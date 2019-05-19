Выпускной из детского сада

Наш детский сад

Дебаты по этому поводу среди родителей велись уже начиная с сентября. Благо хоть с альбомом на выпускной все сложилось хорошо. Решение приняли быстро, почти все хотели приобрести альбом и получилась относительно небольшая сумма и очень качественные фото с прическами, макияжем, одеждой и декорациями.

Самым обсуждаемым вопросом стали подарки на выпускной детям. У одних это есть, другим то не надо, и т.п. В итоге сделали анкету куда включили три пункта подарков и проголосовали.

Вторым по важности вопросом стали подарки сотрудникам сада, а точнее кто вообще достоин подарка, а кто нет.

Список был таков:

Заведующая, 4 специалиста, кухня(4 человека), прачка, работник по зданию, медик, врач, 2 уборщицы, воспитатели наши и помощники.

Для меня удивительно было, что некоторые родители поделили сотрудников на "нормальных" - это дюди с которыми наши дети или мы взрослые взаимодействовали; и "ненормальных" в этот список входили уборщицы, кухня, прачка.

Дебаты были нешуточные, родители разделялись на два лагеря, которые будут сдавать на подарки всем и которые "ненормальным" сотрудникам сдавать не собираются.

Мне непонятно только одно, как можно вообще делить людей на "нормальных и ненормальных"???? Если человек работает уборщицей или прачкой он что, ненормальный??? Кто дал право проводить такое унизительное деление?!

Приведу пример одного высказывания одной мамы, просто лучше не скажу:

"уборщица, утром должна мыть один раз, а не перемывать за тех, кто опаздывает и не может вовремя приводить ребёнка в сад, прачка которая знает всех детей поимённо в саду и учавствует в утренниках ( совершенно бесплатно) не просто стирает и гладит, а ещё петельки пришивает к полотенцами, потому что наши дети их отрывают.

Это кстати не ее работа!Врач (помимо медсестры) тоже не просто так сидит. Кухня, которая в лицо знает каждого аллергика, старается для наших детей. Наши дети переломали стулья, вырывали дверцы шкафчиков, отрывали балясины на лестнице это все делал ремонтировал другой человек, не мы."

И конечно подарки это дело добровольное, но на 30 человек детей, сумма будет ничтожно мала. И стоит ли из-за этого тратить свои нервы и делить людей на нормальных и ненормальных!

А как у вас проходил выпускной из детского сада?