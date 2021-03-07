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Закуска: рулеты из баклажанов с орехами

Закуска: рулеты из баклажанов с орехами

Закуска: рулеты из баклажанов с орехами

  • 2 шт. баклажан
  • 3 шт. помидоров
  • 0.5 ст. грецких орехов
  • 3 зубчика чеснока
  • немного растительного масла
  • немного майонеза или оливкового масла
  • немного соли, молотого перца и красного перца
  • половину пучка петрушки
  • половину пучка укропа

Приготовление:

— нарезаем тонкими слайсами баклажаны, складывает в миску, солим и заливаем водой на 10 – 15 минут. Затем просушиваем бумажной салфеткой.

Закуска: рулеты из баклажанов с орехами

— баклажаны или запекаем в духовке, или обжариваем.

Закуска: рулеты из баклажанов с орехами

— промываем, просушиваем и  измельчаем зелень.

— пропускаем через пресс чеснок.

— измельчаем орехи, перемешиваем с чесноком, солим, перчим.

Закуска: рулеты из баклажанов с орехами

— также добавляем красный перец. Все хорошенько перемешиваем.

— нарезаем помидоры тонкими слайсами.

Закуска: рулеты из баклажанов с орехами

— слайсы баклажанов смазываем майонезом, затем начинкой с орехами и кладем по дольке помидора.

Закуска: рулеты из баклажанов с орехами

— сворачиваем рулетиками и ждем до остывания. Закуску подаем холодной.

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