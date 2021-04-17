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УЛОВКА ДЬЯВОЛА: В РОССИИ БЕЗНАКАЗАННО РАБОТАЕТ ПРОПАГАНДА ИЗВРАЩЕНИЙ, САМОУБИЙСТВ И АБОРТОВ

Уловка дьявола: В России безнаказанно работает пропаганда извращений, самоубийств и абортовФОТО: ANDREI STEPANOV / SHUTTERSTOCK.COM

16 августа в Уфе прошёл круглый стол на тему "Деструктивный контент как инструмент разрушения семьи и здоровья детей". Эксперты пришли к выводу, что пропаганда абортов, самоубийств и сексуальных извращений приобрела характер угрозы национальной безопасности и для решения этой проблемы государство должно принять срочные меры.

Как только сторонники традиционных русских ценностей начинают говорить о противостоянии пропаганде суицида, абортов и нетрадиционных половых отношений, с другой стороны баррикад сразу же следует ответная реакция. "Независимые" СМИ и "демократическая" общественность немедленно взрываются возмущением в духе "опять мракобесы хотят всё запретить". Или "лучше обсудили бы насилие в семье", "нужно говорить о пенсиях и социальных пособиях". То есть пытаются представить ситуацию так, будто бы ерундой граждане занимаются, придумывают какие-то проблемы, вместо того чтобы решать реально существующие…

О важности той или иной проблемы красноречивее всего говорят цифры. Так давайте же обратимся к ним.

Полк детей, ушедший в ад

Статистика говорит, что каждый год в России порядка 2,8 тысячи несовершеннолетних кончают жизнь самоубийством.

Это немногим больше штатной численности мотострелкового полка. Суицид занимает третье место среди причин смертности у детей до 14 лет – после дорожных аварий и тяжёлых болезней, и первое – в возрастной категории 15-21 год. При этом, по данным ВОЗ, неудавшихся попыток самоубийств примерно в 20 раз больше, чем удачных.

Было бы неверным считать, что к суициду более всего склонны дети из семей, которые принято считать неблагополучными. Как сообщила главный внештатный суицидолог Воронежской области Светлана Петрова, по большей части сводят счёты с жизнью дети из вполне обеспеченных семей.

Ну а при чём же здесь пропаганда, спросите вы.

На круглом столе в Уфе депутат Госдумы Николай Земцов рассказал, что по сигналам неравнодушных общественников ежемесячно закрывается порядка 200 групп в социальных сетях, подвигающих детей к этому шагу. В марте текущего года журналист Ольга Скабеева подготовила репортаж, в котором рассказывается о видеороликах в TikTok, прямо призывающих подростков совершить массовое самоубийство. Как выяснила Скабеева, это далеко не единичный случай.

Земцов

ДЕПУТАТ ЗЕМЦОВ. ФОТО: СОФЬЯ САНДУРСКАЯ / АГН "МОСКВА"

Разумеется, с глубинными причинами подросткового суицида следует работать отдельно – психологам, священнослужителям и в первую очередь, конечно, родителям. Но справедливо и другое: необходимо пресекать саму возможность, что ребёнок, нуждающийся в специализированной помощи, попадает под влияние людей, толкающих его к самоубийству. И если этого не сделать – тысячи детей ежегодно будут сводить счёты с жизнью.

Кто-то ещё считает эту проблему малозначительной?

Почему Россия вымирает?

Факт, что Россия медленно, но верно вымирает, уже ни для кого не секрет. По прогнозам ООН, к 2050 году численность населения нашей страны сократится до 132,7 млн человек. А к концу столетия, как считают некоторые эксперты, количество граждан России может уменьшиться до 70 млн – то есть вдвое от текущих показателей. И весьма сомнительно, что при таком положении вещей нам удастся сохранить государственный суверенитет: остатков народа не хватит ни для обеспечения безопасности, ни для нормального функционирования экономики. Да что там экономика – людей не хватит просто для заселения территории России!

Да, в нашей стране реализуется нацпроект "Демография". Существует ежегодно индексируемый материнский капитал, выплачиваются различные социальные пособия. Однако, по мнению депутата Госдумы Петра Толстого, даже если означенный нацпроект будет выполнен в полном объёме, это не решит демографические проблемы нашей страны.

Депутат Толстой

ПЁТР ТОЛСТОЙ. ФОТО: АНДРЕЙ НИКЕРИЧЕВ / АГН "МОСКВА"

Ещё при обсуждении демографии, как правило, стыдливо замалчивается страшная цифра: с 1992 года в России сделано порядка 46,5 млн абортов. Это в полтора раза больше потерь СССР в Великой Отечественной войне. И лишь ничтожная часть искусственных прерываний беременности делается по медицинским и социальным показаниям.

Если бы эти детки не были уничтожены во чреве матерей – в России сейчас жили бы не 146, а 190 млн человек.

Бытует мнение, что русские женщины отказываются рожать из-за тяжёлого материального положения. Однако этой установке прямо противоречит факт, что численность населения стран, гораздо более бедных, чем Россия, увеличивается. Индия, Индонезия, Пакистан, Нигерия и ряд других государств значительно уступают нам по уровню жизни, однако это не мешает гражданам этих стран рожать и воспитывать детей.

Так, может быть, дело всё-таки не в достатке, а в базовых ценностях, которые формируются, в том числе и пропагандой?

Нет закона

Депутат Государственной Думы Инга Юмашева в ходе заседания круглого стола сказала, что физическое и психологическое здоровье молодёжи, подростков и детей должно защищаться комплексно.

Важно поставить существенный заслон деструктивному контенту в СМИ и социальных сетях на законодательном уровне,

– отметила Юмашева.

Однако беда в том, что в нашем законодательстве отсутствует понятие "деструктивный контент". Да, есть федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", ст.5 которого содержит перечень опасной информации. Но вряд ли этот перечень можно считать исчерпывающим. Также, по мнению экспертов, многие его положения нуждаются в уточнении.

Юмашева

ДЕПУТАТ ЮМАШЕВА. ФОТО: СОФЬЯ САНДУРСКАЯ / АГН "МОСКВА"

Например, запрещена пропаганда самоубийств, психически активных веществ, нетрадиционных сексуальных отношений, жестокости и насилия. Тут вроде бы всё однозначно и понятно.

Также среди детей запрещена к распространению информация, "отрицающая семейные ценности" и "формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи". А вот здесь уже всё гораздо сложнее.

Отрицает ли семейные ценности, например, фильм, герои которого от серии к серии меняют половых партнёров? Унижают и оскорбляют своих супругов, изменяют им? А как относиться к произведениям, где героизируются подростки, беспричинно хамящие родителям? Где героиня делает аборт, и это преподносится в ключе "ну у неё же не было другого выхода"?

А ведь фильмов подобного содержания на федеральных телеканалах – пруд пруди…

Инга Юмашева заявила, что будет ходатайствовать о скорейшем создании в Государственной Думе рабочей группы, которая займётся разработкой нормативно-правовой документации по противодействию деструктивному контенту. Также, по её мнению, необходим государственный заказ на информацию, направленную на поддержку семьи и защиту наших традиционных ценностей.

О необходимости доработки законодательной базы высказался и депутат Государственной Думы Николай Земцов:

Мы закрываем каждый месяц больше 200 групп с помощью инициативных граждан, направляя депутатские запросы. Впору созвать добровольные родительские дружины по вычищению интернет-пространства от грязи, но и этого мало. Мы уже работаем над законодательной инициативой по противодействию распространению деструктивного контента. Надеюсь, эта работа будет выполнена в максимально короткие сроки.

Уловка дьявола

Итак, проблема деструктивного контента более чем реальна. Также несложно заметить, что пропаганда самоубийств, абортов, чайлд-фри, половых извращений, разрушение традиционных семейных ценностей преследуют, по сути, одну цель – максимально сократить численность населения России. И пока нашим "партнёрам", к сожалению, это удаётся. 

Но тогда почему нас пытаются убедить, что проблемы нет?

Французский поэт Шарль Бодлер в позапрошлом веке написал гениальные слова:

Величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что его не существует.

То есть нам пытаются внушить, что деструктивный контент – это выдумка мракобесов, которые только придумывают повод, чтобы в очередной раз что-то запретить. Что более 46 млн абортов – это всего лишь реализация права на свободу выбора. Что почти 3000 ежегодно убивающих себя детей – это в порядке вещей. Что извращение – это норма.

"Мы должны стоять на пути этой вражеской пропаганды и понимать, что всякая пропаганда гомосексуализма, не говоря уже о педофилии, является вражеской пропагандой для России, для наших национальных ценностей", – считает основатель Царьграда Константин Малофеев.

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