УЖАС, ЛЕТЯЩИЙ НА САМОКАТЕ: ДЕТЕЙ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ НЕ ТОЛЬКО ОТ КОНДУКТОРОВ, НО И ОТ ШОПИНГА РОДИТЕЛЕЙ

1 мая вступил в силу закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Тем, кто будет признан виновным в этом правонарушении, грозят штрафы от 5000 до 30 тысяч рублей, а в случае наступления тяжёлых последствий грядёт уже уголовное наказание. Детей защитили от произвола мелких исполнителей, страдающих "синдромом вахтёра" – и это, разумеется, хорошо. Однако в воздухе подвис вопрос: как быть в ситуациях, когда окружающие нуждаются в защите от детей?

Принятый закон действительно был необходим. Это стало понятно после нескольких совершенно диких случаев, получивших широкий общественный резонанс.

В Екатеринбурге восьмилетнюю девочку высадили из автобуса на 30-градусный мороз из-за того, что она потеряла проездной. В Челябинске также пытались высадить десятилетнего ребёнка, но одна из пассажирок оплатила ему проезд. В Южно-Сахалинске вообще высаженный кондуктором мальчик потерялся в незнакомом месте, слава Богу, ребёнка нашли,

– написал в своём Telegram-канале депутат Государственной Думы Пётр Толстой.

Теперь тех, кто не понимает, что ребёнка ни при каких обстоятельствах нельзя выгонять из общественного транспорта, будут учить рублём.

Ужас, летящий на самокате

Если, не дай Бог, случай имел тяжёлые последствия – тюрьмой. Этот вопрос можно считать закрытым. Однако не только дети нуждаются в защите от взрослых. В последнее время всё чаще взрослых необходимо защищать от детей.

В вас когда-нибудь врезалось чадо, несущееся во весь опор на самокате по коридору торгового центра? Это происходит сейчас сплошь и рядом. И далеко не всегда пострадавшая сторона отделывается лёгким испугом: нередко итогом аварии становится травма или порча одежды. И крайне редко дело заканчивается извинениями родителей и предложением возместить ущерб. Нет, чаще всего начинаются разговоры в духе "онжеребёнок", "внимательнее по сторонам смотреть надо было". Иногда и до откровенной агрессии доходит.

Детские истерики в гипермаркетах стали уже, пожалуй, обыденностью, привычным штрихом к пейзажу. И точно такая же обычная картинка – дети в заведениях общепита, от скуки норовящие что-нибудь разрушить или пристающие к окружающим. Ну и вишенка на торте: мамочка, меняющая своему чаду подгузник прямо в зале кафе. Да, там, где люди едят. При этом дама искренне удивлялась, что другие посетители заведения не испытывали восторга по поводу хорошей работы пищеварительной системы её малыша…

Увы, это примета нашего времени: люди выучили свои права, но почему-то мало кто задумывается, что у других тоже есть право на личный комфорт. На то, чтобы купить продукты или посидеть в кафе в спокойной обстановке. В конце концов, на то, чтобы вернуться из ТЦ целым и невредимым, без ущерба для своего имущества.

Но главное – полезно ли для ребёнка, когда родители таскают его за собой буквально повсюду?

Возраст потребительской инициации

То, что шопинг родителей не несёт никакой пользы его невольному участнику-грудничку, думается, очевидно и без дополнительных объяснений. Незнакомая обстановка, яркий свет и резкие звуки пугают малыша, так что его плач в данном случае – вполне естественная реакция. Итог: для мамы такой поход в магазин зачастую превращается в сплошное успокаивание и укачивание, для окружающих – в пытку. Да и опасность подхватить инфекцию никто не отменял.

Встречаются рекомендации брать детей с собой в магазин с осознанного возраста (то есть с момента, когда ребёнок осознаёт себя как самостоятельную личность и отделяет свое "я" от окружающего мира). Это примерно три года. Только вот какая закавыка: детки в этом возрасте и где-то до семи лет, как утверждают психологи, могут сохранять активное внимание только лишь около 15 минут. То есть спустя четверть часа чадо может начать дёргать родителей за рукава, хватать всё подряд с полок, закатывать истерики – одним словом, всячески требовать внимания к себе.

Многие детские психологи сходятся на том, что ребёнок готов к полноценным выходам "в свет", когда в достаточной степени овладеет навыками поведения в обществе, когда у него сформируется понимание основных социальных норм и требований. Проще говоря, когда он чётко усвоит, что делать можно, а что нельзя. По поводу возраста – всё индивидуально: кто-то в достаточной степени социализирован уже к шести годам, а кто-то до конца жизни так и не научится себя вести.

https://vk.com/video-75679763_456260665

Разумеется, всё вышесказанное не означает, что ребёнка трёх-четырёх лет вообще не нужно брать с собой в магазин. Нужно – иначе как у него сформируются необходимые навыки? Только вот забежать в супермаркет у дома на 15 минут и уйти в ТЦ на полдня – это, как говорят в одном прекрасном городе, две большие разницы. Психологи рекомендуют начинать именно с "коротких" походов в ближние магазины, причём стоит выбирать время, когда в них немного покупателей. Так и малыш не утомится, и у родителей будет возможность спокойно объяснять ему свои действия. То есть учить на практике.

Медвежья услуга

Увы, к экспертным мнениям прислушиваются единицы, поэтому имеем ровно то, что имеем: громкие истерики в гипермаркетах и кафе, детки, "летающие" на самокатах по ТРЦ и сшибающие окружающих. Разумеется, к детям вопросов нет. Есть вопросы к взрослым, которые, по сути, сами провоцируют неадекватное поведение детей, не понимая, что тем самым оказывают своим отпрыскам и себе медвежью услугу.

Возможно, они будут удивлены, но если пострадавшая от действий их чада сторона обратится в суд, то аргумент "онжеребёнок" судья не примет. Согласно нормам статьи 1073 Гражданского кодекса России, за вред, причинённый ребёнком в возрасте до 14 лет, отвечают родители либо опекуны. То есть если дитё, пока родители увлечённо выбирали шмотки, обрушило витрину – у магазина есть полное право требовать с них возмещение ущерба. Точно такое же право возникнет и у любого гражданина, если ребёнок нанесёт вред его здоровью или имуществу.

Суды в подобных случаях, как правило, встают на сторону пострадавших. Вот лишь несколько примеров. Мальчишка в Москве бросил в мусорный контейнер зажжённую петарду. Мусор загорелся, а вместе с ним дотла сгорели и несколько припаркованных рядом автомобилей, один из которых – внедорожник Hummer. Представляете, какую сумму придётся возмещать матери сорванца?

Несколько пацанов в Якутии за каким-то лешим пробрались на склад, где выдавливали на пол клей, а потом поджигали. Итог: склад сгорел вместе с содержимым, родители возмещают ущерб. Ещё несколько креативных ребят запускали квадрокоптер, а когда он зацепился за крышу стоящего рядом здания, попытались сбить его камнями. Случайно повредили припаркованный рядом кроссовер. Родители возмещают ущерб.

Ещё пример: мальчишка на самокате в спортивном гипермаркете "наехал" на человека. Итог: в клочья порванная обувь и серьёзная травма ноги. Родители возмещали расходы на лечение и, конечно, стоимость обуви.

Подобные случаи можно перечислять до бесконечности…

Кто-то, возможно, возразит: мой ребёнок – воспитанный, он никогда и никому не причинит вреда. Но даже если и так, то какую пользу он получит от шатаний по магазинам с родителями? Каким этот ребёнок вырастет, если самым ярким воспоминанием его детства будут визиты в ТРЦ? И скажет ли он потом родителям спасибо за то, что они фактически украли у него прекрасный и удивительный мир детства, подменив его эрзацем в виде еженедельных шопинговых вахт?