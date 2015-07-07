Ясиноватая: непростая история одного детского сада

Порой для того, чтобы почувствовать трагизм войны, а заодно и оценить действия ее сторон, необходим всего один, казалось бы, незначительный эпизод. Разбомбленный детский сад, пострадавший жилой дом с мирными жителями, детская площадка, развороченная снарядами…

Ясиноватая – небольшой уютный город в 24-х километрах от Донецка. Стандартные панельные дома перемежаются с маленькими частными домиками, и все вместе они тонут в густой зелени. Просто – один из городков пропитанной потом и кровью донбасской земли. Сейчас, когда из-за укробомбежек закрыт ж/д вокзал Донецка, Ясиноватая выполняет роль железнодорожного узла – отсюда отправляются поезда до Луганска, а также до Иловайска и Дебальцево. О более дальних поездах тут уже давно забыли.

И еще – этот небольшой зеленый городок продолжает периодически подвергаться обстрелам со стороны войск киевской хунты.

…Около входа в детский сад с теплым названием «Солнышко» - обычные информационные таблички, в которых родителей предостерегают от различных опасностей, угрожающих детям. Но есть такие опасности, от которых инструкции не помогут.

- Первый раз детсад обстреляли в августе 2014 года, - рассказывают сотрудники, - у нас выбило все стекла. Только успели поставить новые окна – и в ночь на 29 января 2015 года вновь обстрел. К нам во двор приземлились три снаряда. Только успели поставить новые окна – и в ночь на 29 января 2015 года вновь обстрел. К нам во двор приземлились три снаряда.

К счастью, во время этих карательных операций детей в саду не было. Январский обстрел был настолько силен, что разрушил хозяйственные постройки и котельную, которая снабжала учреждение теплом. Уцелевшую трубу котельной потом пришлось спилить, иначе она могла бы упасть либо на садик, либо на жилые дома. Сотрудники детсада, как могли, спасали имущество от зимних холодов.

- Видите, вон там – забор пришлось заделывать совсем другим материалом. Все эти сооружения для детей пришлось ставить заново. Нам помогла волонтерская группа «Феникс». А сразу после обстрела тут все было разрушено, тут была развороченная земля, - рассказывает заведующая детским садом.

Помогали все, кто мог. На восстановительные работы приходили родители детей. Строительная фирма «Универсал» восстановила 600 кв. метров стекла. Глава администрации города Ясиноватая оперативно выделил полиэтиленовую пленку, чтобы закрыть разбитые окна.

Некоторые из окон так и не восстановлены до сих пор. Но сад, тем не менее, работает, принимает маленьких обитателей.

- У нас сейчас 127 ребят. А до войны было 320, - вздыхают сотрудники.

- Весь наш персонал проявил себя достойно, - говорит заведующая, - женщины выходили на работу в любых условиях. А вон там, в розовом платье, с коляской – наша воспитательница, она недавно стала мамой.

- Сейчас, - сказала она, - я покажу дерево в нашем дворе, которое все в осколках. Мы пытались его спилить – не вышло, пила сломалась – там, внутри, сплошной металл. И вообще, нам пришлось заново сажать все цветы на клумбах. Вот, они уже цветут вовсю.

Заходим вовнутрь. Все чисто и аккуратно. Чтобы после случившегося привести помещения в должный вид, было вложено немало труда. Однако кое-где взгляд выхватывает какие-то «неправильности» на стене – это замазанные следы разрушений.

Восстановительные работы в детсаду «Солнышко» продолжаются, в частности, - в музыкальной комнате.

А здесь, в этой милой спальне, где куклы сидят на аккуратно заправленных кроватях, - наверное, по мнению «укропов», было «главное гнездо террористов». Хоть спальня восстановлена, но в стенах встречаются мелкие дырки от осколков, как печальное напоминание о войне.

Пострадали от артударов и соседние с детсадом дома. Многие оконные проемы затянуты пленкой.

Рассказывает местная жительница:

- Люди опасаются тут стекла восстанавливать. В августе, после первого обстрела, вставили новые, - а в конце января снова бомбежка, и снова стекол нет. А удовольствие недешевое.

От действий укровояк страдают не только дети, но и глубокие старики. В одной из квартир жила девяностолетняя бабушка. От августовских ударов у нее убило кошку. А во время январского обстрела ее завалило битыми стеклами. К счастью, она выжила. Родственникам пришлось вывезти ее в Россию.

Спрашиваю:

- А погибшие были?

- В нашем дворе нет, а по городу – да, - говорят местные.

Во дворе, где воронки от взрывов зарастают цветами, играют беззаботные дети, качаются на уцелевших качелях. А рядом – качели, на которых кататься больше нельзя. Ведь эта детская площадка стала вдруг мишенью для «майданных патриотов».

Уютный город Ясиноватая живет своей обычной жизнью, но битые окна во многих домах зияют войной. В одном из окон посеченного осколками дома замечаю иконку – человек, живущий там, надеется на защиту свыше.

(Специально для «Военного обозрения»)

