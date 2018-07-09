Венгерская ватрушка с кокосом

Ингредиенты:
Сахар — 1,5 стак.
Творог — 500 г
Яйца — 3 шт.
Ванильный сахар — 15 г
Разрыхлитель теста — 16 г
Сметана — 5 ст. л.
Молоко сгущенное —200 г
Масло сливочное — 100 г
Мука — 1,5 стак.
Кокосовая стружка — 50 г
Приготовление:
1. Просеять пшеничную муку, добавить мягкое сливочное масло, превратить все в крошку.
2. Погружным блендером измельчить в однородную массу творог, яйца, 1 стак. сахара, ванильный сахар.
3. У формы диаметром 24 см застелить дно и бока бумагой для выпечки. Выложить на дно 1/3 часть мучной крошки с сахаром. Затем половину порции творожной смеси, затем 1/3 часть мучной крошки с сахаром, слой творожной смеси.
4. Выложить оставшуюся 1/3 часть мучной крошки. Выпекать ватрушку в предварительно разогретой до 180 °С духовке около 50 минут, до готовности.
5. Для заливки соединить сметану и сгущенное молоко, перемешать. Залить испеченный пирог заливкой, посыпать кокосовой стружкой и оставить немного остывать прямо в форме. Затем освободить пирог из формы и продолжить охлаждение на решетке.
Автор: Марина МАРмеладИНКА
Приятного аппетита!
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