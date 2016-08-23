Мать подбросила новорожденную девочку и оставила душераздирающую записку

Бабушка пришла к своему погребу и только откинула крышку, как вдруг услышала писк, подумала: «Котенок». Огляделась, под забором сверток. Глянула и ахнула, - «подкидыш!». И нашла в одеялке записку, от каждого слова в которой просто перевернулось сердце:

«Простите. Но мне некуда с ней идти. Она очень спокойная, здоровая девочка. Родилась 12 августа. Прививки сделаны. Это самое страшное в моей жизни. Я вернусь обязательно, я заберу ее. Но пока я ничего не могу сделать. Мы уже ночевали в подъезде…».

Фото: kp.ru

Девочку женщина отнесла в Дом ребенка. Сотрудники были в шоке. Ведь там, где нашли малышку настоящая помойка, деревья, высокая трава, крышки подвалов. Это излюбленное местечко местных бродяг. Сразу позвонили в «скорую», полицию. Пока ехали врачи, сами осмотрели «подкидыша», взвесили, покормили. В одеяльце нашли также сверток с упаковкой памперсов и влажными салфетками.

- Внешне девочка здорова, ее вес 3160, число сердечных сокращений в норме, температура нормальная, - говорит Татьяна Кучерявая, заведующая отделением специализированного Дома ребенка №3. – Ни синяков, ни травм, ни царапин. Не знаю уж, сколько она пролежала, но на ней было многомуравьев. И даже пятнышки были на теле от укусов. Совершенно спокойный ребенок. Даже немного срыгивала, видимо, мама ее покормила незадолго до этого. Но она высосала еще 40 граммов смеси. Судя по состоянию пупа, девочка появилась на свет в роддоме. Но не думаю, что 12 числа, как указано в записке. Внешней ей не три дня, а неделя. Возможно, мама запутывала следы.

Маму малышки сейчас ищут. Возможно, она была недалеко, пока дочурку нашли, ждала, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Возможно, где-то подглядывала из-за угла, чтобы не увидели. Но, несмотря на все ухищрения, ей не удалось остаться незамеченной. Судя по словам местных жителей, женщина долго не решалась оставить девочку одну. И это была не какая-то запутавшаяся в жизненных перипетиях девчонка лет 17, а именно женщина лет 35 на вид.

Полицейские и те, кто сейчас заботятся о девочке, просят женщину откликнуться. Безысходных ситуаций не бывает, ей обязательно помогут, и не только те службы, которые должны это делать, но и простые люди.