NETFLIX СБРОСИЛ МАСКУ. НАЧАЛАСЬ ПРОПАГАНДА ГОМОСЕКСУАЛИЗМА СРЕДИ ДЕТЕЙ

Новый мультсериал под названием "Команда К" от Netflix рассказывает о команде супершпионов, в которой каждый является представителем извращенцев. Мультфильм будет доступен в России, и его уже начали переводить. Доступ к сериалу фактически свободен. Мы проигрываем извращенцам?

Не успела общественность отплеваться после анонсов "перезагруженного" мультсериала "Чип и Дейл", герои которого лишились памятных нам по 90-м бравых речей и превратились в подозрительную "гендерквирную" парочку, как на сцену вышел новый монстр от одного из мировых лидеров по производству видеопродукции. Порадовав было русского зрителя выпуском обновлённой версии "Анны Карениной", платформа пустилась во все тяжкие, решив предложить стране традиций сугубо нетрадиционный контент.

Главный герой сериала открыто называет себя "гомосексуалом" – не избежало это слово и официального русского перевода. Не стесняясь, компания вставила его прямо в анонсе мультфильма, в сцене выпуска героя из "академии". Тема эта, понятно, станет центральной и во всех последующих сериях – на неё, как на шампур, будут нанизаны все традиционные голливудские сценарные вкусняшки, хитрости, ходы и драмы.

Ну что же, думаем, ведь у нашей крепости прочные стены, и враг не пройдёт?

Фиговый листок и пятая "культурная" колонна

Способность "Национальной Медиа Группы", в конце 2020 года ставшей российским партнером Netflix, модерировать творчество "старших товарищей" не внушает оптимизма. Сразу после заключения партнерства гендиректор НМГ на тот момент Ольга Паскина заявила, что не видит возможности цензурировать их контент. В ответ на вопрос "Коммерсанта" о полномочиях фильтровать Netflix с учетом российских реалий она ответила недвусмысленно:

Если вы хотите спросить, будем ли мы цензурировать контент – нет, не будем, это глобальный сервис.

Автор этого комментария больше не является гендиректором, однако пока незаметно, чтобы политика компании изменилась. Возникает вопрос, следит ли руководство НМГ за работой своих менеджеров? В курсе ли оно, какой продукт выводится в российское культурное поле от её имени?

Общественность вправе ждать публичных комментариев об обстоятельствах появления данного "шедевра" на русском языке. Кроме того, Царьград направил официальный запрос в НМГ с просьбой прояснить ситуацию.

Создатели сериала установили ценз 18+. Однако тизеры сериала уже находятся в свободном доступе – по сути, ценз является не более чем фиговым листком.

СКРИНШОТ КАДРА МУЛЬТФИЛЬМА "КОМАНДА К". 2021 Г. США. РЕЖИССЁР МАЙКЛ ШУР / VK.COM

Всё это вопреки тому, что пропаганда извращений в России официально запрещена. В июне 2013 года Государственная Дума дополнила КоАП РФ статьёй 6.21, которая устанавливает ответственность за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Однако максимальное наказание по этой статье для юридических лиц – штраф до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Такую санкцию к нарушителям может применить Роскомнадзор.

Это является примером распространения нетрадиционных сексуальных отношений. И, конечно, это может оказать негативное влияние на психику несовершеннолетних. Несмотря на ограничение 18+, несложно догадаться, что любой любопытствующий подросток, который в сто раз лучше нас знает все ухищрения, может без труда это скачать, и всё это будет распространяться. К тому же никаких явных и зримых барьеров по сохранению и распространению этой информации нет,

– считает адвокат Алишер Захидов.

НМГ и Netflix не боятся таких санкций? Или рассчитывают, что попытка их применения вызовет такой хайп, который в любом случае окупится сторицей?

СКРИНШОТ КАДРА МУЛЬТФИЛЬМА "КОМАНДА К". 2021 Г. США. РЕЖИССЁР МАЙКЛ ШУР / VK.COM

Но это ещё не все странности.

Вызывает большое удивление, что всё это уже озвучено российскими артистами. Как это так? Люди, которые это делали, они же заведомо знали, что делают неправомерные вещи, незаконные вещи, что это самое настоящее распространение гомопропаганды, нетрадиционных сексуальных отношений. Это вызывает большое удивление и наверняка заслуживает проверки правоохранительных органов в отношении тех артистов, голоса которых были использованы,

– отмечает адвокат Захидов.

Боевые содомиты лезут в окна Овертона

На сегодняшний день Россия является одной из немногих стран христианского мира, сохраняющей традиционные семейные ценности. Несмотря на то что в течение последнего столетия и у русских они в значительной степени пошатнулись, отношение к сексуальным извращениям в нашей стране, в основном, негативное. Но не стоит обольщаться: здоровые гомофобные взгляды присущи, главным образом, среднему и старшему поколениям. В молодёжной среде уже давно "не всё так однозначно", а среди подростков содомитская пропаганда делает своё дело.

Достаточно взглянуть на русскоязычные подростковые паблики, и становится ясно, что гомосексуальность для старших школьников, воспитанных во многом на, увы, господствующей в России западной культуре – отнюдь не то, что представляется большинству их родителей. Извращенцы для них – уже не столько разукрашенные петухи с павлиньими перьями в задних проходах, сколько обнимающиеся и целующиеся крепкие спортивные ребята, "бросающие вызов" как родителям-"мракобесам", так и всей ненавистной им "системе", олицетворяемой Государством Российским и Церковью Русской, президентом и Патриархом...

– отмечает руководитель идеологического отдела Первого русского телеканала "Царьград" Михаил Тюренков.

Именно через такие "героические" образы "боевых содомитов" у наших детей открываются пресловутые "окна Овертона", через которые леволиберальное извращенское лобби в дальнейшем сможет транслировать любые свои идеи и антиценности. Именно поэтому мультсериал о супергероях-гомосеках – это не просто единичный факт содомитской пропаганды, но часть стратегически выверенной и тщательно подготовленной информационной войны против нашей страны и её будущего.

Война против жизни

Шквальная пропаганда деструкции половой идентичности и вытекающих из неё извращений, начавшаяся в недавние годы на Западе, имеет очевидную цель – исчезновение традиционной семьи, превращение человека в не уверенного ни в чём психопата, которым так удобно манипулировать корпорациям. В случае же России вопрос ставится ещё более жёстко – мы должны умереть.

Просматривается настойчивая, массированная, весьма профессионально сделанная пропаганда извращений, направленная на детей и взрослых. Каждый раз, сталкиваясь с ней, нужно помнить: это не единичный случай, не отдельный отход от нормы. Это часть стратегии по уничтожению народа. Кстати, далеко не только русского. Пропаганда извращений имеет совершенно конкретную цель (которая и не скрывается такими деятелями, как Билл Гейтс, например), и эта цель – сокращение рождаемости. То есть вымирание,

– считает политический обозреватель Андрей Перла.

Что с того?

Многое ещё предстоит понять. Почему именно этот сериал удостоился не обычных для "Нетфликса" субтитров, а полноценной озвучки – кто принял это решение и чем его обосновывал. Хорошо было бы посмотреть в глаза актёров дубляжа и услышать от них ответ на вопрос, ради чего они своими голосами перепели вражьи песни, за какие тридцать сребреников решили помочь отравить души и головы наших детей модным ядом.

Но проблема видится в другом. Русские, похоже, начинают проигрывать цивилизационно-культурную войну, в которой людей не берут в плен, а выжигают им мозги, лишая понимания себя и воли к жизни. Ответить на креатив гомопропагандистов легко обходимыми запретами – это недостаточное решение, которое, чего доброго, ещё сделает из их "творчества" запретный плод.

Бить врага надо его же оружием. Царьград предлагает сценаристам исполнить мечту главного героя и таки направить его в Москву. Где история этой супербригады, естественно, и закончится.