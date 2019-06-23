5 вещей, за которые ни в коем случае нельзя ругать ребенка

Ругать? Вырастет психически неуравновешенным. Не ругать? Станет избалованным.

Поэтому поводу существует разные точки зрения: некоторые родители утверждают, что ругать не нужно вовсе, главное – наставлять. А некоторые спорят, что наказание – важная часть воспитательного процесса. В любом случае принимать такие решения должны сами родители.

5 поводов, за которые нельзя ругать ребенка

А мы обсудим, за что ругать нельзя ни при каких обстоятельствах.

1. Плохие оценки. Помните картину «Опять двойка»? Несчастный ребенок с раскаявшимся лицом и укоризненные взгляды родственников. Проявляя негатив из-за плохих отметок отпрыска, вы рискуете доверительными отношениями с малышом.

Наталкиваясь постоянно на ваше недовольство, детка не станет учиться лучше, а просто научится утаивать свои школьные проблемы и лгать.

Выясните причину неуспеваемости, возьмите контроль за выполнением уроков в свои руки и помогите школьнику справиться с проблемой.

2. Нежелание кушать. «Не встанешь из-за стола, пока все не съешь!» Вы же не борца сумо растите, а обычного человека.

У каждого свои нормы в еде, не настаивайте очистить тарелку.

Иногда у малютки просыпается зверский аппетит, а иногда вообще есть не хочется. Особенно в период болезней или в жаркую погоду. Уберите посуду и исключите любые перекусы до следующего кормления.

3. Тягу к исследованиям. Каждый ребенок проходит этап познания окружающего мира. У него обязательно будут возникать вопросы. Да, их будет миллион. Но ведь мир такой огромный и непонятный, как же иначе.

Не ругайте маленького почемучку, ведь из-за вашего порицания он может потерять интерес к познанию мира.

А это плохо скажется на возможности учиться в будущем.

4. Проявление любви «не вовремя». Ну, конечно, мы очень заняты. А он все липнет и нудит: «Возьми меня на ручки! Я так тебя люблю!». Любви, видите ли, ему хочется. Подождать, что ли не может?

Остановитесь и ответьте на любовь своего карапуза, ведь он не должен чувствовать, что вам его теплое отношение не нужно.

Время так быстротечно, через год-другой вы будете мечтать, чтобы детка просто обнял вас. Придумайте общий ритуал проявления любви: рукопожатие, похлопывание по спинке. Применяйте эти ритуалы в ситуациях, когда ситуация не позволяет проявить свои чувства.

5. Ошибки из-за возрастных особенностей. Какой смысл ругать малютку за намоченные шатанишки, если он еще не освоил правила пользования горшком. Это все равно, что ругать за неумение читать в годовалом возрасте. Ничего кроме проблем с психикой из этого не сформируется.

Будьте примером для вашего ребенка и чаще вспоминайте себя в детские годы.