Шоколад можно, но без газировки. Почему ребёнка нельзя лишать сладкого

Эксперт уверяет: детям нельзя полностью отказываться от сладостей. Им нужны быстрые углеводы. Но сколько можно в день в граммах? А еще лучше – в конфетках, печеньях и вафлях?

Сколько сладостей можно разрешить ребёнку? Почему не стоит давать детям сок перед едой?

Разъясняет заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Пырьева. Новости СМИ2

Юлия Борта, АиФ.ru: Екатерина Анатольевна, подозреваю, что наши дети едят сладкого намного больше рекомендованных диетологами норм?

Екатерина Пырьева: Это так. Вообще проблема избыточного потребления сахаров существует во всем мире. Но каких? В Европе и Америке норму сахара перебирают в основном за счёт увлечения сладкими напитками, в том числе газированными. Причём углекислый газ снижает чувство сладости, и вода человеку кажется менее сладкой, чем есть на самом деле. В России же, как показали проведённые в ФИЦ питания и биотехнологии исследования, значительный вклад в высокое потребление сахаров вносят кондитерские изделия. То есть наши дети (и их родители) не только злоупотребляют сладкими напитками, но и едят много всевозможного печенья, вафель, сладкой сдобы, получая не только избыток сахаров, но и жиров.

В итоге фактическое потребление добавленного сахара у малышей 3-7 лет составляет 14,5 % от калорийности суточного рациона. У более старших детей чуть меньше, у подростков – 13%. А по нормативам не должно превышать 10%. Добавленный сахар – это тот, который привносится в любое блюдо или продукт дополнительно к тому количеству, что содержится в нём исходно. Может быть, ребёнок и чай пьёт без сахара, зато пирожных съедает сразу штук пять. Следует помнить, что к продуктам с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов наряду с кондитерскими изделиями и сладкими газированными напитками относятся готовые завтраки (глазированные, с медом и др.), десерты (в том числе мороженое), а также нектары и даже натуральные соки и мёд.

- Некоторые мамы говорят: вообще не буду давать ребёнку сладкого — мол, здоровее будет.

- Это крайности! Ребёнок очень подвижен и активен. Быстрые углеводы в адекватном количестве ему нужны. Поэтому ребёнок хочет и просит сладкого. Хороший качественный шоколад (желательно молочный, чтобы не перевозбуждалась нервная система) быстро растущему школьнику, особенно занимающемуся спортом, не навредит. Никто не исключает кондитерских изделий совсем, если ребёнок здоров и не имеет избытка массы тела. Для младших школьников вполне допустимо съедать в день до 10-15 граммов кондитерских изделий. Это пара небольших печенюшек, вафелька или две мармеладки, или одна зефирина, или пастила.

Школьникам постарше норму можно немного увеличить. Родителям важно знать, что бывают периоды в жизни ребёнка — быстрый рост, высокая физическая активность, умственные нагрузки, гормональные скачки — когда его тянет на сладкое. Нужно только к этим потребностям подходить разумно, учитывать количество и отдавать предпочтение качественным продуктам — пастиле, зефиру, мармеладу с натуральными добавками фруктов и соков, цукатам из фруктов и др. Сокосодержащим напиткам (нектарам и прочим) предпочесть натуральный сок в разумных количествах (дошкольникам до 150 мл в сутки, школьникам 150-200 мл) и др.

Важно, чтобы ребёнок не приучался к сладкому вкусу стандартной еды. Ни в коем случае нельзя поить с раннего возраста подслащённой водой. Утолять чувство жажды следует обычной водой, несладкими соками и напитками. Мы все рождаемся с врождённым пристрастием к сладкому. Даже грудное молоко имеет сладкий вкус. То есть природа-мать так задумала, чтобы давать ребёнку энергию для активного роста. Важно не добавлять сахар в каши, фрукты, имеющие природную естественную сладость.

Не поощряйте сладким

- Часто сладкое родители обещают детям в качестве награды за что-то – сделанные уроки, съеденный суп.

- Никакая еда не должна быть вознаграждением или поощрением. Это касается и сладкого, и солёного. Более того, не надо акцентировать внимание на том, что сладкое — это что-то особенное. Точно так же, как нельзя заставлять ребёнка доедать всё до последней ложки — сколько съел, столько и съел. А сладкое должно быть просто компонентом еды в конце приёма пищи. Например, пообедал — выпил компот или морс. Кроме того, у некоторых сладкое вызывает дополнительное удовольствие от еды. Такова особенность аппетита. Сладкий вкус через центральную нервную систему обеспечивает чувство удовлетворения и означает окончание трапезы. Поэтому классика — это первое, второе и третье — компот.

- Сейчас в магазинах очень много конфет, на упаковке которых написано —натуральные, на фруктозе. Можно ли такие детям?

- Сахарозаменители (фруктоза, ксилит, сорбит), хотя и являются природными компонентами, которые содержатся в натуральных фруктах, не входят в рацион питания здорового ребёнка. В частности, избыточное употребление фруктозы может вызывать жировую дистрофию печени. Поэтому такие ингредиенты разрешается использовать в диетическом питании детей с патологией и строго по показаниям.

- Когда лучше давать сладкое? Говорят, съеденная утром конфета нанесёт меньше вреда организму.

- Утром ребёнок должен завтракать. Причем плотно. К сожалению, делают это немногие дети. И только после завтрака, чтобы не было слабости на первых уроках, можно съесть сладкое. Если ребёнок занимается спортом, допускается также конфетка или долька шоколада, чтобы быстро восстановить силы.

Кстати, у взрослых принятый до еды сок стимулирует аппетит и готовит пищеварение к основному приёму пищи (не показан тем, у кого повышена кислотность в желудке). А вот детям такой совет не подойдёт. Продукт, богатый углеводами, будь то сок или конфета, снизит объем потребления основного приема пищи и приведёт к учащению перекусов. Опять-таки углеводами — через полтора-два часа ребёнок снова будет таскать конфеты и печенье. В итоге неполноценным окажется не только завтрак, но и обед, и ужин.