Кофейный Наполеон

Простой кофейный крем придает новый вкус привычному «Наполеону».
Не каждый торт или десерт хорошо сочетается с чашечкой кофе, а вот этот - очень даже! Запланируйте его для новогоднего или другого праздничного завтрака или чаепития. С мандаринами он по вкусу тоже не особо сочетается... Но для новогоднего варианта и оформления по-простому они логично сгодились, хоть и ела торт и кусочки этих фруктов по отдельности.
Сразу скажу, что тортик на фото очень маленький! По размеру он почти бенто торт или пробник... Просто украшен мини-мандаринами и рядом стоит небольшая декоративная лампа. Поэтому если планируете угостить больше четырёх человек, то увеличивайте ингредиенты.
Ингредиенты
Мука – около 140 г
Сливочное масло – 100 г
Вода холодная – 25 мл
Водка ледяная – 25 мл
Соль – 0-1 щепоточкаДля крема:
Сгущённое молоко – 130-150 г
Масло сливочное – 80-100 г
Сметана – 100 г
Растворимый кофе – 2-3 ч.л.
Коньяк или ром – 2 ч.л.Для оформления:
Мандарины
Сахарная пудра
- 271 кКал
- 9 ч. 45 мин.
- Б: 3.09
- Ж: 17.98
- У: 22.69
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для «Наполеона» с кофейным кремом подготовьте ингредиенты по списку к рецепту. Сливочное масло для крема нужно слегка размягченное при комнатной температуре, а для теста - твердое, сразу после холодильника.
Для приготовления теста натрите холодное сливочное масло и соедините его с мукой и солью. Но если сливочное масло уже солоноватое, то соль не обязательна.
Перетрите и перемешайте сливочное масло и муку между собой.
В это тесто-крошку влейте воду и водку.
Быстро соедините тесто в комок и разметьте его на нужное количество будущих коржей. Рекомендуется оставить тесто на время около 15 минут в холодильнике.
За это время вполне можно приготовить крем. Соедините сначала растворимый кофе с коньяком или ромом, затем влейте этот сиропчик в мягкое сливочное масло со сгущенным молоком.
Перемешайте до однородного состояния и затем соедините со сметаной. Полученный крем выглядит жидковатым, он хорошо пропитает коржи и потом загустеет в холодильнике.
Каждую порцию теста раскатайте в тонкую круглую заготовку, наметьте нужный диаметр, обведя тесто по подходящей тарелке, крышке от кастрюли и т.д. У меня - 6 заготовок диаметром 15 см. Удобно раскатывать тесто сразу на пекарской бумаге, и её с одной или несколькими заготовками несложно перенести на противень. Наколите их многократно вилкой.
Запекайте коржи в разогретой духовке при 170-180 градусах до зарумянивания, стараясь не пересушить, ориентируйтесь на время около четырёх минут и, особенно, на свойства вашей духовки. Запеченные обрезки коржей можно вернуть в выключенную духовку, чтобы подсушить до хрустящего состояния.
Соберите торт, промазывая коржи кремом, слегка придавливая. Обмажьте его бока и верх кремом и посыпьте крошкой из измельченных обрезков коржей. Подержите торт при комнатной температуре 30-45 минут, чтобы крем хорошо пропитал коржи. Затем поместите в холодильник желательно на 9-12 часов.
Украсьте новогодний вариант кофейного торта «Наполеон» мандаринами, посыпав их сахарной пудрой.
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