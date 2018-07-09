Венгерская ватрушка с кокосом

Ингредиенты:

Сахар — 1,5 стак.

Творог — 500 г

Яйца — 3 шт.

Ванильный сахар — 15 г

Разрыхлитель теста — 16 г

Сметана — 5 ст. л.

Молоко сгущенное —200 г

Масло сливочное — 100 г

Мука — 1,5 стак.

Кокосовая стружка — 50 г

Приготовление:

1. Просеять пшеничную муку, добавить мягкое сливочное масло, превратить все в крошку. Новости СМИ2

2. Погружным блендером измельчить в однородную массу творог, яйца, 1 стак. сахара, ванильный сахар.

3. У формы диаметром 24 см застелить дно и бока бумагой для выпечки. Выложить на дно 1/3 часть мучной крошки с сахаром. Затем половину порции творожной смеси, затем 1/3 часть мучной крошки с сахаром, слой творожной смеси.

4. Выложить оставшуюся 1/3 часть мучной крошки. Выпекать ватрушку в предварительно разогретой до 180 °С духовке около 50 минут, до готовности.

5. Для заливки соединить сметану и сгущенное молоко, перемешать. Залить испеченный пирог заливкой, посыпать кокосовой стружкой и оставить немного остывать прямо в форме. Затем освободить пирог из формы и продолжить охлаждение на решетке.

Автор: Марина МАРмеладИНКА

Приятного аппетита!



