Почему ребенок плохо ведет себя рядом с мамой

Для ребенка нет людей ближе, чем его родители. Но порой случается так, что он начинается плохо вести себя, находясь с мамой. Начинает истерить и капризничать, показывать свои недовольства. В чем причина такого поведения? Об этом подробнее в данной статье.

1. Большое доверие к родителям

Иногда в плохом поведении ребенка виноваты сами родители.

И чуть что, они начинают анализировать причины, которые спровоцировали непослушание. На деле же дети чаще всего устраивают истерики, если их либо слишком строго воспитывают, либо сильно балуют и многое позволяют.

Интересно, но малыш показывает себя с худшей стороны только с любимыми людьми. Если быть точнее, то с теми, с кем сложились доверительные отношения. Поэтому баловство при маме или папе считается нормальным явлением. Когда ребенок смело показывает свои чувства, родителей за это можно только похвалить. Ведь им удалось создать здоровую связь со своим чадом. А значит, кроха находится в невероятно комфортной для него обстановке.

Переживать надо, если ребенок беспрекословно выполняет все указания мамы, а свои переживания раскрывает другим людям. Такая ситуация довольно редкая. Она означает, что малыш либо боится вас, либо недостаточно хорошо знает. Это происходит, если мама подолгу пропадает на работе и уделяет минимум времени своему крохе.

В любом случае, важна «золотая середина», и если Вы ее нащупали, значит, Вы мудрый родитель.

2. Подстраивается под взрослых

Маленькие дети всячески копируют поведение взрослых людей. Они повторяют их фразы, походку и даже привычки. Из-за этого нередко случаются небольшие проблемы.

Ребенок может случайно разбить телефон. Или пытаясь помочь маме на кухне, рассыпает соль с сахаром по всему полу. Такие поступки вызваны самой природой. Таким образом, проходит процесс обучения и привыкания к окружающему миру. Взрослым остается только искренне посмеяться над результатами. Вам стоит гордиться своим ребенком, если он проявляет интерес к домашним делам.

Но бывает, например, когда малыш проводит время с бабушкой, он перенимает ее особенности: скорость, манеру говорить, предпочтения. И дальше он подстраивается под ее тип поведения. Причем происходит это совершенно неосознанно. Им управляют ощущения и инстинкты.

А как только появляется мама, она приносит с собой уже другие требования. Ее поведение отличается от бабушкиного. А так как он все еще находится под ее влиянием, отходит не сразу. малыш еще не успел подстроиться под маму, поэтому становится немного растерянным. Ведь он оказывается между двумя разными людьми. А с помощью истерик ребенок адаптируется к маме, ее характеру и требованиям. Такое поведение является естественным после долгого нахождения с бабушкой. Из-за этого и происходят некоторые нарушения в детском поведении.