Закуска: рулеты из баклажанов с орехами
- 2 шт. баклажан
- 3 шт. помидоров
- 0.5 ст. грецких орехов
- 3 зубчика чеснока
- немного растительного масла
- немного майонеза или оливкового масла
- немного соли, молотого перца и красного перца
- половину пучка петрушки
- половину пучка укропа
Приготовление:
— нарезаем тонкими слайсами баклажаны, складывает в миску, солим и заливаем водой на 10 – 15 минут. Затем просушиваем бумажной салфеткой.
— баклажаны или запекаем в духовке, или обжариваем.
— промываем, просушиваем и измельчаем зелень.
— пропускаем через пресс чеснок.
— измельчаем орехи, перемешиваем с чесноком, солим, перчим.
— также добавляем красный перец. Все хорошенько перемешиваем.
— нарезаем помидоры тонкими слайсами.
— слайсы баклажанов смазываем майонезом, затем начинкой с орехами и кладем по дольке помидора.
— сворачиваем рулетиками и ждем до остывания. Закуску подаем холодной.
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