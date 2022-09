ВОЙНУ ПЫТАЮТСЯ ПЕРЕНЕСТИ В НАШИ СПАЛЬНИ? ДЕТИ – ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

Глупые враги тешат себя иллюзиями, что Россию удастся сокрушить внешним напором. Куда опасней враги умные, расшатывающие страну изнутри. Например, телеканал НТВ эпохи олигарха Гусинского остался в памяти нашего народа как образец ядрёной русофобской пропаганды. Это СМИ открыто поддерживало террористическое подполье на Кавказе. И даже после бегства медиамагната за границу его выкормыши не остановились: в 2002 году они чуть не сорвали операцию по освобождению заложников в театре на Дубровке, в прямом эфире транслируя передвижение спецназа при штурме. Теперь птенцы "гнезда Гусинского" повзрослели и действуют изощрённей. Они "минируют" спальни наших детей, например через книги, которые те могут почитать перед сном. Так, издательство Popcorn Books, возглавляемое бывшим сотрудником телеканала НТВ Алексеем Докучаевым, поставило на поток производство и выпуск педерастических романов, откровенно продвигающих эти западные псевдоценности. И разумеется, в этой истории нашёлся иностранный след.

Не успел отгреметь скандал с пропагандирующим педерастию романом "Лето в пионерском галстуке", как издательство Popcorn Books торпедировало аудиторию новым "шедевром" – романом-продолжением "О чём молчит ласточка".

Авторы (или "авторки") те же, Катерина Сильванова и Елена Малисова. Сюжетная линия, как вы уже, наверное, догадались, тоже недалеко ушла от первой "голубиной" серии. Новое творение "авторок" – "сложная книга об отношениях двух мужчин, пособие по тому, как пережить кризис и научиться говорить о чувствах и проблемах".

В пиар-кампанию, судя по всему, солидно вложились. К примеру, автору этих строк на почтовый адрес пришла рассылка от сети книжных магазинов "Лабиринт" – одной из крупнейших книготорговых сетей нашей страны с самым продвинутым интернет-магазином, количество пользователей которого составляет до 2,5 миллиона ежемесячно. По мнению "Лабиринта", эта книга "долгожданная" (интересно, кем именно?).

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА MAIL.GOOGLE.COM

Кто же издаёт эту макулатуру и с какой целью? Бессменным генеральным директором (а теперь единственным учредителем) ООО "Попкорн букс" является Алексей Докучаев. Это довольно широко известная личность в узких кругах. В 1990-х он работал на телевидении редактором, ассистентом режиссёра, в том числе в телекомпании "НТВ Телемост". Владельцем канала в те годы был олигарх Владимир Гусинский, ныне скрывающийся в Испании. Идейная направленность канала была не просто либеральной, а напрямую антироссийской. Пропагандисты этого СМИ при Гусинском не стеснялись напрямую оправдывать террористов на Северном Кавказе.

Даже такой приверженец либеральной идеологии, как Альфред Кох, несколько смущённо вспоминал, что творила эта телекомпания в разгар борьбы против терроризма в Чечне:

Я прекрасно помню, как в разгар первой чеченской войны в 1995 году НТВ практически неприкрыто поддерживал чеченских боевиков, показывая зверства федеральных властей, но замалчивая зверства моджахедов, которых было по меньшей мере не меньше, и начались они значительно раньше, ещё до открытой фазы конфликта… Гусинский никогда не скрывал, что у него были прайс-листы, которые олигархи должны были оплачивать… Он говорил: а что я могу сделать, мне же надо как-то жить.

А в 2002 году во время захвата террористами театрального центра на Дубровке журналисты телеканала фактически "слили" преступникам план освобождения заложников, начав транслировать в прямом эфире (!) продвижение групп спецназа к зданию. Большей подлости, цинизма и мерзости представить трудно.

Но Докучаев явно пришёлся к месту и сделал в дальнейшем неплохую карьеру. В 2010 году он пополнил ряды Академии российского телевидения и даже пытался принять участие в политической деятельности: активно поддерживал акции экстремиста Алексея Навального*, участвовал в создании навальнистской "Партии прогресса" (ликвидирована), рекламировал книгу Олега Навального, брата Алексея, про отбывание наказания в колонии по делу компании "Ив Роше". В общем, с завидным упорством прикладывал руку практически ко всем попыткам разрушить нашу страну. Но всегда выходил сухим из воды и даже до сих пор не внесён в список иноагентов. А стоило бы.

СКРИНШОТ ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ АЛЕКСЕЯ ДОКУЧАЕВА В FACEBOOK**, FACEBOOK.COM/ALEXEY.DOKUCHAEV

На персональной странице в Facebook** господин Докучаев рьяно борется за права "политзаключённых", выражает солидарность с ликвидированным по решению суда обществом "Мемориал"*** и всецело одобряет политику Государства Израиль. Наличие политических заключённых в этой стране вкупе с массовыми нарушениями прав человека, что зафиксировано множеством международных правозащитных организаций, Алексей Алексеевич предпочитает игнорировать. Видимо, фокус его внимания распространяется исключительно на Россию и Святую землю, при этом двойные стандарты налицо.

СКРИНШОТ ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ АЛЕКСЕЯ ДОКУЧАЕВА В FACEBOOK**, FACEBOOK.COM/ALEXEY.DOKUCHAEV

В семейном кругу Алексей Алексеевич явно находит полное понимание собственной политической позиции, ведь его супруга – известная либеральная журналистка Ксения Соколянская, ведущая новостей на телеканале "Настоящее время"****. Телеканал создан медиакорпорацией "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"**** при участии "Голоса Америки"****, открыто финансируется с помощью грантов Конгресса США через Агентство США по глобальным медиа. Сейчас Ксения Александровна ведёт на данной площадке пропагандистскую работу в интересах бандеровского режима, не гнушаясь брать интервью у представителей откровенно террористических организаций (например, полка "Азов"*****).

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА CURRENTTIME.TV

Отсюда становится понятной и мотивация Докучаева к изданию педерастических книжек. Этот гражданин действует, исходя из идейных посылов антигероя романа Фёдора Достоевского "Братья Карамазовы" Смердякова ("Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна"). Для гендиректора "Попкорн букс" издание "пионерских галстуков" и "ласточек" – продолжение той самой деятельности, которой он занимался на НТВ, то есть работы по уничтожению столь ненавидимой страны.

Дети – это будущее нашего государства. Без них – сильных и здоровых духом, хранящих память о традициях своей нации, – не станет и России. Её бесполезно пытаться разрушить внешним напором. История свидетельствует, что сокрушить нас можно, только разложив изнутри. Именно этим и занимается книгоиздатель Докучаев на своём узком участке антирусского фронта. И у него, конечно, находятся зарубежные спонсоры.

Атака на русских детей за ирландский счёт?

Кто же поддерживает такие издательства, как Popcorn Books? Анализ данных из открытых источников позволяет установить чёткую связь этой компании с заграничными юридическими лицами. В распоряжении первого русского телеканала Царьград имеются данные по состоянию на июль 2022 года. Согласно этим данным, до августа 2022-го в уставном капитале ООО "Попкорн букс" самую крупную долю (65,5%) имела ирландская компания "Букмейт лимитед". Она была головной компанией "Попкорна".

ДО АВГУСТА 2022 ГОДА КАРТОЧКА КОМПАНИИ ВЫГЛЯДЕЛА ТАК. ИСТОЧНИК: СПАРК

Даже при беглом взгляде на финансовые показатели ООО "Попкорн букс" становится очевидным убыточность данного бизнеса. Чистая прибыль за 2021 год составила минус 1,5 миллиона рублей. Не самая оптимистичная ситуация и у ООО "Букмейт": 2018 год – минус 45,7 миллиона, 2019-й – минус 23 миллиона, 2020-й – минус 24,9 миллиона, 2021-й – минус 137 тысяч рублей. Что это – благотворительность? Чьё-то любимое детище? Или дело в заинтересованности ирландской стороны продвигать педерастическую продукцию (в прямом и переносном смысле) на книжном рынке России? Ведь Ирландия – одна из самых либеральных в отношении содомитов стран и усиленно проталкивает за рубежом "повесточку". Чтобы так биться головой о стену, неся крупный убыток, нужно иметь очень большой энтузиазм или же выполнять поставленные задачи в соответствии с тщательно продуманным планом.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ООО "ПОПКОРН БУКС". СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА CHECKO.RU

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ООО "БУКМЕЙТ". СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА CHECKO.RU

Наши власти тормозят, западные – наглеют

После истории с "пионерским летом" власть, конечно, предприняла ряд действий по купированию педерастической пропаганды. Хорошо показала себя Госдума, где сейчас рассматривается законопроект Александра Хинштейна, разработанный при участии экспертов Всемирного Русского Народного Собора и Общества "Царьград". Отреагировал Роскомнадзор. Не имея пока законодательных инструментов для наказания "радужных" пропагандистов, контрольный орган тем не менее обратился к Российскому книжному союзу с просьбой не допускать появления на полках литературы, подобной "Лету". Со стороны РКС было проявлено понимание и обещано содействие. Но лоббисты педерастии сдаваться просто так не намерены и нагло штампуют одну книжку за другой. Ничего личного, просто бизнес? Нет, всё куда сложнее.

Налицо политический и внешнеполитический контекст. Продвижение нетрадиционных псевдоценностей давно стало частью государственного курса Соединённых Штатов Америки. В апреле 2015 года во время президентства Барака Обамы был учреждён пост "специального посланника по правам ЛГБТК+ персон" (Special Envoy for the Human Rights of LGBTI+ Persons) в Государственном департаменте США. С пришествием в Белый дом Джозефа Байдена курс на всемерное усиление "радужного" интернационала только углубили. И 4 февраля 2021 года американский президент подписал Меморандум о продвижении и защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квир и интерсексуалов по всему миру.

Ключевое здесь – указание на глобальный характер документа (потому-то истеблишмент Запада и называют глобалистами – отнюдь не для красного словца). Красной нитью через весь текст проходит мысль о необходимости навязать западное представление о содомитах всему остальному человечеству. Понятно, что за словом следует дело и лоббирование педерастии хорошо оплачивается. Документ для глав всевозможных ведомств выглядит так:

МЕМОРАНДУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕПАРТАМЕНТОВ И АГЕНТСТВ

Настоящий меморандум подтверждает и дополняет принципы, установленные в Президентском меморандуме от 6 декабря 2011 г. (Международные инициативы по продвижению прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров). Этот меморандум впервые предписал исполнительным департаментам и агентствам (агентствам), работающим за границей, обеспечить, чтобы дипломатия Соединённых Штатов и иностранная помощь продвигали и защищали права человека лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров во всём мире. Этот меморандум основывается на этом историческом наследии и обновляет меморандум 2011 года.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА WHITEHOUSE.GOV

Активничает на ниве защиты прав педерастов и Европейская комиссия – исполнительный орган власти Европейского союза. Недавно ЕК подала в суд на Венгрию из-за закона о запрете "радужной" пропаганды среди детей. Суют свой нос европейцы и в наши дела. Так, в 2021 году Европейский суд по правам человека обязал Россию признать однополые браки (правда, мнение ЕСПЧ для нас теперь абсолютно неважно). Долгие годы США и ЕС поддерживали многочисленные некоммерческие организации в нашей стране, продвигающие нетрадиционные псевдоценности. Мало-помалу эти структуры ликвидировали, признавали иностранными агентами, выдавливали, однако они всё время умудряются находить новый формат и, переливаясь, словно ртуть, всё новые бреши в законодательстве. А отдельные наши чиновники, складывается такое ощущение, не особо стремятся работать над латанием дыр в законе.

Что с того?

В условиях колоссального напряжения сил государства и фактически объявленной нам войны на уничтожение допускать разрушение страны изнутри не только глупо, но и опасно.

СМИ стали узаконивать аморальное и асоциальное поведение подростков – совсем как поступали с подростками фашисты в период прихода к власти (я не провожу аналогий в политических целях между нашими демократами и фашистами, но технологии манипуляции у них во многом схожи). Юристы и психологи пишут в 1991 г.: "Подростки потеряли интерес к привычным общественным ценностям и институтам, традиционным формам проведения досуга. Они больше не доверяют миру взрослых. Не случайно стремительно растёт армия ничем не занятых подростков (с 1984 г. она увеличилась в 6 раз). В пресловутых молодёжных "тусовках" неминуемо наступает сексуальная деморализация несовершеннолетних девушек",

– отмечает отечественный социолог Сергей Кара-Мурза.

Издатели "попкорна" не скрывают своего отношения к происходящим событиям, готовы сделать всё для ослабления внешне- и внутриполитического курса России, лишь бы помешать нашему государству одержать победу в глобальном противостоянии с коллективным Западом. Их цель – базовые традиционные ценности русского народа, на которых держится государственность. И не стоит забывать: именно такие атаки на общественную нравственность и фундаментальные моральные устои наших граждан во многом привели к краху Советского Союза.

И сейчас, как видно на примере романов "Лето в пионерском галстуке" и "О чём молчит ласточка", предпринимаются попытки вывести степень деградации на качественно новый уровень, легитимировав в сознании социума педерастию и прочие извращения, давно узаконенные на Западе. Надеемся, что в России всё же будет принят закон, который позволит полноценно бороться с подобными деятелями.

Последует ли уже сейчас реакция компетентных органов? Очень на это надеемся. Тем более поводов предостаточно. Непонятно, по какой причине до сих пор не проведена проверка по поводу источников финансирования книгоиздательства "Попкорн букс" и целесообразности внесения его в реестр иностранных агентов Минюста вместе с самим Алексеем Докучаевым. Так или иначе, описанные выше факты, вне всяких сомнений, не могут оставаться без ответа.

* Алексей Навальный – внесён в перечень физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

** Корпорация Meta (и её продукты Facebook, Instagram) – экстремистская организация, запрещённая в России.

*** Организация признана иноагентом и ликвидирована по решению суда.

**** Внесены Минюстом России в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

**** Отряд специального назначения "Азов" – террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.