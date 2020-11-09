«Против наших детей совершается преступление…»: по всей России родители самоорганизуются для противостояния цифровому антиобразованию

В минувшие выходные родители в множестве регионов России показали, что являются мощной силой, с которой в случае оперативной мобилизации придется считаться уничтожающим общедоступное бесплатное традиционное образование узурпировавшим власть цифросектантам . Пикеты и собрания против электронной школы и дистанционного обучения непосредственно у «родных» учреждений, администрация которых посчитала нормальным выкинуть мам и пап из образовательного процесса и навязать почти всей стране дебилизирующий, контролирующий, разрушающий здоровье дистант, прогремели мощно, получив широкое освещение даже в официозных и либеральных СМИ. Но форсайтщики-глобалисты во власти пока не намерены менять планы – напротив, они плюют на мнение родителей и продолжают закручивать гайки. Они покусились на самое дорогое, что есть у наших граждан – так что посеяв ветер, имеют все шансы пожать бурю. Жаль только, что дотянуться до Грефа и прочей цифровой нечисти для простого родителя довольно проблематично -поэтому в случае чего крайними будут учителя и директора школ, которых «реформаторы» образования намерены отменить вместе с уроками и учебниками



7 и 8 ноября по всей стране прошло множество акций против принудительного перевода детей на дистанционное обучение, в которых приняли участие тысячи родителей. В условиях тотального запрета на собрания и митинги граждане вынужденно выбрали форму одиночных пикетов. Впрочем, зачастую мамы и папы стояли у зданий школ большими группами на фоне нескольких плакатов – охранники с пониманием относились к народному волеизъявлению. В Москве во дворе дома на Мироновской улице в минувшее воскресенье состоялась большая встреча родителей с депутатами Мосгордумы и муниципального района. Такой формат передачи наказа депутату от избирателей позволяет обходить ограничения на массовые мероприятия.



«Мы написали коллективное письмо депутатам столичной думы. В Москве сейчас де факто проводится эксперимент по внедрению цифровой платформы образования. Действующая редакция закона об образовании содержит в себе положение, которое позволяет совершенно спокойно внедрять дистанционную форму обучения. Что больше всего нас обеспокоило? ДОгМ поставил знак равенства между электронной и очной формой… Скажите, родители, можете ли вы поставить такой знак равенства?», – спросила у двух сотен собравшихся представитель организации «Родители Москвы» Инна Гориславцева.



Тут необходимо пояснить, что в профильном ФЗ прописаны только дистанционные и информационно-коммуникационные образовательные технологии, а вот дистант как самостоятельная форма обучения там напрочь отсутствует – и слава Богу. Естественно, при сидении дома за компьютером 5 дней в неделю никакой очной формой получения образования и не пахнет. Администрация школ пользуется плохой юридической подготовкой родителей, хотя согласно тому же 273-ФЗ и Семейному кодексу за ними закреплено приоритетное право на выбор формы обучения. Наплевав на этот факт, как и на конституционные гарантии государства по обеспечению каждого гражданина бесплатным средним образованием без всякой дискриминации, в ряде регионов к родителям применяют откровенно фашистские методы. Вот до какой низости опустились власти Кемеровской области.









Обратите внимание на причину для объявления тотального дистанта – «не допущение распространения новой коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ». То есть официального карантина нет, эпидпороги в школах не превышены, и естественно, в каждой школе региона не найдется даже по одному учащемуся с выявленным коронавирусом… То есть без всяких законных оснований, в ультимативном порядке, не поинтересовавшись мнением родителей, все школы области переводятся на дистант. Обратите внимание на формулировку – «дистанционный формат». Именно формат, а не форма – это что вообще такое? Никаких форматов образования в 273-ФЗ не предусмотрено. Ну а не желающими регистрировать детей на электронных платформах займется опека… и вот эта директива властей явно содержит признаки целого букета уголовных статей: самоуправство, превышение полномочий и т.п. Надеемся, в Кемерово найдутся уверенные в себе грамотные граждане, которые подадут иски и заявления о возбуждении уголовных дел в отношении авторов подобных распоряжений.



«Я не хочу призывать, чтобы прямо завтра дети вернулись в школы, нарушив все санитарно-эпидемиологические нормы. Это было бы безответственно. Но я хочу точно знать, насколько это опасная ситуация для наших детей. Нами собрано уже более 5000 подписей президенту России против дистанта, и наш главный вопрос – почему нет официальной статистики по детям, болеющим коронавирусом? Мы столкнулись с очевидной несуразностью – детям сейчас не запрещено ходить в садик, но для этих же детей запрещено ходить в учреждения дополнительного образования. Если в семье несколько детей, то младший ходит в детский сад или началку, а средний и старший – сидят дома, о каких логичных мерах мы можем говорить? Мы хотим обоснованных поступков, которые основаны на правдивых фактах. Призываю всех задуматься и принять взвешенное решение о будущем наших детей. Наше будущее – в наших руках», – резюмировала Гориславцева.



Депутат Евгений Ступин также обратил внимание на абсурд и алогичность действий столичных властей:



«Весной зараженных было меньше, но власти ввели полный дистант. Сейчас же его сделали только начиная с 6 классов. Почему? Потому что они боятся нашего возмущения. Дистант уже пошел в регионы, он наступает на нас и наших детей. При работающем метро, электричках, ресторанах, барах, кафе, при общем рабочем режиме… кто-нибудь вам объяснял, насколько сильно школы влияют на распространение коронавируса? Кому-то объяснили, насколько дистант сократит количество больных?



Мы с коллегой встречались с руководителем ДОгМ Молотковым, спрашивали его: вы проводили исследование о влиянии дистанта на психику и физическое здоровье школьников? «Нет», - таков был его ответ. Такая вот имитация борьбы с коронавирусом… Плюс к этому им нужно убрать детей из социальных учреждений, разрушить их и отдать под коммерческую и жилую застройку. У нас даже во время ковида закрываются поликлиники, и то же самое будет с образованием. Ведь этот процесс курирует вице-премьер Голикова, ранее занимавшаяся «оптимизацией» медицины. Очевидно, что они хотят все коммерцилизировать. Наша с вами задача – не допустить этого».



Лидер «Родителей Москвы» Илона Пенькова обратила внимание родителей на простейший способ борьбы:



«Мне пишут письма дети: нас заставляют читать стихи с завязанными глазами и делать пучок на голове, чтобы было видно, что у нас нет в ушах наушников. Это просто ужас – давайте еще руки и ноги свяжем детям. У нас сайт mos.ru заявляет, что дистант проходит успешно, но при этом моя почта просто ломится от ошибок, найденных в заданиях МЭШ. В какой-то момент платформы становятся платными – и ребенку выскакивает уведомление, что задание можно выполнить бесплатно только до определенного времени. Я не понимаю, зачем вы регистрируетесь на этих платформах и участвуете в процессе? Чтобы система разрушилась, из нее нужно выйти – вот и все».



Родительский активист Наталья Гайдукова обратило внимание на полное отсутствие в инфополе честной информации о безопасности электронного дистанта:



«Американские эксперты весной провели мультицентровые исследования по дистанционному обучению во многих штатах, и в итоге Washington Post, New York Times, Wall Street Journal и другие местные авторитетные издания вышли с материалами о том, что «дистанционное обучение принесло плохие результаты», «к сентябрю школьники показали результаты хуже, чем если бы они оставались в классных комнатах». Аналогичное исследование в России провело НИИ гигиены и здоровья детей при Минздраве, оно показало такие же печальные результаты, но официальные власти и СМИ полностью игнорируют этот единственный в стране опрос 30 тыс. учеников, аналогов которого у нас нет».



Участники мероприятия также вспомнили, что 27 октября директор европейского регионального бюро ВОЗ (на этот рупор глобалистов наши власти равняются, когда им выгодно) Ханс Клюге назвал закрытие школ «неэффективной мерой» и призвал всех руководителей европейских стран не делать подобного, поскольку этот шаг не дает никакого значимого результата в борьбе с заболеванием, вспомнили участники мероприятия.



Участник движения «Родители Москвы» нашел еще одно логичное объяснение введению дистанта:



«Есть (в столице) такой район – Левобережный, в нем построили жилой комплекс – 5800 квартир. И там всего лишь два садика по 120 мест. Школы нет в принципе. Я предполагаю, что власти просто возьмут и скажут: «Ребята, вот вам школа в Новой Москве. Не нравится? Идите на дистант! Вот к чему они нас готовят: к телемедицине, к дистанту, чтобы качество образования ухудшалось, чтобы можно было создавать классы по 100, 500, 1000 человек, которые будут удаленно обслуживаться одним учителем. Я уверен, что мы попали в самое сердце этой поганой идеи. Мы поймали журналистов «России 1» на откровенном вранье по итогам интервью, которое они взяли у наших активистов. Так что пожалуйста, следите внимательно за повесткой».



По поводу использования дистанта для «оптимизации» образования – действительно, очень верное замечание. Накануне СМИ сообщили, что в Петербурге почти готов проект виртуальной образовательной среды (ВОС), который заявлен не много не мало как «прототип будущего дистанционного образования для всей страны» . Суть в том, что создается единый городской центр управления дистантом, якобы позволяющий «решить технические, организационные проблемы на местах и повысить качество обучения». Выглядеть он будет примерно вот так:









Как видим, с появлением таких ЦУО (условный центр управления образования, по аналогии с ЦУП, на который он внешне очень похож) форсайтщики решат главную «организационную проблему» - они полностью избавятся от соцучреждений в виде школ, а также от бумажных учебников, от ручек и карандашей, от содержания «дорогостоящих и устаревших» учителей, наконец! Один «тьютор-навигатор» на 1000 или даже 10000 человек – и полный порядок. Тем более, что власти прямо заявляют – таким образом они намерены «компенсировать нехватку педагогов». Ну все правильно – тех, кто старше 65 лет, уже благополучно отправили в утиль, а теперь можно подключать студентов старших курсов педвузов – они-то уже сами целиком погрязли в цифре.



«На дистанте в средней и старшей школе останутся только основные предметы, по которым проводится аттестация. Пение, физкультуру или ИЗО в онлайн-формат не уложили. В расписании дистанционного образования предполагается по четыре урока в день», – радостно сообщает нам вице-губернатор Ирина Потехина.



В самом деле, зачем детям творческое и физическое развитие? Ну не уложилось оно в формат дистанта, как говорится, не вписалось в рынок. Четыре урока в день – это очевидно для соблюдения нового проекта санитарных правил об организации обучения в учреждениях, о которых «Катюша» рассказывала (http://katyusha.org/view?id=15392). Там предусмотрено не более 4 часов в день перед любым ЖК-монитором (компьютером, телевизором, ноутбуком) для ребенка – так что вполне можно уложиться. Да, это конечно не 7 школьных уроков, но зачем так много, достаточно базовых компетенций по аттестационным предметам, верно?



Осознав масштабы уготованных нам изменений, вернемся к проекту наказа избирателей мундепам по итогам собрания. В нем поставлено немало правильных вопросов, так что цитируем:



«При отсутствии весомого научного обоснования требуем отменить введенный для детей 6-11 классов дистанционный формат обучения, возобновить работу всех учреждений дополнительного образования для детей и подростков. Как законные представители наших детей мы выбрали для них очную форму обучения, как участники образовательного процесса мы не давали согласие на участие наших детей в цифровых экспериментах. Вместе с тем ДОгМ в соцсетях публично заявляет, что дистанционная форма обучения с удаленным контактом учителя и учеников является очной формой обучения. Мы категорически против этого возражаем.



Неясным остается и ряд вопросов касательно внедрения в цифровую среду г. Москвы проекта МЭШ – в частности, по каким причинам МЭШ использует программный продукт, разработанный компанией Microsoft, сколько стоило ее размещение и интеграция в МЭШ, имеют ли размещаемые на платформе МЭШ презентационные и тестовые материалы надлежащее разрешение на использование Минпросветом в рамках ФГОСов. Какая сумма была потрачена из бюджета Москвы за последние три года на создание и развитие платформы МЭШ?



Просим депутатов Мосгордумы направить мэру Москвы и главсанврачу столицы требование о раскрытии официальных данных о количестве детей возрастной группы 11-18 лет, инфицированных коронавирусом с марта по октябрь 2020 г., в абсолютных показателях. Также обратиться в департамент здравоохранения Москвы с целью проведения полноценного исследования влияния системы дистанционного обучения на физическое и психическое здоровье детей и подростков и ознакомления широкой родительской общественности с его результатами».





Инициативная группа «Родителей России» решила пойти по другому пути, принципиально отказавшись от письменных обращений к властям, сборов подписей под петициями и т.д. Они организовали акцию солидарного протеста: родители вышли на пикеты в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Самаре, Екатеринбурге, Новокузнецке, Нижнем Новгороде, Красноярске, Туле, Симферополе, Новосибирске и многих других городах.





























Приводим наиболее интересные комментарии граждан из разных регионов по поводу причин их протеста (оригинальное видео акции размещено на «Сталинград ТВ», видео РИА Катюша будет опубликовано чуть позже в наших группах). Имена ораторов остались за кадром, так что просто будем указывать их родные города:



Екатеринбург: «Я понимаю, что это всерьез и надолго. По факту моя дочь не смогла ответить ни на один вопрос из пройденного на дистанте, к тому же – у нее сильно упало зрение».



Новокузнецк: «Против наших детей совершается преступление. Это диверсия – мы все идем в цифровой концлагерь, и наши дети станут рабами. Но мы люди, а не цифры. Мы должны вернуть себе очное образование, на которое имеем полное право».



Новосибирск: «Дорогие учителя, хватит бояться всех: директора, коронавируса, районных властей… хватит молчать! Если вы и далее будете молчать, вы скоро просто станете не нужны. Детей будет обучать ИИ и несколько тьюторов, не имеющих права вмешиваться в образовательный процесс».

«Нас ждет разделение на касты – по сути это чистый неофеодализм и крепостное право. Странно, что народ не выходит против – хотя бы постоять с плакатом. Ведь если не будет протеста, скоро нас окончательно дожмут…»



Тюмень: «Внедрение ЦОС продолжается несмотря на огромный вред ребенку, учитель продолжает отдаляться от ребенка. Это невозможно и не педагогично. Вы не должны соглашаться на удаленное обучение, каждый из нас имеет право на отказ».



Москва: «Наши власти просто хотят получить поколение неучей, которыми легко управлять. И почему они все переводят наших детей на американскую платформу Microsoft Teams? Где гарантии защиты персональных данных наших детей?»

«У многих детей сейчас развивается цифровой аутизм, они не способны адаптироваться в социуме, адекватно общаться. Их буквально выдавливают за компьютеры, а в будущем они не смогут завести нормальную семью, стать полноценными членами общества. Под прикрытием вируса нас просто обманывают. У них планы до 2030 года оцифровать все и вся».

«Очень странно, что у нас сейчас закрыта секция дзюдо в школе олимпийского резерва, закрыта музыкальная школа, но при этом работают платные секции, и танцуют, и рисуют платно – все отлично. Я уже давно слышу, что хотят наше образование сделать платным. Просто 10 лет назад в это не очень верилось. А сейчас уже понятно, особенно под предлогом этого коронавируса – все хотят провернуть так, чтобы образование у наших детей практически отсутствовало. Я не могу позволить водить всех детей на платные секции, поэтому призываю всех родителей вставать против выстраиваемой системы».

«У нас из школ в одночасье исчезли советские учебники – как будто пришли фашисты и все их сожгли. Нынешние учебники, которые нам отгружают взяточники – по ним просто невозможно заниматься. Это настоящее вредительское производство. И дети в разных школах по разным программам уже к 3-4 классу имеют совершенно разный объем знаний. Нам стали навязывать платную внеурочку для поступления в хорошие школы. Сегодня нет некоммерческих нормальных детских лагерей, и дети из небогатых семей вынуждены летом задыхаться в этой Москве. Про ЕГЭ мы тоже промолчали – а теперь мы видим, что детей на ЕГЭ обнюхивают овчарки, девочек строго просят не одевать юбки, а только брюки… Это вообще что такое? Если вы воспринимаете детей как бандитов, асоциальных личностей… мы не отдадим вам наших детей!»



Корреспондент «Катюши» также пообщался с родителями, вышедшими на протесты против навязываемого без внятных причин дистанта в Москве. Лариса и Нона, дети которых ходят в школы 1375 и 1514, крайне возмущены беспределом руководства школ и ДОгМ.













«Я против принудительного дистанционного образования. Каждая семья уникальна, у всех разные жилищные условия, состав семьи, занятость родителей, уровень здоровья и мировоззрение, в конце концов. Только родители могут учесть все факторы и выбрать форму обучения для своего ребенка. Дистанционное образование – это не очное обучение. Мы это увидели еще весной, когда дети пострадали от дистанционки. Когда мы проверили зрение, оказалось, что оно ухудшилось у обоих наших детей. В доме у нас один компьютер, поэтому приходилось пользоваться смартфоном. А еще у нас шумный малыш, папа работал в квартире – и все это превратилось в сумасшедший дом.



Мы – существа социальные. Психически здоровому человеку для хорошего самочувствия нужны друзья, нужен круг общения, поддержка от других людей. Ребенку для обучения нужно не только дать знания – надо, чтобы он смог их взять. Для этого ребенок должен быть привязан к своему учителю. Дистант подразумевает, что ребенок будет сидеть перед компьютером. А как будет развиваться его речь? Как он будет аргументировать свою позицию, рассуждать, слушать чужое мнение, задавать вопросы? Как ему развить критическое мышление, если не будет диалогов, споров? И что делать с письмом? Когда человек пишет, его мозг работает гораздо активнее, а если ребенок только нажимает на кнопки – это, скорее всего, тормозит развитие. Не знаю, как мы потом будем смотреть в глаза детям, если лишим их здоровья и нормального развития. Я против дистанционки», – заявила Лариса.



Мама Елена, лидер инициативной группы родителей школы №74 (держит цифру «4» на фото), также возмущена происходящим:



«Школа 74 против дистанционной формы обучения. У нас 9 и 11 классы – в конце года сдавать экзамены. На выходе детям будет очень тяжело давать образование, которое они получили на удаленной форме обучения. Кроме того, наша школа заполнена наполовину. Из 550 посадочных мест – 220 учеников. Так что имеются другие варианты решения проблемы – например, обучение в две смены, что позволило бы разгрузить школу по часам.









Почему бы школе не вернуть наши деньги за подушевое финансирование, чтобы отправить наших детей в частные школы – в лицей к тому же Грефу? Заметьте, все частные школы, колледжи работают, не переходят на дистант. А 11 классу вообще очень сложно учиться на дистанте – тем более, электронная система постоянно дает сбои, что очень снижает качество образования. Все это просто эксперимент над нашими детьми.

Также мы очень обеспокоены электронным контролем – к чему все это приведет? Мы против сбора информации о наших детях, касающихся их состояния здоровья, успеваемости, против передачи этих сведений третьим лицам», - пояснила позицию родителей Елена.



В этой ситуации можно только полностью поддержать просыпающихся родителей, называющих вещи своими именами и не желающих мириться с уничтожением последних островков человеческой государственной социальной системы, строившейся в нашей стране веками – пока за дело не взялись «реформаторы-оптимизаторы». Вместе с тем, не может не тревожить пассивность бОльшей часть родителей России, особенно – мужчин. В условиях, когда над нашими детьми ставят опасный эксперимент, когда над ними откровенно издеваются, превращая в болванчиков, давящих кнопки перед экранами, спать уже просто недопустимо.



А тем временем форсайтщики продолжают гнуть свою линию по демонтажу элементов традиционной школы – буквально накануне смотрящий по оцифровке РФ при президенте Дмитрий Песков заявил, что выдавать дипломы на всю жизнь после окончания вуза – это «абсурдно» . С чувством полноправного хозяина «нашего» образования Песков предложил ввести срок годности для дипломов для постоянного получения «новых компетенций». Замена дипломов персональными образовательными траекториями – давняя мечта трансгуманистов, которую продвигал еще 2-3 года назад экс-глава ДОгМ Исаак Калина . Дело в том, что в мире управляемого хаоса, куда тащат нас Песков сотоварищи, не должно быть никаких фундаментальных основ, никакой авторитетной академической науки, зато в нем будет приветствоваться двоемыслие, разрушение «стереотипов» и крайняя гибкость мышления в соответствии с моментом. Иными словами – лояльность «людей одной кнопки» «людеардерам» (лексика того же Пескова). Так что, уважаемые родители, самоорганизация – наше все. Нам с вами просто необходимо переходить в наступление, принуждая подонков - «реформаторов» образования - оправдываться и отвечать за эксперименты над нашими детьми



РИА Катюша