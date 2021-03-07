Закуска: рулеты из баклажанов с орехами

2 шт. баклажан

3 шт. помидоров

0.5 ст. грецких орехов

3 зубчика чеснока

немного растительного масла

немного майонеза или оливкового масла

немного соли, молотого перца и красного перца

половину пучка петрушки

половину пучка укропа

Приготовление:

— нарезаем тонкими слайсами баклажаны, складывает в миску, солим и заливаем водой на 10 – 15 минут. Затем просушиваем бумажной салфеткой.

— баклажаны или запекаем в духовке, или обжариваем.

— промываем, просушиваем и измельчаем зелень.

— пропускаем через пресс чеснок.

— измельчаем орехи, перемешиваем с чесноком, солим, перчим.

— также добавляем красный перец. Все хорошенько перемешиваем.

— нарезаем помидоры тонкими слайсами.

— слайсы баклажанов смазываем майонезом, затем начинкой с орехами и кладем по дольке помидора.

— сворачиваем рулетиками и ждем до остывания. Закуску подаем холодной.