Как воспитывали дочерей в крестьянских семьях 100 лет тому назад: Что умела делать девочка в 10-летнем возрасте

В давние времена воспитание мальчиков и девочек на Руси сильно отличалось. И если первых родители воспитывали как добытчиков, то вторых - как будущих матерей и хозяек. А ежели о 12-летней девочке говорили, что она «непряха» , а о мальчике, что он «только и может гонять бабки» – это было большим позором и для ребенка, и его родителей.

Юная швачка.

Подготовка к основной роли женщины начиналась очень рано, а взросление девочек сопровождалось множеством традиционных обрядов. В том числе немаловажным было приготовление приданного, в котором девушка с раннего детства участвовала сама. Она его ткала, шила, вышивала, пряла, вязала и мастерила.

Юная пряха. Автор: Николай Дубовской.

Народные традиции и обряды в полной мере отражались и на внешнем облике девочек, которым с малых лет волосы заплетали в одну косу, символизирующую единение трех жизненных сил. При том, ее плели так, чтобы она строго ложилась вдоль позвоночника. Это было связано с поверьем, что светлые силы из волос переходили в него и наполняли энергией. После замужества косу делили на две. И это являлось символом того, что сил понадобится вдвойне - на саму девушку и на ее ребенка.

Примерка приданного. Автор: Федот Сычков.

Древний "Домострой" - устав по которому жило крестьянство, был неписаным законом. Он требовал от отца семейства строгости в воспитании своих детей. В особенности это касалось дочерей, так как выдать дочь замуж беспорочной, да к тому же приученной к разному труду, считалось предметом большой гордости для родителей.

«Хозяйство водить — не разиня рот ходить»

Гуси-лебеди.

Дочерей намного раньше начинали приучать к посильному труду, нежели сыновей. Видимо отсюда и пошло, что девушки взрослели быстрее.

«Маленькое дело лучше большого безделья», — по такому принципу мать воспитывала свою дочь, а обучение любой сельскохозяйственной или рукодельной работе она начинала с личного примера. Показывая и объясняя дочке тонкости и последовательность выполнения того, или иного дела, помалу вовлекала ее в сам процесс.

«Накануне праздника». Автор: Юрий Кугач.

Так, если в пяти-шести летнем возрасте маленькая хозяюшка присматривала за утятами иль цыплятами, то уже к десяти-двенадцати она выгоняла коров на пастбище и могла их подоить. Рано привитые трудовые навыки давали возможность женщине стойко переносить все тяготы крестьянских будней. И не зря веками в народе бытовала поговорка: «С ремеслом весь свет пройдешь – не пропадешь».

Маленькая помощница.

Таким образом маленькая дочь пяти-шести лет по крестьянскому кодексу должна была освоить основы прядения, помогать матери управляться по дому: мыть посуду, убираться, готовить несложную еду, а так же подметать пол, мыть и чистить лавки, вытрясать и чистить половики, убирать постель, перетряхивать ее, менять лучину, свечи, чистить керосиновые лампы; присматривать за домашней птицей и скотиной. А еще под ее присмотром могли оставлять младших братьев и сестер.

Дети кормят цыплят у хлева. Автор: Георгий Савицкий.

В 10-летнем возрасте к девочке, прошедшей первоначальную "науку" мамы, бабушки, требования ужесточались, и она становилась по-взрослому ответственной за ту работу, которая ей поручалась. Она должна была собирать дрова и приносить воду из колодца, чистить и топить печь, варить каши и готовить борщи, стряпать пироги и другую выпечку.

Частенько десятилетним девчушкам самим приходилось стирать и полоскать белье на речке, а затем развешивать его на просушку. И если летом это было почти как развлечение, то стирка в проруби зимой превращалась в довольно суровое испытание.

Малолетняя нянька.

А еще в многодетных семьях присмотр за младшими ложился на плечи старшей сестры, которая уже могла самостоятельно перепеленать и накормить из рожка, убаюкать и развлечь песнями, «пестушками» и прибаутками.

Наймичка. Автор: Харитон Платонов.

Нередко девочку 10-11 лет родители могли отдать в няньки–«пестуньи», чтобы присматривала за чужими детьми. С "пестуньей" расплачивались или продуктами, или отрезами ткани, а то и деньгами. Так, за сезон девочка могла заработать от трех до пяти рублей.

Пряхи. Автор: Иван Куликов.

Очень важно для девочки в отрочестве было освоить элементы ткачества, так как все ткани для одежды, полотенец, скатертей крестьяне изготавливали сами. Поэтому ткань и называли домотканой.

Вначале девочку учили "наматывать нитки на цевки (берестяные трубочки-катушки), затем – трепать лен, и прясть из него кудели (нитки)". В некоторых регионах чесали и пряли шерсть. Как правило, ткачеством занимались зимой большими «бабьими» компаниями.

И если в пяти-семилетнем возрасте малышка овладевала первичными навыками прядения пряжи на веретене или прялке, которую отец изготавливал для нее в уменьшенном варианте, то к 10 годам она могла уже самостоятельно соткать на ткацком стане для себя пояс или рушник. С этих лет она и начинала готовить для себя приданое.

Жатва. Автор: А. Пластов.

Множество было обязанностей для маленькой хозяюшки и в не дома. Ей приходилось вязать снопы, собирать колоски, ворошить сено; сажать рассаду, полоть сорняки и поливать огород; пасти корову, козу, гусей, уток; убирать навоз и чистить скотину.

Крестьянские дети несут отцам в поле обед. Автор: Алексей Кивченко.

Крестьянские девочки в лесу. Автор: Алексей Корзухин.

Однако исходя из вышесказанного, не следует думать, что деревенская ребятня на Руси была лишена обычных детских радостей. На досуге младшие девочки играли в «дочки-матери» куклами-мотанками, которым сами шили наряды и придумывали украшения. А девушки немногим постарше собирались на посиделки, где резвились, пели, вязали, вышивали и шили. А еще детей всех возрастов отправляли в лес для сбора ягод, грибов, трав, хвороста. Эти развлечения их также адаптировали ко взрослой жизни.

За работой. Подруги. Автор: Федот Сычков.

Все свое детство и отрочество девочка была под покровительством отца, который отдав ее замуж, эти обязанности передавал мужу. На Руси поговаривали: "Отец бережет дочь до венца, а муж до конца". И став женой, она была обязана почитать мужа, как главу семейства. И то, чему ее научили отец с матерью она передавала своим детям, внукам. А освоенные трудовые навыки с малолетства были основным залогом ее выживания во взрослой жизни.

Праздничный день. Автор: Федот Сычков.