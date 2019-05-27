Удивительные факты о мире, которые можно рассказывать ребёнку
Во всяком случе так считают в интернете. Возможны побочные эффекты: ребёнок не уснёт.
СМОТРЕТЬ ВСЕ ФОТО В ГАЛЕРЕЕ
Дочка реддитора под ником ExpiringFrog каждый вечер требует рассказать ей интересный факт, и чтобы облегчить себе жизнь "Лягушка с истекающим сроком годности" (именно так переводится ник пользователя) попросил однофорумчан накидать ему удивительных и при этом простых для понимания 4-летнего ребёнка фактов.
Конечно, не все предложенные факты подходят для детей, однако даже если выкинуть интересности, связанные с жестокостью, вредными привычками и квантовой физикой, папаше теперь хватит материала на несколько лет каждодневного рассказывания фактов. А если использовать все комментарии, то можно удивлять девочку до 59 лет. Ниже представлены некоторые из этих фактов с Reddit, может быть вы что-то из этого будет интересно вам или вашим детям/внукам.
Собаки могут унюхать время
Собаки не знают, что показывают большая и маленькая стрелки на загадочном циферблате, они даже с электронными часами не могут разобраться, однако каким-то мистическим образом садятся под дверью к тому времени, как их любимый хозяин должен вернуться с работы или из школы. Дело в том, что собака умеет определять время по запаху. Высокотехнологичному собачьему носу
не нужны шестерёнки и кварц, благодаря своей уникальной конструкции он может улавливать малейшие изменения в окружающих его запахах. Собака знает запах хозяина и уровень запаха, когда хозяин уходит и когда приходит. После нескольких каждодневных уходов-приходов на работу/учёбу собака запоминает, какой уровень запаха соответствует долгожданным шагам по лестничной клетке и повороту ключа в замочной скважине.
У каланов есть на теле карман, в котором они хранят свой любимый камень
Одна из "приблуд", которыми природа наделила морских выдр или каланов - это карманы на теле. Шкура немного велика калану и образует на теле множество складок. Например, под передними лапками у каланов образовались нагрудные карманы. Эти "карманы" помогают зверькам, почти как Вассерману, всегда носить всё необходимое при себе, а нужен им камень, которым они разбивают твёрдых моллюсков и для хранения пищи. Есть у каланов одна особенность поведения, о которой детям лучше не рассказывать. О ней можно прочитать по ссылке
.
В японской префектуре Хиросима есть остров, населённый кроликами
В Японии есть остров Окуносима, населённый исключительно кроликами. Этот небольшой клочок суши был богом забытым местом, где жили два десятка рыбаков, пока в начале 20 века на Окуносиму не обратили внимание японские военные. На острове построили 10 фортов, а в 1929 году возвели сверхсекретный завод по производству химического оружия. Из-за секретности Окуносиму удалили со всех карт. После Второй мировой завод уничтожили, секретность сняли и про остров опять забыли. В конце 20 века остров заметили туристы. Желающие потискать кроликов приезжают на Окуносиму со всего мира. Сейчас на развалинах химзавода живут около тысячи кроликов, никто точно не знает откуда они взялись. Возможно, современные обитатели острова - это потомки подопытных кроликов, на которых проводили эксперименты военные. Туристам нравится, как кролики сбегаются к ним со всех ног, однако дикие пушистики так любят туристов только потому, что пищи на крохотном островке целой армии кроликов не хватает.
Пауки-птицееды держат маленьких лягушек в качестве питомцев
Большой и страшный паук Xenesthis immanis для сохранения потомства заводит себе питомца, маленькую и безобидную пятнистую лягушку. Из-за больших размеров паук не может успешно отгонять от своей яйцекладки муравьёв, слишком они маленькие, а вот лягушка с лёгкостью и большим удовольствием поедает муравьёв, пытающихся полакомиться паучиным потомством. За помощь в борьбе с муравьями паук не ест лягушку сам и не даёт её съесть другим паукам или ящеркам. Также тарантул даёт возможность своему питомцу подбирать остатки с барского стола, то есть даже не остатки, а всякую мошкару, слетающуюся на эти остатки. Такое взаимовыгодное сотрудничество называется мутуалистическим.
В Швейцарии законом запрещено иметь одну морскую свинку
Если вы швейцарец и хотите завести морскую свинку, то меньше чем на две даже и не рассчитывайте. Морской свинке обязательно нужна компания, без друзей-сородичей она грустит и никакой альпийский шоколад или даже счёт в швейцарском банке не могут скрасить ей одиночество. Одинокая свинка впадает в депрессию и умирает раньше срока. Если у законопослушного швейцарца, имеющего две морские свинки, один пушистый комочек потеряется, то специальная служба в кратчайшие сроки за отдельную плату предоставит питомцу надёжного морского товарища, чтобы на время розыскных мероприятий он не оставался один.
С момента открытия Плутона земными астрономами, на Плутоне не пришло и года
Год на Плутоне длится 248 земных лет. Плутон открыли и нарекли планетой в 1933 году, а спустя 73 года, в 2006 году, разжаловали до карликовой планеты. За это время Плутон не успел сделать один оборот вокруг Солнца.
На Венере идёт металлический снег
Горные вершины на Венере покрыты металлическим снегом, предположительно это сульфид свинца. А ещё на Венере постоянно бушуют сернокислотные грозы.
Мини-бикини придумали в Древнем Риме
На древнеримской Вилле дель-Касале, построенной на Сицилии в начале 4 века до нашей эры, очень хорошо сохранились мозаики, украшающие пол и стены. На одной из мозаик изображены 10 девушек в бикини.
Селёдки переговариваются испусканием газов
Представьте себе, что у людей был бы секретный язык, основанный на выпускании газов. У некоторых разновидностей селёдки такой язык уже есть. Только пукают рыбки не после обильной трапезы, они набирают воздух, высунувшись из воды, а потом выпускают его через задний проход. Так они общаются ночью, пукая, они сбиваются в стаи и сообщают об опасности. Днём они селёдки общаются, пуская солнечные зайчики чешуёй.
Учёные записали переговоры селёдок.
У некоторых видов бабочек нос расположен в лапках
А ещё бабочки различают цвета и могут увидеть ультрафиолетовое излучение, невидимое человеческому глазу, а вкусовые органы бабочек гораздо чувствительнее человеческого языка.
"Арктика" значит "медведица", а "Антарктика" - "напротив медведицы"
Если верить древним грекам, большинство созвездий, когда-то были любовницами Зевса. Большая медведица - это нимфа Каллисто, которую Гера превратила в медведицу, в очередной раз узнав о любовных похождениях мужа. Каллисто в момент превращения уже была беременна от Зевса. Медведица родила мальчика, которого назвали Аркадом. Однажды подросший Аркад охотился с луком и напал на медведицу, бывшую когда-то его матерью Каллисто. Увидев это, Зевс превратил мать и сына в созвездия, и на небе засияли Большая и Малая Медведицы. К чему всё это? В честь этих созвездий, расположенных на севере, греки прозвали север Арктикой, то есть "медведицей", а напротив Арктики, напротив медведицы, находится Антарктика. При помощи этой истории можно запомнить, что белые медведи живут в Арктике, а не в Антарктиде, хотя в мультиках принято селить вместе белых медведей и пингвинов, которые в природе вместе не встречаются.
Источник: fishki.net
Источник: https://fishki.net/2976922-udivitelynye-fakty-o-mire-kotorye-mozhno-rasskazyvaty-rebyonku-pered-snom.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com © Fishki.net
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии