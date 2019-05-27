Удивительные факты о мире, которые можно рассказывать ребёнку

"Арктика" значит "медведица", а "Антарктика" - "напротив медведицы"

Если верить древним грекам, большинство созвездий, когда-то были любовницами Зевса. Большая медведица - это нимфа Каллисто, которую Гера превратила в медведицу, в очередной раз узнав о любовных похождениях мужа. Каллисто в момент превращения уже была беременна от Зевса. Медведица родила мальчика, которого назвали Аркадом. Однажды подросший Аркад охотился с луком и напал на медведицу, бывшую когда-то его матерью Каллисто. Увидев это, Зевс превратил мать и сына в созвездия, и на небе засияли Большая и Малая Медведицы. К чему всё это? В честь этих созвездий, расположенных на севере, греки прозвали север Арктикой, то есть "медведицей", а напротив Арктики, напротив медведицы, находится Антарктика. При помощи этой истории можно запомнить, что белые медведи живут в Арктике, а не в Антарктиде, хотя в мультиках принято селить вместе белых медведей и пингвинов, которые в природе вместе не встречаются.