Запись в первый класс в 2025 году: что нужно знать родителям и как подготовиться к новому этапу

В статье расскажем, как будет проходить запись в первый класс в 2025 году, какой список документов взять с собой и какие есть альтернативы общеобразовательным школам.

Вы узнаете о сроках оформления заявлений и советах, которые помогут избежать распространенных ошибок. Мы также разберем, как подготовить ребенка к новому этапу и сделать переход из детского сада в школу максимально комфортным. Расскажем обо всем, что требуется знать родителям первоклассников.