Почему листья желтеют осенью: объяснение для детей и советы родителям

Чтобы наглядно показать, что в листьях есть разные пигменты, можно провести простой опыт. Возьмите зелёный лист и потрите его кусочком белой бумаги — на ней останется зелёный след.

А если сделать то же самое с жёлтым осенним листом, останется уже жёлтый. Это значит, что в листьях действительно есть разные краски.