовать сложные фразы и предложения.
- 17. Поощряйте общение ребенка дома и в школе.
- 18. В общении с ребенком ничто не заменит любовь, понимание и терпение.
- 19. Начиная с раннего возраста, включайте речевую практику в занятия, которые приносят ребенку удовольствие. Разговаривайте с ним в приятной манере. Например, качая или держа ребенка на руках, говорите с ним о том, что произошло в течение дня.
- 20. Инициируйте спонтанное общение с ребенком во время игр.
- 21. На собственном примере научите ребенка выражать свои чувства вербально и невербально.
- 22. Читайте ребенку вслух немного медленнее, чем обычно, но в естественном ритме.
- 23. Позвольте ребенку останавливаться и опять начинать говорить, когда он заикается.
- 24. Постарайтесь вести себя одинаково тогда, когда ребенок заикается и когда разговаривает нормально.
- 25. Спокойно воспринимайте тот факт, что у ребенка иногда могут возникать затруднения речи, особенно если его это тоже беспокоит. Простая фраза: «Я вижу, тебе трудно говорить» снимет напряжение, потому что ребенок увидит, что вы относитесь к этому спокойно.
- 26. Не используйте слово «заикание», когда говорите с ребенком или с кем-то в его присутствии, о его манере речи. Лучше используйте описательные фразы, например, «затруднения речи», «прерывистая речь» и т. д. Но если ребенок сам называет свое расстройство речи «заиканием», избегать этого слова будет неестественно.
- 27. Не заставляйте ребенка разговаривать в дни, когда у него усиливаются приступы заикания.
- 28. Когда ребенок заикается, повторите его фразу. Это даст ребенку понять, что вы его слышите, и позволит запомнить правильное произношение.
- 29. Открыто говорите с ребенком о заикании, если он этого хочет, но не акцентируйте на этом внимание.
- 30. Помните, что ребенок наследует поведение родителей, формируя свои речевые навыки. Хвалите ребенка за любой успех.
- 31. Не вознаграждайте ребенка конфетами. Сократите до минимума потребление им сахара и таких продуктов, как газированные напитки и пирожные.
- 32. Нельзя избежать травмирующих событий, таких как болезни, неприятные ситуации и конфликты. Однако помните, что они могут привести к расстройствам речи ребенка.
- 33. Если братья или сестры дразнят ребенка с заиканием, родителям следует вмешаться. Поговорите с ними тогда, когда ребенок не видит и не слышит. У ребенка больше шансов справиться с заиканием, если друзья, соседи и знакомые не критикуют его.
- 34. Когда у ребенка усиливаются приступы заикания, постарайтесь дать ему больше положительного опыта общения. Говорите с ним вместе, предлагайте ему петь, читать, декламировать детские стихи и т. д.
- 35. Родителям следует дать ребенку хороший пример общения в спокойной манере. Не предъявляйте к нему слишком высокие требования.
- 36. Внимательно слушайте ребенка, когда он говорит с вами.
- 37. Обращайте внимание на то, чтобы не ограничивать ребенка во времени. Разговаривайте с ним медленно и спокойно. Не перебивайте – так он будет чувствовать, что должен говорить быстрее, а это усугубит ситуацию.
- 38. Поощряйте ситуации, когда ребенок спонтанно разговаривает с вами во время игр и т. д. Устанавливайте с ним визуальный и тактильный контакт, улыбайтесь ему, используйте прикосновения.
- 39. Общайтесь с ребенком во время интересных занятий, таких как поход в зоопарк, в парк аттракционов, музей. Во время прогулки обсуждайте увиденное.
- 40. Родители должны помочь ребенку не чувствовать стыд по поводу собственного заикания. Можно иногда самим имитировать легкое заикание, чтобы ребенок понял, что у всех иногда случаются расстройства речи.
- 41. На расстройства речи влияет множество факторов, на которые ни дети, ни взрослые не могут повлиять. Поэтому никто не вправе осуждать ребенка за то, что он заикается.
- 42. Дети с заиканием практически ничем не отличаются от остальных детей. Поэтому не нужно считать их недостаточно развитыми или имеющими какое-либо заболевание просто потому, что они заикаются.
- 43. В заикании нет ничего «плохого» или «неправильного».
- 44. Заикание – сложная проблема, и для её решения требуется помощь. Обратитесь к логопеду, который специализируется на этом.
- 45. Заикание – это проблема, с которой можно справиться. Обратитесь за помощью к специалистам и не теряйте надежды.