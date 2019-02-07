7 способов, как привить ребенку любовь к чтению

Чтение — это замечательно. Один из способов приятно провести время — взять в руки книгу, уютно устроиться в кресле и на время сбежать от реальности в другое место, время или даже иной мир. На страницах разнообразных литературных произведений вы можете найти свои желания и мечты, увлекательные идеи и источники вдохновения, ценную информацию и полезный опыт.

Однако в современном мире дети подвергаются влиянию множества отвлекающих факторов, что значительно усложняет для родителей такую благородную задачу, как прививание своему ребенку любви к чтению хорошей литературы. У книг сегодня появилось огромное количество конкурентов: гаджеты, технологии, активная социальная жизнь. Поэтому вам придется сильно постараться, если вы хотите, чтобы у ваших детей загорались глаза лишь при одной мысли о чтении.

Существует несколько эффективных шагов, которые родители могут предпринять для того, чтобы их ребенок захотел осознанно отказаться от игровой приставки или социальных сетей в пользу интересной книги. Вашему ребенку может быть шесть месяцев или шесть лет, никогда не поздно начать воспитывать в детях любовь к чтению, которая останется с ними и при переходе во взрослую жизнь.

1. Начинайте как можно раньше

Чем раньше вы начнете прививать любовь к книгам и процессу чтения, тем легче в дальнейшем вам будет поддерживать эту полезную привязанность. Даже если ребенок еще не может читать самостоятельно, читайте ему сами. Никакого ребенка нельзя назвать слишком маленьким для чтения. Просто выбирайте книги, соответствующие возрасту малыша, и привыкайте читать вместе с ребенком.

2. Вместе посещайте библиотеки

Библиотека часто становится тем местом, в котором дети впервые начинают интересоваться книгами. Регулярно берите ребенка с собой в местную библиотеку или же книжный магазин, так он с детства начнет привыкать к той особенной атмосфере, царящей в подобных книжных местах. Если вы запишите ребенка в библиотеку, подходящую ему по возрасту, то в ней он сможет встретить единомышленников и других детей, любящих книги.

3. Не принуждайте и не навязывайте свое мнение

Если вы хотите, чтобы ребенку действительно понравилось читать, позвольте ему самому выбирать интересные для него произведения. Предоставив подобный выбор, вы значительно повысите шансы на то, что ребенок полюбит процесс чтения. Принуждение же в данной ситуации, наоборот, способно отбить у детей желание взять в руки книгу.

4. Станьте примером

Именно родители оказывают сильнейшее влияние на детей, их поведение и привычки, особенно в раннем возрасте. Поэтому станьте хорошим примером для ребенка, которому он захочет подражать. Пусть он видит, как вы сами читаете книги и наслаждаетесь ими. Если ребенок регулярно будет наблюдать за тем, как вы погружаетесь в мир литературных произведений, то рано или поздно сам захочет взять в руки книгу и присоединиться к вам.

5. Выработайте привычку

Привычки — это то, что формирует наше поведение. Превратите чтение в ритуал, сделав его неотъемлемой составляющей любого дня. Если ребенок еще маленький, читайте ему в одно и то же время ежедневно, например, перед сном или после утренних водных процедур. При этом свяжите эту полезную привычку с какими-либо позитивными действиями, чтобы поддерживать интерес.

6. Добавьте немного веселья

Существует множество интересных игр, связанных с чтением, отдельными литературными произведениями и их персонажами. Например, это могут быть увлекательные настольные игры, идеально подходящие для веселого времяпрепровождения в семейном кругу. Также вам доступны и различные цифровые варианты: развивающие приложения или специальные красочные сайты для детей, читающих книги.

7. Поддерживайте ребенка

Детям необходимо ощущать поддержку их интересов со стороны важных для них людей, то есть их родителей. Если ваш ребенок начал активно читать книги, продемонстрируйте ему, как вам важны его увлечения и желания. Подарите ему произведение, о котором он давно мечтал, приобретите красивую настольную лампу или выделите ребенку специальное место для чтения и обустройте его максимально уютно. Дети чувствуют себя гораздо более уверенными и мотивированными, когда ощущают поддержку со стороны родителей.