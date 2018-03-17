Как можно не любить детей? Часть 1

И на что только не пойдешь ради дружбы! Стерпишь такое, что при других обстоятельствах могло бы вывести на тропу войны запросто. А все потому, что друг – это такой специальный человек, на плечо и жилетку которого ты можешь рассчитывать всегда, при условии, что сам будешь подставлять плечо и иногда исполнять роль жилетки. Новости СМИ2

Именно об этом я думала в тот момент, когда краем уха слушала мою подругу Жанну, а краем глаза наблюдала за ее отпрысками, равномерно распределившимися по гостиной моей квартиры. Жанна жаловалась на то, как тяжело ей приходится с детьми, и как несправедлива к ней свекровь, которая часто попрекает, а к детям плохо относится.

В это время ее младшенький, Владик, все-таки выцарапал мою любимую кошку Нюсю из-под кресла, и торжествующе тянул ее за хвост, пытаясь поднять вверх. Я ахнула, и бросилась спасать кошку. Мама-Жанна ни на секунду не прервалась в своем повествовании, судьба кошки ее волновала мало. Между тем Владик был настроен решительно, и животное мне отдавать не хотел. Он схватил ее мертвой хваткой за горло так, что у бедняжки глаза на лоб полезли. Тут уж я не выдержала:

- Немедленно отпусти кошку! Ты же ее сейчас задушишь!

И попыталась разжать детские пальчики с горла кошки. Владик в знак протеста плюнул мне прямо в лицо, но Нюсю освободить удалось.

Мама не сказала чаду ни слова. Зато мне сказала:

- Ты чего на моего ребенка кидаешься! Ничего он не сделает твоей кошке! Он же ребенок, сил не хватит ее удушить!

Я молча проглотила выговор, погладила кошку, и отнесла ее на кухню. Дала рыбки, и закрыла Нюсю на кухне, причем так, чтобы дети Жанны не смогли зайти тюда.

Когда я вернулась в гостиную, Жана все продолжала говорить. А в этом время старший сын Жанны Денис и дочка Вика совместными усилиями поломали-таки ножку стула, и теперь пытались друг друга ударить разобранным на части предметом меблировки.

В это время Жанна говорила:

- Я просто не представляю, как можно не любить детей?! Ну вот ты мне скажи, что это должен быть за человек, который не любит детей? Это же бревно бессердечное, такие люди опасны! Но ладно, когда это посторонний человек. Но если бабушка не любит своих внуков, то это вообще мрак! Старая эгоистичная сука, думающая только о себе! Да она всю жизнь только себя и любила! Это по моему мужу видно - он такой недолюбленный, все время ко мне ластится. Так любит нежничать, обнимашки-целовашки! Ну разве это нормально для мужика? Это точно признак того, что его в детстве недолюбила мать! И зачем она тогда вообще рожала!

А мои дети!? Ну как так можно: даже не делает вид, что любит их. Как приходим к ней, так она сразу губы поджимает, и начинает пилить детей: туда не ходи, это не бери, того не делай! Нет чтобы занять их чем-то, книжку почитать! Ну что мне делать? Это же несправедливо по отношению к моим детям. Почему у них не может быть нормальной бабушки, как у всех детей? Ах, если бы моя мама была жива… А эта, свекровь моя, никогда сама не попросит, чтобы внуков привели! Никогда! И подарки внукам такие – лишь бы отвязались! Жмотина еще та! А ведь других внуков у нее уже не будет, Гришка-то единственный у нее сын…

В это время Вика, замахнувшись на Дениса ножкой от стула, заехала прямо по журнальному столику из стекла, который был накрыт мною к чаю…

Продолжение следует…