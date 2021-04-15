Сентябрьские выборы – фикция. Власть в России Сбербанк захватит через детей?

Сбербанк готовится получить контроль над крупнейшим издательством учебной и педагогической литературы "Просвещение". Расследование Царьграда показывает, как Герман Греф готовился к этому шагу и почему его ставленницу Марину Ракову следует немедленно остановить.

Герман Греф делает ещё один большой шаг к достижению своей давней мечты – стать "главным по образованию" в стране. "Его" Сбер готовится войти в число акционеров крупнейшего издательства России – "Просвещение", фактического монополиста на рынке учебников и методических пособий.

Есть чёткий план действий по захвату "образовательной власти" в стране, и один из ключевых элементов схемы уже выполнен: Сбер зарегистрировал структуру, которой, собственно, и предстоит войти в состав акционеров "Просвещения".

16 марта сего года появилось некое ООО "СберОбразование". Руководить им поставлена недавно отметившая своё 38-летие экс-замминистра просвещения страны Марина Ракова, год назад покинувшая пост в министерстве ради должности вице-президента Сбербанка – куратора дивизиона "Цифровые образовательные платформы".

Ни Сбер, ни "Просвещение" ситуацию не комментируют.

Действующие лица хранят молчание, а их помощники получили приказ держать глухую оборону.

Однако "Первый русский" всё же сумел выяснить, что к чему и зачем всё затевается.

Зачем это нужно Сберу?

В уставе Сбербанка вообще-то нет ни строчки об образовании.

И не может быть – в принципе.

Но никто, к сожалению, не запрещает государственному банку регистрировать "дочек" с любой повесткой. Так Сбер постепенно становится "государством в государстве", подминая под себя вроде бы непрофильные отрасли. И главной из них является как раз образование – формирование нового человека, потребителя услуг Сбера.

В 2020 году Высшая школа экономики, председателем попечительского совета которой выступает глава Сбера Герман Греф, представила проект "Универсальные компетентности и новая грамотность. От лозунгов к реальности", значительная часть которого посвящена цифровизации. А готовился он по инициативе и при поддержке благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

Греф спокойно двигает то, что считает нужным. И даже открыто спорит с главой государства по поводу образовательного процесса.

Президент, например, отмечает заслуги отечественных научных школ и традиций:

Мы также опираемся на традиционно сильные научные и образовательные школы в математике и физике, на конкурентную систему подготовки специалистов в сфере IT. Кстати, на чемпионате мира по программированию восьмой год подряд побеждают студенты именно из России.

А у Грефа – другое мнение:

Когда мы пытаемся сказать, что сейчас будем развивать специальности "математик" и "программист", мы попадём ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами. Нужны все специальности, нужны люди всех дарований и таланты. И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ. Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт.

"Хорошим опытом" массового образования в Сбербанке, видимо, считают программу "Сберкласс", предполагающую радикальный пересмотр самых базовых принципов образования. Конкретно – переход на цифровые платформы.

Учителю в этой системе отводится, несмотря на все заверения, второстепенная роль, а привычная форма проведения занятий – урок в классе уступает место некоей "инициативе" ученика, которуму отдают право самостоятельно решать, что ему нужно и в каком объёме. Прочитал учебник – молодец, считаешь, что усвоил материал – прекрасно, нужны уточнения – вот тогда обращайся, а если нет – пока-пока.

Новая структура, подконтрольная Грефу и призванная "вершить" в образовании, создана 16 марта нынешнего года. Фото: Царьград

Кстати, в "Хорошколе" в Хорошёво-Мнёвниках, соучредителем которой выступает супруга главы Сбербанка Яна Греф (второй соучредитель – подрядчик Сбера, а дорогу к частному учебному заведению за миллиард рублей построил партнёр Сбера) и где обучение стоит от 80 тысяч с ребёнка в месяц, платформа "Сберкласс" отчего-то не используется. Наоборот – там практикуется индивидуальный подход к каждому ученику.

Всё просто: качественное образование – это удел избранных, элиты, а всем остальным довольно дистанционки.

Начнут, кстати, внедрение "новых подходов" с глухой провинции – и отрежут тем самым, можно не сомневаться, путь к высшему образованию и вообще нормальным знаниям у детей из отдалённых населённых пунктов.

Уже известно о планах к 2024 году внедрить во все сто процентов малокомплектных и удалённых школ видеозанятия онлайн, причём половина занятий в классах будет проводиться с использованием "цифрового образовательного контента". А две трети домашних заданий придётся выполнять в цифровом виде с автоматической проверкой. Практически все школьники вынуждены будут в рамках дополнительной подготовки использовать электронные образовательные сервисы и контент для изучения предмета.

Только не спрашивайте теперь, какие именно сервисы. Ответ очевиден: "сберовские" и дружественные им.

"Просвещение" "съело" учебник

Пандемия коронавируса и вовсе позволила Сбербанку расправить крылья – до этого не было логического объяснения, зачем, собственно, нам нужны эти чуждые и совершенно непонятные механизмы, уничтожающие качественное классическое образование в России, которое признавалось всегда и всеми, даже явными врагами.

И ученики, и родители, и сами педагоги взвыли от нововведений с дистантом: то картинка виснет, то программа не загружается, то ученики невесть чем занимаются вместо уроков.

Но всё равно – тех самых рычагов, на которые давным-давно надеются в США, чтобы повлиять на саму систему нашего образования, не хватало.

Поскольку оставалась та самая классика – учебная и методическая литература. Да – крайне непрозрачная сфера, со многими, так скажем, нюансами.

В конце 2018-го занимавшая на тот момент пост главы Минпросвещения России Ольга Васильева утвердила новый перечень, в котором число наименований сократили в полтора раза – с почти 1400 до 800 с хвостиком.

Львиную долю по поставкам учебников из перечня получило издательство "Просвещение" (чуть меньше 600 наименований), а почти всё остальное – корпорация "Российский учебник" (256).

Экс-министр образования Ольга Васильева. Фото: Сергей Киселёв / АГН "Москва"

Примечательно, кстати, что на тот момент руководящий пост в "Просвещении" занимала Васильева Ирина Юрьевна – по совпадению, имеющая общие отчество и фамилию с Васильевой Ольгой Юрьевной. В общем – сестра.

В кулуарах тогда очень живо обсуждалась тема лоббирования интересов издательства. Однако никаких подтверждений этому никто не представил. Или не захотел представить.

Конкурент "Просвещения" проиграл поданный против него иск в суд и выплатил 3,7 млрд рублей. А потом продал "Российский учебник" – в 2019-м, в СМИ называлась сумма в 6 млрд рублей.

И уже в апреле прошлого года, спустя пару месяцев после увольнения Васильевой с поста министра, "Просвещение" выкупило "Российский учебник", заняв практически весь рынок.

И здесь, безусловно, основной мотив борьбы – деньги, выручка, монопольное право.

Что это означает?

Единственная конкуренция – за навязывание учебника, а не за его качество

Издательство фактически выступает посредником между теми, кто, условно говоря, создаёт продукт, и учебными заведениями, объясняет народный учитель России Сергей Рукшин – профессор кафедры математического анализа РГПУ им. Герцена, руководитель Центра математического образования Президентского физико-математического лицея №239, воспитавший немало талантов, включая знаменитого математика Григория Перельмана.

А уж как именно и кто сумеет "убедить" издательство, что нужен тот или иной автор, большой-большой вопрос. Очевидно, что есть лоббирование.

В беседе с "Первым русским" Рукшин пояснил:

К сожалению, у нас нет единого учебника по предметам. Были ситуации, когда в некоторых классах, восьмом или седьмом, было больше десятка допущенных учебников по одному предмету, представляете? Формально право выбора учебника закрепляется за учителем, но, разумеется, выбирает не учитель: он может выбирать лишь из того, что закуплено в библиотеку школы, а её комплектует директор. То есть, несмотря на закреплённое право преподавателя выбирать из допущенных учебников, происходит полная "дурнятица" – именно из-за этого многообразия у нас разваливается методическая помощь учителям.

Потому что, объясняет он, ни один районный методический кабинет, ни городские институты повышения квалификации учителей не могут профессионально отследить по одному предмету для одного класса нескольких учебников. И эти учебники делают невозможным нормальное проведение так называемых Всероссийских проверочных работ (ВПР).

Ну какая ВПР в пятом классе, если, скажем, школьник усвоил обыкновенные дроби, то у тех, кто учится по учебникам Виленкина и его клонам, проверить не получится: там этот материал проходят в шестом классе. А захотим проконтролировать усвоение десятичных дробей, так их нет в учебнике Никольского. Даже враньё Рособрнадзора, что ВПР дают объективную картину, в принципе нелогично – оттого, что у нас в разные сроки и по разным учебникам проходится разный материал.

Сергей Рукшин – сторонник единого учебника. Вся вариативность, по его мнению, должна быть перенесена не в разномастные издания по предметам, а в дополнительную литературу: для тех, кто посильнее, для тех, кто послабее, для углублённого изучения. Страна просто нуждается в едином учебнике и в единых сроках прохождения материала. И вот тогда любое издательство сможет выставлять на продажу этот учебник как полиграфический продукт.

А так получается, что единственная конкуренция – за навязывание того или иного продукта учебным заведениям. И это никак не связано напрямую с качеством образования, а чисто коммерческий выбор.

"Сейчас выбирают откровенно наиболее примитивные учебники, из-за чего потом страдают школьники, поскольку выбор определяет способность ученика сдать на конкретном уровне экзамен за девятый или одиннадцатый класс", – отмечает эксперт.

"СберОбразование" возглавила и вице-президентом осталась

Тем не менее даже в таком откровенно убогом представлении некоторая вариативность всё-таки есть.

Однако вот-вот закончится и она.

Поскольку Сбербанк намерен выкупить акции крупнейшего издателя учебников в стране – группу компаний "Просвещение", принадлежащую сейчас – формально – кипрскому офшору, а в реальности – бизнесменам Олегу Ткачу и Владимиру Узуну.

"Просвещение" занимает в настоящее время, по оценкам экспертов, 95 процентов рынка по поставкам учебников и методических материалов для учителей в школы страны.

Переговоры о вхождении Сбербанка в "Просвещение" ведутся, как сообщил источник "Первого русского", уже давно – около полутора лет. Однако стороны всё никак не могли договориться о цене: ежегодная прибыль группы оценивается в 8 млрд рублей – на ровном месте, только за поставку. А цена издательства варьируется в пределах 50-75 млрд рублей.

Запрос "Первого русского" в пресс-службу Сбербанка так и остался без ответа. Ну что же – мы справились и без её помощи. Фото: скриншот с сайта press.sberbank.ru

К определённой ясности удалось прийти в конце прошлого года.

И с начала наступившего 2021-го стартовал, по большому счёту, сам процесс.

Конечно, как уже отмечалось, у самого Сбербанка нет возможности напрямую заниматься чем-то подобным. Но – есть вариант делать это через дочерние структуры.

16 марта зарегистрировано ООО "СберОбразование" с уставным капиталом в 415 млн рублей (!), единственным учредителем которого выступает ООО "Цифровые активы", основным видом деятельности которого является "управление финансово-промышленными группами", а само оно принадлежит ПАО "Сбербанк".

Дальше – ещё интереснее.

Новоявленное "СберОбразование" возглавила 38-летняя Марина Ракова – вице-президент Сбербанка, отвечающая как раз за "цифровое направление" и бывшая замминистра просвещения России.

Сама она, к слову, в беседе с "Первым русским" подтвердила назначение, отметив при этом, что с поста зама Грефа никуда не уходит.

Правда, чем именно предстоит заниматься "СберОбразованию", Марина Николаевна не сочла нужным уточнить – вроде как тайна.

"Всё, что перечислено в перечне по ОКВЭД, то и будет, теми и намерены заниматься. Всё, что указано в кодах ОКВЭД. Как только будут первые шаги (в работе – ред.), вы узнаете. Устав компании публичен, перечень ОКВЭД тоже, и вы можете сделать выводы обо всём, чем мы будем заниматься", – заметила она.

Что такое образование "от Грефа"? Тайна!

С кодами ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) "СберОбразования" мы внимательно ознакомились.

Их 19. В том числе "Разработка компьютерного программного обеспечения", "Издание компьютерных игр", "Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ", "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий", "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации", "Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук", "Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук", "Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения", "Деятельность в области защиты информации", "Образование дополнительное детей и взрослых".

Это интересно, но – ладно.

А вот ещё два – они представляются гораздо более любопытными: "Издание книг" и "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет".

Отрицание "дальнего прицела" новоявленной фирмы с уставным капиталом в 415 млн рублей – чистое лукавство. И перечень кодов ОКВЭД это наглядно подтверждает. Фото: Царьград

И даже несмотря на это, тема участия самой Раковой и её "СберОбразования" в проекте издательской группы "Просвещение" – табу.

Я рекомендую вам связаться со службой маркетинга. Я за них не отвечаю и не имею права рассуждать на такие вещи. У нас есть большая служба маркетинга, которая отвечает на такие вещи,

– отрезала Марина Ракова на нашу просьбу прокомментировать вероятность её назначения новым руководителем "Просвещения" в случае, если такая сделка состоится.

По её словам, она не имеет права "на такие вещи рассуждать: есть маркетинг, который знает лучше, что освещать в первую, вторую, третью очередь, поэтому, к сожалению, совсем не имею права".

При этом она выразила надежду, что в "тесной коммуникации с профессиональным сообществом, родительской средой" её структура сможет ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью.

Сразу добавим: мы пытались получить ответ от пресс-службы Сбербанка – бесполезно. Два запроса, направленные через специальный сервер для общения со СМИ, так и зависли.

В издательстве "Просвещение" поначалу пообещали подготовить оперативный комментарий (примерно на такой же запрос, что был направлен в Сбербанк), но потом перестали выходить на связь.

Помощник Марины Раковой и вовсе заявил, что не в курсе, какие "ещё глупости кто-то выдумывает, куда направляют работать" его шефиню.

Девочка-вундеркинд

Между тем источники "Первого русского" практически не сомневаются, что создание "СберОбразования" и намерение войти в состав акционеров "Просвещения" – взаимосвязанные моменты.

Тем занимательнее при этом выглядит фигура самой Марины Раковой, которая, вероятно, и возглавит издательство.

Человек, можно сказать, удивительный – без всяких там кавычек.

Родилась в провинциальном городке Горняк на Алтае, в семье прокурора и педагога. Училась в гимназии в Барнауле, куда поступила в шесть лет.

Читаем далее на сайте гимназии – в честь её назначения в 2018-м замминистра просвещения:

Выпускница МБОУ "Гимназия №74" 2000 года, золотая медалистка Ракова Марина Николаевна назначена заместителем министра просвещения Российской Федерации. Марина поступила в 1-й класс в возрасте 6 лет (был эксперимент). В начальной школе (4 года) её учили пять учительниц, каждая из которых уходила в декретный отпуск. С 5-го по 11-й класс педколлектив был стабильный: классным руководителем была Кудинова Лариса Павловна, учитель биологии, физике учил Кудинов Борис Александрович, учитель русского языка и литературы – Марина Ольга Аркадьевна, учитель математики – Ракова Елена Николаевна, географию...

Ну, если с уходившими в декрет пятью учительницами начальной школы, конечно, не очень повезло девочке, то, надо полагать, с изучением математики под началом Раковой Е.Н. проблем точно не было.

В родной школе восторженно писали о назначении Марины Николаевны на пост замминистра, случайно выдав несколько занимательных моментов. Фото: скриншот сайта гимназии №74 / gimn74.ru

Указывается, что Марина занималась исследовательскими проектами, занимала первые места, ездила в Голландию, была активной школьницей, поскольку успевала участвовать ещё и в самодеятельности и спортивных секциях.

Но это – так, для общего развития.

Девушке прекрасно давалась математика – настолько, что, как она позже, уже став заместителем министра, рассказывала в интервью "Учительской газете", открыла... "31 теорему в области классической планиметрии" (данные о количестве теорем, впрочем, варьировались – кто-то называл 19, на сайте Минпросвещения значилось "более 30").

Это были авторские теоремы. Не могу сказать, что это работа сложная. Не открытие Америки, но глубокое исследование, серьёзная математическая работа. Я фиксировала ссылки на свою научную работу в исследованиях и монографиях учёных из других стран. У этой работы есть авторские права, у неё были серьёзные рецензенты как российского, так и зарубежного уровня. Жизнь повернулась так, что я от математики еле ушла, но мне есть чем там гордиться.

Верят этому, впрочем, не все.

Сама Марина "скромно" рассказывала о своих успехах. Правда, потом почему-то с сайта "Шаг в будущее" запись убрали. Но она сохранилась в архиве. Фото: скриншот из архива сайта "Шаг в будущее"

Тот же учитель Перельмана, заслуженный профессор-математик Сергей Рукшин просто рассмеялся на нашу просьбу рассказать, что он думает об открытиях Марины Николаевны:

Эта девушка не стеснялась писать, что она в 13 лет (!) открыла самостоятельно 30 теорем элементарной геометрии! А потом говорила, что она в каком-то вузе изучала "фундаментальную математику". Да ни одной теоремы не открыла! Это – похвальба, рассчитанная на абсолютно некомпетентных людей. А понятия фундаментальной математики нет вообще! Это необразованная девушка – послушайте, как она говорит, о чём. Она, возможно, очень мила, но к образованию не имеет отношения, по сути. А это значит, что за соответствующую зарплату она будет лоббировать всё, что ей скажут,

– считает Рукшин.

Может, конечно, он ошибается, а?

Нелегальная миграция Марины Раковой

Гимназию, согласно официальной информации, Марина Николаевна успешно окончила в 2000-м и была зачислена в МГТУ им. Баумана.

А вот тут, мягко говоря, не очень ясно. То есть – понятно, что школьные годы прошли в статусе "вундеркинда".

Согласно официальной биографии, девушка уже в 2002-м окончила Бауманку (по какой специальности – нет информации). Более того, с момента поступления и до завершения учёбы вела "трудовую деятельность" в университете: была менеджером по международным связям программы "Шаг в будущее". Иными словами, и работала, и училась – так, что сумела освоить университетский курс Бауманки за пару лет. Или не освоила целиком? Тогда отчего приводится этот период биографии в разделе "Образование?

Если верить официальной биографии, М.Н. Ракова – реальный вундеркинд, сумевшая сделать то, что не удавалось практически никому: за два года окончила Бауманку. Фото: скриншот сайта Министерства просвещения России (архив)

По информации нашего источника, в действительности диплома о высшем образовании МГТУ у Раковой всё-таки нет.

Последующие 12 лет Марина Ракова была "руководителем бизнес проектов" (орфография с сайта Минпросвещения сохранена).

"Первый русский" восполнил некоторые пробелы в этой размытой формулировке.

В сентябре 2002-го Ракова зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. В 2005-м регистрация была прекращена на основании "непредоставления документов в качестве ИП".

В биографии есть запись, что в 2011-м она окончила Алтайскую академию экономики и права, годы учёбы опять не названы. Вуз этот, к слову, негосударственный, в июле 2016-го он был лишён аккредитации по требованию Рособрнадзора, а меньше чем через год у него и вовсе отобрали лицензию.

Может, лучше было и впрямь посвятить себя изучению трудовой миграции? Фото: скриншот сайта: elibrary.ru

Между тем есть информация, что часть этого периода своей жизни она провела за рубежом. По крайней мере в 2013-м она в соавторстве с сотрудницей как раз академии экономики и права опубликовала научную статью под названием "Нелегальная миграция в системе трансграничных угроз: к вопросу о проблемах нормативного регулирования миграционных процессов" в журнале "Вестник Казанского юридического института МВД", где указывается, что Ракова М.Н. – "юридический консул Ilios Peristilon Ltd (Афины, Греция)".

В 2014-м была гендиректором ООО "В гостях у сказки" в Барнауле, и, если верить имеющимся в распоряжении редакции документам, пребывала в этой должности до февраля 2018-го: спустя год фирма, проиграв два арбитражных дела местному Пенсионному фонду, была закрыта.

Тем временем, опять-таки, исходя из официальных вех жизни Марины Николаевны, в 2014-2016 она была лидером инициативы АСИ (Агентство стратегических инициатив) "Новая модель системы дополнительного образования". Как и почему, откуда знания в этой сфере – нет данных. Тем не менее в Барнауле Ракова в эти годы выступала "общественным представителем АСИ" в Алтайском крае. Только там не обошлось без скандальной истории.

Марина Ракова взялась за создание в красивом здании на улице Ленина, 63-а, коворкинг-центра – и однажды местные жители сильно удивились, когда с торца дома появились какие-то металлические конструкции, явно не вписывавшиеся в экстерьер. Когда спросили у неё, что происходит и зачем делается этот "аквариум", девушка ответила: мол, всё происходит "при поддержке администрации края и АСИ".

Однако вышло недопонимание с краевыми властями: руководитель Департамента информполитики Алтая Андрей Ляпунов заявил, что администрация никакого отношения к постройке... не имеет. И само АСИ официально опровергло какую-либо причастность к строительству. Более того, как цитировало местное агентство "Алтапресс" главного архитектора Барнаула, тот сообщил, что "аквариум" вообще подлежит сносу, поскольку "никакого разрешения на строительство не выдавалось", и это – самострой.

В 2014-м никакой пристройки не было, потом, когда региональным АСИ руководила Ракова, "аквариум" появился. Местные власти пошумели и... оставили всё как есть: человек-то в гору пошёл. Фото: скриншот "Яндекс.Карт"

Впрочем, местные жители рассказали "Первому русскому", что никто ничего сносить не стал, а "аквариум" существует по сей день, некоторые злые языки даже зовут его "монументом Раковой".

"Кванториум" открыли – "Кванториум" закрыли. А деньги освоены

Однако деятельность её в АСИ (в Алтайском крае, во всяком случае) после того скандала быстро свернулась: в августе 2015-го было объявлено о поиске нового представителя Агентства стратегических инициатив в регионе.

А предприимчивая Марина в декабре 2016-го учредила "Кванториум", ставший в итоге её счастливым билетом в большую жизнь.

Но и здесь не обошлось без неприятностей – причём практического свойства. Естественно, под сеть детских технопарков выделялись деньги, а поскольку проект преподнесли "наверх" как новаторство в сфере образования, средств на оборудование, помещения, зарплаты и так далее никто не жалел.

Вот только в Томске, допустим, где провели красочную презентацию с красивыми картинками, отчитавшись о запуске центра, спустя полгода неожиданно выяснилось, что ничего в реальности не открыто, хоть за аренду платили и победные реляции в Москву отсылали: штат укомплектован, обучен в Сколково, дети знакомятся с достижениями науки и мысли. Официально его открыли только в мае 2017-го.

На открытие центра в Томке приезжала сама Марина Ракова. Правда, местные СМИ рассказывали, что, по идее, к тому времени "Кванториум" должен был уже полгода как работать. Фото: скриншот твиттер-канала "Кванториума"

А в Хакасии в центр вложили почти 60 миллионов – оборудовав его в республиканском музее: "Просторные учебные классы, лаборатории, светлый лекторий, современное оборудование – всё это доступно для юных жителей Хакасии", – рапортовало региональное правительство.

Вот только после первого же "показательного выступления" инновационный "Кванториум" закрыли, писали абаканские журналисты, двери опечатали, а занятия стали проводить совсем по другому адресу.

Сайт "Кванториума" в Хакасии – всё, не работает. Показатель успешной деятельности. Фото: скриншот сайта kvantorium19.ru

Злые языки даже утверждали, что местами идёт натуральный распил. Но – не может же быть такого, да? Под чутким-то руководством...

В октябре 2018-го Марина Ракова получила пост замминистра. Правда, ненадолго: через полтора года её забрал к себе Герман Греф – на должность вице-президента, отвечающего как раз за образование.

И именно тогда, по нашей информации, активизировались переговоры по поводу "Просвещения" – плюс, как нельзя более выгодно для сторонников отказа от традиционного образования закручивалась история с пандемией и внедрением дистанта, ставшая своеобразной пробой сил.

Удушение через объятия

А теперь подходим к самому интересному – то есть к началу. Если состоится вхождение Сбербанка в "Просвещение", обретение контроля над издательством, то – зачем это нужно? В чём смысл приобретения того, что идёт вразрез с самой образовательной концепцией главы Сбера?

Ведь речь-то идёт о "бумаге", "архаизме" в виде книжек.

https://vk.com/video-75679763_456261077

И к чему отправлять руководителем "дарование из Барнаула", не имевшее никогда отношения к школьному преподаванию и обучению, зато заточенное на "цифру"?

Издательство – "классическое" издательство! – конечно, не может выпускать учебники на электронных носителях, отмечает Сергей Рукшин.

Но добавляет: "Бывают же и дурацкие удушения посредством объятий".

О чём речь?

Давайте попробуем просто порассуждать и спрогнозировать.

Вот, скажем, есть фактический монополист – поставщик учебной литературы школам. Однако те, кто рулит этим процессом, имеют возможность "убеждать" учреждения образования, выдвигать альтернативы и предлагать "современные учебники", в которых уже предусмотрена "цифровая составляющая". Или сделать заказ на появление такого пособия. Добиться включения его в федеральный перечень. Установить цену ниже, чем по конкурирующим изданиям. И – пожалуйста, по закупкам такой вариант окажется предпочтительнее.

Далее, не будем забывать, что у "СберОбразования", как отмечалось выше, имеются среди разрешённых видов деятельности и те, что касаются разработки и создания ПО.

И теперь становится понятнее яркая мысль, высказанная Германом Грефом на Гайдаровском форуме:

Я пришёл к выводу, что самый главный министр в правительстве – это министр образования. Не министр финансов, не министр экономики, а министр образования. Причём не высшего, а среднего образования, потому что этот министр закладывает основы культурного кода.

Собственно, реализовав свои задумки, Сбер и станет министерством образования – теневым, но гораздо более влиятельным, чем официальное. Ибо что может быть весомее, чем контроль над умами?