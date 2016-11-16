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Когда должен заговорить ребенок?

Когда должен заговорить ребенок?

«После трёх заговорит!» - чаще всего отвечают родители самим себе, на вопрос: «почему мой малыш не говорит?». При этом не обращают внимание на развитие речи малыша в более раннем возрасте. Пока не появились первые слова, определить уровень развития речи ребёнка маме очень сложно. Однако, следует обратить внимание на некоторые вещи:

  1. Как проявляется активность гуления ребёнка (1-6 мес);
  2. Отзывается ли ребёнок на громкие звуки или шумы;
  3. Реагирует ли ребёнок на своё имя;
  4. Время появления первых слов;
  5. Активность органов артикуляции: подвижность языка, губ, хорошо ли малыш пережёвывает пищу, не присутствует ли обильное слюноотделение (не во время еды);
  6. Понимает ли ребёнок обращённую к нему речь;
  7. Активность ребёнка.

Если вы заметили у своего ребёнка какие-либо признаки, которые вас насторожили- следует обратиться к специалисту для диагностики уровня развития речи.

Очень важно обнаружить у ребёнка те или иные нарушения в речевом развитии, и чем раньше, тем лучше. Если вовремя помочь малышу, используя все способы развития и активизации речи, то эти серьёзные проблемы можно успешно решить и предотвратить.
Очень часто причиной задержки развития речи у детей является дефицит внимания.

У ребёнка первого года жизни ведущая форма деятельности - эмоционально-положительное общение со взрослыми. Только на его основе развиваются голосовые реакции, их интонационная окрашенность, коммуникационно-познавательный комплекс, который имеет решающее значение в дальнейшем психическом развитии ребёнка.

У ребёнка второго года жизни ведущей формой деятельности, стимулирующей его речевое развитие, являетсяпредметно-действенное общение со взрослыми. Только в процессе выполнения совместно со взрослым простейших предметных действий, ребёнок усваивает основное назначение предметов, у него формируется пассивный и активный словари знаний, он начинает использовать формы речевого общения.

С трёх лет жизни ведущей формой деятельности становится игра, в процессе которой происходит интенсивное развитие речи.

И на последок хочется сказать, родители, будьте внимательны к своему ребенку, повсеместно следите за его развитием и при любых задержках или отклонениях обращайтесь к специалистам, при любых ваших подозрениях на отклонения. Не надо бояться лишний раз проконсультироваться, «перестраховаться», чтобы быть уверенными, что все в порядке. Помните: ваша речь – образец для подражания, ведь формирование речи происходит прежде всего в постоянном общении со взрослыми.

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