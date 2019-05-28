Обязательные требования при трудоустройстве детей

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Для трудоустройства 14-летних подростков необходимо письменное согласие одного из родителей (законного представителя - опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства (часть 3 статьи 63 Трудового кодекса РФ).
Перед приёмом на работу подростки должны пройти медицинское освидетельствование.
Медицинский осмотр проводится с целью определения возможности допуска несовершеннолетнего к работе: не противопоказана ли ему данная работа по состоянию здоровья.Предварительное и ежегодное медицинское освидетельствование проводится за счёт средств работодателя (статья 266 Трудового кодекса РФ).
