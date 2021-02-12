"ЦИФРОВАЯ ШКОЛА – КАК ЯДЕРНАЯ БОМБА". ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ С ЭКСПЕРИМЕНТАМИ НАД ДЕТЬМИ

Роспотребнадзор запретил использование смартфонов для обучения в школах. Почти год школьники многих российских регионов учились дистанционно с использованием собственных и родительских смартфонов, и вот наконец-то выяснилось, что делать этого было нельзя. Тем не менее внедрение новых технологий в образовательный процесс продолжается. Чем обернётся это для наших детей? Этот вопрос в студии "Первого русского" обсуждала ведущая Анна Шафран с экспертами – Олегом Григорьевым и Инной Гориславцевой.

По оценке директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислава Кучмы, более 80% школьников активно пользовались и продолжают пользоваться смартфонами в учебных целях, напомнила Анна Шафран. Но ответил ли кто-то за миллионы случаев ухудшения зрения, искривления позвоночника, набора лишнего веса и другие болезни, вызванные тем, что дети должны были учиться из дома, без надлежащего присмотра со стороны учителей и родителей, которым надо было зарабатывать деньги?

Впрочем, понятно, что вопрос риторический. Никто ни за что не ответит. Пандемия всё спишет – полагаю, что чиновники исходят из этого принципа не только у нас, но и в большинстве стран мира. Поэтому задача тех, кому не всё равно, – добиться того, чтобы санитарные правила в школах защищали наших детей, а не позволяли чиновникам напропалую внедрять сомнительные технические новинки.

Запретив использование в школах смартфонов, Роспотребнадзор ничего не сказал ни о планшетах, ни о ноутбуках. А между тем в школах сейчас активно внедряются интерактивные доски и другие экраны большого размера.

На текущей неделе Анна Шафран принимала участие в заседании Общественного совета при Департаменте образования и науки города Москвы, тема заседания: "Отвечая на вызовы современности: новые векторы развития московской системы образования". Векторы, по словам ведущей, не радуют.

Угрозы здоровью детей нешуточные

Похоже, что чиновники намерены отвечать на вызовы современности преимущественно усилением цифровой составляющей образовательного процесса. Ковид для них стал просто-таки подарком судьбы – благодаря ограничительным мерам удалось проверить и обкатать многие методы и технологии, на внедрение которых в обычном порядке им бы потребовались годы.

Ограничения уже вроде бы стали снимать, однако от своих намерений чиновники не отказываются. Цифровизация – их фетиш, а для некоторых, такое ощущение, что самоцель.

Какие основные угрозы несёт детям электронная школа? Ответить на этот вопрос Анна Шафран попросила доктора биологических наук Олега Григорьева.

Мы в первую очередь должны говорить об угрозах здоровью. Они связаны с неблагоприятными факторами, с которыми дети сталкиваются в цифровой школе. В первую очередь это органы зрения, которые подвергаются воздействию светового излучения от экранов. Следующее: мы должны выделить нервную систему, которая подвергается воздействию разнообразных источников электромагнитного излучения. В первую очередь, со стороны системы Wi-Fi. Третья угроза связана с малой подвижностью. А это настоящий бич, подтверждённый аналитическим докладом ВОЗ.

И все эти перечисленные факторы формируют глобальный стереотип поведения у детей, который они проносят потом через всю жизнь. То есть, получая некоторые функциональные расстройства, связанные со зрением, они уже считают это нормальным и идут с этим по жизни. И впоследствии их вынуждены лечить профильные врачи, напомнил Григорьев.

Почему обо всём этом приходится говорить? Потому что детский организм вынужден адаптироваться к этим привнесённым антропогенным факторам окружающей среды. Если обратиться к официальной статистике Росстата, то мы увидим полуторакратный рост именно по перечисленным группам заболеваний с 2018 года. Именно органы зрения и нервная система подвергаются самому негативному воздействию со стороны цифровой школы, заключил эксперт.

Все последствия навязанной цифровизации поймём не сразу

Ситуация, конечно, выглядит очень странно, продолжила Анна Шафран. По сути, цифровая школа – как ядерная бомба – действует комплексно. Первое – ухудшение физического здоровья детей. Второе – снижение качества образования. Третье – использование иностранных платформ для обучения, десуверенизация образования. Четвёртое – сбор персональных данных с неясными целями и последствиями. Пятое – прямая зависимость качества образования от материальной обеспеченности школы и родителей, то есть сегрегация. Наверняка это ещё не всё. Что можно ещё добавить по этому поводу, спросила ведущая у лидера общественно-политического движения "Объединение родителей" Инны Гориславцевой:

Мы услышали о всех ключевых проблемах, с которыми столкнулись минувшей осенью. Мы недаром забили тревогу, потому что у многих детей уже в октябре, спустя две недели после того как всех посадили на дистант, стали заметны негативные последствия. И прежде всего, это депрессивные состояния, отмеченные почти у 80% школьников. Связано это с тем, что дети были помещены в нетипичную для себя ситуацию. Появились и психосоматические серьёзные расстройства, у некоторых детей были и манифестации признаков эпилепсии.

В первую очередь, конечно, результатом дистанта стало серьёзное расстройство зрения. И если всё пойдёт таким чередом, спустя два-три года у нас, к примеру, не останется здоровых мальчиков, способных служить в армии, а у нас и сейчас ситуация с призывниками не очень хороша, признала Гориславцева.

К сожалению, все последствия дистанционного цифрового обучения не просчитываются. А ведь для некоторых детей это уже закончилось трагически. Только в Москве было несколько случаев, когда дети не вынесли этого испытания дистантом и ушли из жизни.

Об этом тоже надо говорить, потому что мы, возможно, даже и не знаем, сколько детей сейчас находятся в пограничном состоянии. Родители жалуются, что их ещё недавно абсолютно здоровые радостные дети вдруг становятся апатичными, теряют интерес к жизни. И это настолько серьёзные нарушения, что у детей скачет давление. Какие это вызвало психосоматические последствия, мы сможем оценить только через год-два.

По словам Анны Шафран, уже сейчас исследования специалистов по этому вопросу есть, и результаты довольно печальные, но они почему-то совершенно игнорируются чиновниками от образования. Это очень серьёзный вопрос, на который хотелось бы получить ответ.

https://vk.com/video-75679763_456260299

Инна Гориславцева считает, что здесь просматривается конфликт интересов, разные цели и задачи. Одни призваны следить за здоровьем нации, а другие – решают свои задачи, которые далеки от вопросов охраны здоровья, скорее, лежат в области экономической.

Вопрос ещё и в качестве образования, продолжила разговор Анна Шафран:

То, что дистанционное образование ниже качеством, чем традиционное, признаёт и наше Министерство образования, и западные эксперты, это очевидно всем родителям, которые стали невольными участниками эксперимента, а также студентам, которые столкнулись с удалёнкой в прошлом году. Так зачем же чиновники так активно пытаются внедрить разнообразные видеолекции, утверждая, что это положительно скажется на уровне знаний наших детей?

Цифровизация за счёт родителей

Уже давно говорят о том, что дистанционные формы обучения – это экономика бедных, напомнила Инна Гориславцева. Точно так же, как и телемедицина. Прямое живое человеческое общение становится роскошью, доступной людям, обладающим средствами.

Ведь далеко не каждый сможет заплатить полторы-две тысячи рублей в час за занятия с репетитором, который приходит к ребёнку домой. А для тех, у кого денег мало, – пожалуйста, есть занятия по скайпу всего за 500 рублей в час. Если же и этого родители не могут себе позволить – тогда пожалуйста, разнообразные бесплатные образовательные платформы. И там подписка – 200-300 рублей в месяц.

Получается, что цифровизация, которая вроде должна позволить экономить родителям деньги, позволяет нашим детям "дёшево и сердито" получить образовательные услуги, подготовив их к поступлению в вузы. Но одновременно с этим, отметила Гориславцева, учителя в школах превращаются просто в надсмотрщиков, которые, придя в класс, включают видеоурок, садятся и занимаются своими делами.

Что услышали дети, что они поняли – дело вторичное. Но родителей-то это волнует, и они пытаются компенсировать недостаток знаний. Поэтому и растёт в Сети число платного образовательного контента, самого разнообразного. Серьёзная проблема ещё и в том, что в России никто не просчитал экономику цифрового образовательного проекта.

Есть ещё один момент. Все цифровые доски и прочее в школах должны быть наполнены лицензионным программным обеспечением, на нелицензионном они работать не должны. А что такое лицензионное обеспечение? Это, как правило, разработки компании Microsoft. Собственно, и все компьютеры, которые мы покупаем, они также упаковываются ПО этой компании, если это, конечно, не Apple. И мы изначально вынужденно оказываемся втянутыми в потребление именно этого продукта, а для наших разработчиков другого варианта пока и нет, хотя попытки "отцепиться" от Microsoft всё-таки делаются.

Анна Шафран добавила, что Microsoft – компания американская. А в доктрине безопасности США Россия отмечена как один из главных врагов. В этих условиях мы вообще как-то думаем о суверенитете?

И тут встаёт вопрос о безопасности персональных данных наших детей, продолжила Инна Гориславцева. В декабре прошлого года движение "Объединение родителей" обращалось в ФСБ с письмом, в котором один из пунктов был посвящён вопросу утечки персональных данных в адрес иностранных потребителей, которые неизвестно как этими данными распорядятся.

А есть ли альтернатива?

Основной принцип нашей программы – критикуя, мы предлагаем альтернативу. Поэтому Анна Шафран и задала вопрос Олегу Григорьеву – что действительно надо делать, чтобы дети выходили из школы здоровыми?

Необходимо чётко понять приоритеты. Если ставится главным вопрос здоровья, необходимо при разработке или закупке оборудования обращать внимание на медико-технические требования. Никто не призывает отказываться от технологий и откручивать для детей шкалу времени назад. Но техника и оборудование должны выпускаться в соответствии с медико-гигиеническими разработками и рекомендациями. Это первое и основное.

Учитывая, что сейчас нет жёстких санитарных правил, целесообразно остановиться и не форсировать в массовом порядке развитие электронной школы, формирование цифровой образовательной среды и насыщение школ этим цифровым оборудованием. И это первое, что необходимо сделать уже сегодня, считает Григорьев.

Этой же точки зрения придерживается как экспертное сообщество нашей страны, так и за рубежом. Необходимо остановиться. Подход, который сейчас навязывают все разработчики "железа", абсолютно неэтический. Детей и их родителей ставят в рамки наблюдаемого эксперимента, а этого делать нельзя категорически.

Завершая программу, Анна Шафран заметила, что почему-то тех, кто призывает к осторожности, очень любят выставлять ретроградами и врагами прогресса. Да нет же!

Просто в 20-м веке было слишком много экспериментов на России, на русских людях, на русских детях. Пора уже остановиться и не бежать впереди паровоза, жертвуя здоровьем и жизнями наших людей во благо всего остального, не столь торопливого и более благоразумного человечества.

Что мы имеем на сегодняшний момент, обратила внимание зрителей Анна Шафран:

1. В Китае полностью запрещают использование мобильных телефонов в школе из-за угрозы здоровью детей.

2. Технологической основой электронной школы является "Умная классная комната" (Smart Classroom), выделенная в глобальных рынках в качестве отдельного сегмента с объёмом около 50 млрд долларов в 2017-м и перспективой роста до 134 млрд долларов в 2026-м. Огромные деньги, понятное дело, что корпорации за такие суммы готовы наплевать на чужое здоровье.

3. За 2017–2019 годы правительство Москвы выделило 16,5 млрд рублей на поставку программно-технических средств в школы. IT-инфраструктурой оснащается 780 столичных школ (1125 зданий), в том числе 36 тыс. точек Wi-Fi, 12 тыс. интерактивных панелей, 23 тыс. ноутбуков и 1 тыс. серверов. Вся техника импортная – как это сочетается с суверенитетом страны? Что будем делать, если санкции?

4. Всё это оборудование не имеет должной санитарно-эпидемиологической оценки, потенциально несёт вред, формально не может быть использовано. Но используется. Почему?

5. Согласно Конституции, "Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека". Что мы видим в случае с цифровой школой? Угроза здоровью, снижение качества образования, социальная сегрегация и множество других проблем. Как это сочетается с заявленным статусом социального государства?

Подумайте об этом.