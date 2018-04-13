Телесные наказания в школах: кто, где и как наказывает детей

После нашумевших заявлений российского продюсера Яны Рудковской о наказании сына ремнём выясняем, как относятся к телесным наказаниям за пределами России.

После нашумевших заявлений российского продюсера Яны Рудковской о наказании сына ремнём выясняем, как относятся к телесным наказаниям за пределами России.

В недавнем интервью «Дождю» Рудковская сказала, что её родители в детстве пускали в ход ремень в воспитательных целях и она сама ценит некоторую жёсткость в воспитании сынаради того, чтобы он «вырос мужчиной». Это признание вызвало скандал. В среду продюсировавшая Диму Билана светская львица опубликовала в «Инстаграме» видео, в котором её сын (она называет его «Гном Гномыч») называет рассказ матери о наказаниях шуткой.

Без ротанговых палок?

Большинство психологов и психиатров, публиковавших работы по теме воспитания детей, выступают против наказаний, не видя в них никакого образовательного эффекта, но считая их исключительно отравляющими отношения. Новости СМИ2

Шлёпать детей законодательно запрещено как минимум в 44 странах мира. Первой страной, которая ввела полный запрет на телесные наказания в 1979 году, была Швеция.

При этом в некоторых государствах разделяются вопросы телесных наказаний дома и в школе: например, в странах Скандинавии и Ирландии законодательно запрещено наказывать детей везде, но в Британии и России при запрете школьного наказания шлепки дома остаются на совести родителей.

К 2018 году телесные наказания остаются допустимыми преимущественно в консервативных странах, таких как Египет, или Сирия.

Обособленно в этом ряду стоит высокоразвитый, урбанизированный Сингапур, где наказание ротанговыми палками активно практикуется для насаждения дисциплины среди школьников (но не школьниц).

До недавнего времени эта практика существовала и в Южной Корее. Но с 2011 года индивидуальные наказания палками в школах запрещены. Впрочем, как и в Японии, они до сих пор применяются в сельских школах.

В США нет федерального закона, запрещающего наказания детей. В 31 штате и столичном округе Колумбия, впрочем, запрет на наказания в школах действует давно, в Нью-Джерси — аж с 1867 года; в остальных штатах и Вашингтоне его ввели в период с 1971 по 2011 год.

Дебора Сендек, директор Центра эффективной дисциплины в Огайо — штате, отменившем телесные наказания меньше 10 лет назад, — убеждена в абсолютном вреде наказаний. «Они могут иметь краткосрочный эффект, то есть, ребёнок осознает, что делать так-то нельзя, но на время. В долгосрочной перспективе от шлепков и тем более побоев нет никакой пользы, наоборот», — говорила она в интервью .

«За ушко да на солнышко»

В Советской России официальный запрет на телесные наказания в школах действовал ещё с 1918 года. Впрочем, он нередко нарушался, особенно в трудовых коммунах, в детских учреждениях системы ГУЛАГ и позже в детских исправительных учреждениях.

Заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Еникополов рассказал Русской службе Би-би-си о временах своего детства: «Хорошо помню, как в третьем-четвертом классе многие мои одноклассники приходили в школу и не могли сесть за парту, у них там всё горело».

Сегодня, по российскому законодательству, родители могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 116 УК за телесные наказания детей. Она предполагает наказание в виде штрафа или обязательные работы, или арест на срок до трёх месяцев.

По данным Human Rights Watch за 2012−13 годы, каждый день с насилием в семье сталкиваются до 36 тысяч женщин и 26 тысяч детей.

В 2016 году в Думе обсуждался законопроект о полном запрете телесных наказаний, но до принятия закона дело не дошло из-за сопротивления консервативного лобби. Тюремный срок для распускающих руки родителей сочли «чрезмерным проявлением ювенальной юстиции».

По сей день о «пользе» телесных наказаний высказываются некоторые представители религиозных конфессий (в частности, РПЦ) и консервативные политики (Елена Мизулина).

Иоганн Петер Газенклевер. Первый день в школе. 1952

Фабрики джентльменов

До середины 1970-х годов наказание розгами в британских школах практиковалось довольно широко, включая самые престижные частные учебные заведения, такие как Итон и Хэрроу. Причем долгое время розгами учеников били публично по обнаженным частям тела не только учителя, но и старшие ученики, старосты, с согласия педагогов.

Прямой запрет на использование телесных наказаний в государственных школах в Британии был введен в 1986 году. Однако лишь спустя 17 лет их окончательно запретили и в частных заведениях.

Несмотря на это, всего 10 лет назад, согласно анонимному опросу журнала TES, 22% учителей королевства считали битьё детей допустимым.

Консультантка по образованию в Великобритании для российских мигрантов Ирина Шумович сказала Русской службе Би-би-си, что никто из её клиентов не рассматривал вопрос о наказании своих детей и не опасался подобных мер со стороны школ.