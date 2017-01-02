Как в школах наших детей учат стыдиться быть русскими

Учебник для 9 класса — Всеобщая история под авторством Евгения Сергеева 2014 года выпуска. Как здесь преподносится история Великой Отечественной Войны? А никак. Такого понятия как Великая Отечественная в этом учебнике не существует. Есть только Вторая Мировая война. И как вы думаете, кто её выиграл? Советский Союз? Ошибаетесь! Американцы. А вот что написано в «шедевре» о поражении Польши, с которого война и началась. Страница 80.

Свою долю ответственности несёт и советское руководство, которое 17 сентября 1939 года в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа отдало приказ о вступлении Красной армии на польскую территорию с востока

Дальше рассказывается о расстреле сотрудниками НКВД сдавшихся в плен Красной армии тысяч польских офицеров, о сталинских репрессиях в Прибалтике, о советско-финской войне. В общем, все самое неприятное из нашей истории, чем нас так любят попрекать русофобски настроенные западные политики. Из песни слов, конечно, не выкинешь, детям надо рассказывать и про такое. Только вот кроме таких негативных страниц нашей истории автор учебника Сергеев, целый доктор наук, учебник которого, кстати, одобрило Министерство образования, почему-то позабыл детям рассказать самое главное — СССР победил фашизм и освободил от него всю Европу.

Пункт под названием Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградской битве — самому решающему сражению войны, кровопролитнее и протяжённее которого не знала мировая история, автор уделяет ровно 3 предложения, а Курской битве вообще только одно. Зато подробно описывает, как бравые американцы победили фашистскую Японию, переломив этим весь ход войны.

Подобные учебники – на самом деле просто копии тех, которые еще в далекие 90-е годы были написаны по методичкам и на деньги печально известного американского филантропа, как он сам себя называет, Джорджа Сороса.

И таких учебников общей истории, в которых странным и даже уродливым образом представляется история нашей страны, было издано великое множество. Но самое грустное – многие из них в российских школах до сих пор в ходу – по ним учат наших детей.

Кем надо считать человека, который в 2014 был министром образования?

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