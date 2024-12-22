Кофейный Наполеон

Для «Наполеона» с кофейным кремом подготовьте ингредиенты по списку к рецепту. Сливочное масло для крема нужно слегка размягченное при комнатной температуре, а для теста - твердое, сразу после холодильника.

Фото 1

Для приготовления теста натрите холодное сливочное масло и соедините его с мукой и солью. Но если сливочное масло уже солоноватое, то соль не обязательна.

Фото 2

Перетрите и перемешайте сливочное масло и муку между собой.

Фото 3

В это тесто-крошку влейте воду и водку.

Фото 4

Быстро соедините тесто в комок и разметьте его на нужное количество будущих коржей. Рекомендуется оставить тесто на время около 15 минут в холодильнике.

Фото 5

За это время вполне можно приготовить крем. Соедините сначала растворимый кофе с коньяком или ромом, затем влейте этот сиропчик в мягкое сливочное масло со сгущенным молоком.

Фото 6

Перемешайте до однородного состояния и затем соедините со сметаной. Полученный крем выглядит жидковатым, он хорошо пропитает коржи и потом загустеет в холодильнике.

Фото 7

Каждую порцию теста раскатайте в тонкую круглую заготовку, наметьте нужный диаметр, обведя тесто по подходящей тарелке, крышке от кастрюли и т.д. У меня - 6 заготовок диаметром 15 см. Удобно раскатывать тесто сразу на пекарской бумаге, и её с одной или несколькими заготовками несложно перенести на противень. Наколите их многократно вилкой.

Фото 8

Запекайте коржи в разогретой духовке при 170-180 градусах до зарумянивания, стараясь не пересушить, ориентируйтесь на время около четырёх минут и, особенно, на свойства вашей духовки. Запеченные обрезки коржей можно вернуть в выключенную духовку, чтобы подсушить до хрустящего состояния.

Фото 9

Соберите торт, промазывая коржи кремом, слегка придавливая. Обмажьте его бока и верх кремом и посыпьте крошкой из измельченных обрезков коржей. Подержите торт при комнатной температуре 30-45 минут, чтобы крем хорошо пропитал коржи. Затем поместите в холодильник желательно на 9-12 часов.

Фото 10

Украсьте новогодний вариант кофейного торта «Наполеон» мандаринами, посыпав их сахарной пудрой.