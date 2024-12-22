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Кофейный Наполеон

Простой кофейный крем придает новый вкус привычному «Наполеону».

Не каждый торт или десерт хорошо сочетается с чашечкой кофе, а вот этот - очень даже! Запланируйте его для новогоднего или другого праздничного завтрака или чаепития. С мандаринами он по вкусу тоже не особо сочетается... Но для новогоднего варианта и оформления по-простому они логично сгодились, хоть и ела торт и кусочки этих фруктов по отдельности.

Сразу скажу, что тортик на фото очень маленький! По размеру он почти бенто торт или пробник... Просто украшен мини-мандаринами и рядом стоит небольшая декоративная лампа. Поэтому если планируете угостить больше четырёх человек, то увеличивайте ингредиенты.

Ингредиенты

Для коржей:

Мука – около 140 г

Сливочное масло – 100 г

Вода холодная – 25 мл

Водка ледяная – 25 мл

Соль – 0-1 щепоточка

Для крема:

Сгущённое молоко – 130-150 г

Масло сливочное – 80-100 г

Сметана – 100 г

Растворимый кофе – 2-3 ч.л.

Коньяк или ром – 2 ч.л.

Для оформления:

Мандарины

Сахарная пудра

  • 271 кКал
  • 9 ч. 45 мин.
  • Б: 3.09
  • Ж: 17.98
  • У: 22.69

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для «Наполеона» с кофейным кремом подготовьте ингредиенты по списку к рецепту. Сливочное масло для крема нужно слегка размягченное при комнатной температуре, а для теста - твердое, сразу после холодильника.

 

Фото 1

 

 

Для приготовления теста натрите холодное сливочное масло и соедините его с мукой и солью. Но если сливочное масло уже солоноватое, то соль не обязательна.

 

Фото 2

 

 

Перетрите и перемешайте сливочное масло и муку между собой.

 

Фото 3

 

 

В это тесто-крошку влейте воду и водку.

 

Фото 4

 

 

Быстро соедините тесто в комок и разметьте его на нужное количество будущих коржей. Рекомендуется оставить тесто на время около 15 минут в холодильнике.

 

Фото 5

 

 

За это время вполне можно приготовить крем. Соедините сначала растворимый кофе с коньяком или ромом, затем влейте этот сиропчик в мягкое сливочное масло со сгущенным молоком.

 

Фото 6

 

 

Перемешайте до однородного состояния и затем соедините со сметаной. Полученный крем выглядит жидковатым, он хорошо пропитает коржи и потом загустеет в холодильнике.

 

Фото 7

 

 

Каждую порцию теста раскатайте в тонкую круглую заготовку, наметьте нужный диаметр, обведя тесто по подходящей тарелке, крышке от кастрюли и т.д. У меня - 6 заготовок диаметром 15 см. Удобно раскатывать тесто сразу на пекарской бумаге, и её с одной или несколькими заготовками несложно перенести на противень. Наколите их многократно вилкой.

 

Фото 8

 

 

Запекайте коржи в разогретой духовке при 170-180 градусах до зарумянивания, стараясь не пересушить, ориентируйтесь на время около четырёх минут и, особенно, на свойства вашей духовки. Запеченные обрезки коржей можно вернуть в выключенную духовку, чтобы подсушить до хрустящего состояния.

 

Фото 9

 

 

Соберите торт, промазывая коржи кремом, слегка придавливая. Обмажьте его бока и верх кремом и посыпьте крошкой из измельченных обрезков коржей. Подержите торт при комнатной температуре 30-45 минут, чтобы крем хорошо пропитал коржи. Затем поместите в холодильник желательно на 9-12 часов.

 

Фото 10

 

 

Украсьте новогодний вариант кофейного торта «Наполеон» мандаринами, посыпав их сахарной пудрой.

 

Кофейный Наполеон, рецепт с фото
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