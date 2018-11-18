Первая любовь - это судьба или злой рок?

Первая любовь - всегда не вечна, она просто как мостик к настоящим чувствам.

- Здравствуйте, дети! - Зоя Геннадьевна вошла в класс к новоиспеченным пятиклашкам. С первой парты на неё смотрел он... Зоя Геннадьевна даже отпрянула назад, думая, что ошиблась. Нет, не классом - временем. По инерции, взяв журнал, она дрожащими пальцами разыскала знакомую до боли фамилию. Новости СМИ2

Его сын. Денис… Максимович. "Бывает же такое!"- пронеслось в голове, - "Да что это со мной!"- она взяла себя в руки и начала урок...

* * *

...Пятый класс. После младшей школы как будто перешагнули какой-то рубеж - раз, и сразу повзрослели. Всё было в диковинку: новые учителя, новые кабинеты. Классный руководитель посадил к Зое новенького, Максима. Тихого, умного мальчика. Он ей сразу понравился.

Как-то на уроке математики Зоя не могла решить задачу, и сидела очень задумчивая и грустная.

- Помочь?- Максим дотронулся до её руки.

- Давай, - Зоя покраснела. Она всегда краснела, когда стеснялась. Хотя это было редко. Зоя себя стеснительной не считала. У неё были и друзья-мальчики, но такое чувство было впервые. Она не могла посмотреть Максиму в глаза.

Он помог ей решить задачу. Потом она ему - по русскому языку. Так они стали друзьями. Нет, больше. В школу оба летели, ожидая начала уроков. Учиться стали лучше, помогая друг другу. У них за партой была своя жизнь. Даже не хотелось, чтобы заканчивались уроки. Это были какие-то особые отношения, нежные, трепетные. От каждого случайного прикосновения начинало колотиться сердце. Максим заботливо относился к Зое, всегда смело защищал, если вдруг кто-то наезжал на неё. Вне школы они не виделись.

На восьмое марта и двадцать третье февраля они втайне от всех дарили друг другу маленькие подарки. Зоя хранила их в своей любимой шкатулочке. Каждое лето они расставались - кто уезжал в лагерь, кто в деревню. А каждое первое сентября было долгожданной встречей. Они приходили, садились за свою парту, и школьная любовь продолжалась.

Был один момент, который надолго остался в памяти. Как-то к уроку литературы, классе в шестом, Максим выучил стихотворение К.Симонова из учебника старшего класса "Жди меня и я вернусь". Выйдя к доске, он, не отрывая взгляда от Зои, очень хорошо продекламировал стих. Для неё это было объяснением в любви! Она сидела вся красная, даже уши горели. Но тоже не отрывала от Максима взгляд. Происходил какой-то обмен энергиями на расстоянии.

Это сейчас Зоя Геннадьевна понимала, что это стихотворение о военных годах, входящее в программу по литературе для девятого класса. Но тогда, в шестом, это было чем-то очень интимным, и в то же время возвышенным. Она знала, что Максим выучил эти строки именно для нее. Она уже мысленно пообещала ждать сколько угодно, настолько сильным было чувство этой первой любви.

В десятом классе первого сентября Максим вдруг пересел за другую парту. Для Зои это стало просто предательством с его стороны. В последние годы учёбы Максим стал развязанным, эдаким темпераментным хулиганом. Съехал по учёбе. Задевал других девочек - тех, которые обладали женскими формами, красились то и дело и говорили на переменках только о шмотках. Зоя тоже старалась выглядеть красиво, но макияж на уроках был для неё табу. Одевалась вполне прилично, не вычурно - не подчёркивала фигуру, обычные юбочки до колен. Да и подчёркивать-то было нечего: Зоя как назло не становилась похожей на женщину, так и оставалась худенькой девочкой-подростком с выпирающими ключицами и угловатыми коленками.

Так два последних года в школе Зоя мучительно любила и ждала, когда же, наконец, её Максим поймёт, что она - его судьба. Но он так и не понял. После школы Максим уехал поступать в институт в другой город. А от одноклассников она узнала, что он как-то рано женился и обзавелся ребёнком. Зоя много читала, что первая любовь - всегда не вечна, она просто как мостик к настоящим чувствам. Так, постепенно яркие эмоции поугасли, и она поставила твёрдую точку.

Окончив институт, Зоя вышла замуж. Вскоре развелась, так и не успев родить детей. Переехала в родной город и устроилась на работу в свою же школу преподавать литературу. Ну, никак она не могла предполагать, что могут всколыхнуться давние чувства.

* * *

Зоя Геннадьевна сидела после уроков в классе, проверяла тетради. "Надо же, как Дениска похож на отца, именно таким был Максим в пятом классе", - она в который раз возвращалась к проверке домашних заданий, но никак не могла сосредоточиться.

"Надо бросать все эти глупости, сама себе придумала принца, а у него вон жена и сын. Пора Зойка, тебе замуж", - кивнула сама себе Зоя Геннадьевна и решила сегодня же развеяться от детских воспоминаний. Благо их историк, Сергей Николаевич, давно предлагал Зое дружбу. Заходил каждый день в класс, наверняка сегодня тоже не пропустит. И она приняла ухаживания Сергея Николаевича.

* * *

На уроках в пятом классе Зоя Геннадьевна нет-нет, да и вглядывалась в Денискины черты, находя всё больше сходства. Тот, как ей показалось, тоже иногда слишком внимательно смотрит на неё.

Она не выделяла его среди всех - относилась, как ко всем ученикам. Но чувствовала, что Денис сам стремится привлечь ее внимание. Мальчик хорошо готовится к урокам, всегда старается поучаствовать в дискуссии, поддерживает порядок в классе в её отсутствие, вобщем, всячески помогает. Зоя Геннадьевна это списывала на хорошие гены и стремление к учёбе.

Однажды писали сочинение на тему профессий: нужно было описать профессию папы или мамы. Денис описал в своём сочинении любимую учительницу. Зою Геннадьевну. Она посмотрела записи в журнале: "мать... домохозяйка". Подумала, что нечего было мальчику рассказать о маме, вот и описал её - не стала заострять внимания.

На общем родительском собрании они наконец-то встретились - Зоя и Максим. Обычные вопросы, обычные ответы. Она хвалила сына за успеваемость, он предложил чисто по-дружески зайти в кафе на чашечку кофе. Там он разоткровенничался, что развелся с женой, что сын остался с ним, и в последнее время очень изменился, не слушается, не учит уроки, только литературу. Вот он и пришёл на собрание, чтобы попросить её повлиять на Дениса.

- Хорошо, я поговорю с ним, - кивнула Зоя.

- А ты изменилась, - глядя прямо в глаза, сказал Максим, - похорошела.

Зоя почувствовала, как начинает краснеть.

- Спасибо, я пойду, - она привстала, чтобы уйти.

- Нет, пожалуйста, подожди, - он дотронулся до руки, - прости меня.

- За что?- Зоя вскинула брови.

- Я ведь для тебя тогда выучил "Жди меня и я вернусь...". Помнишь? Я ведь любил тебя. Такая сильная первая любовь. Только глупый был, поэтому и вышло всё так. Прости меня.

- Да, мы тогда были ещё детьми, я тоже любила тебя, - Зое было тяжело признаваться в любви в прошедшем времени. Хотя у любви ведь нет прошедшего времени.

- Давай попробуем начать всё сначала?

- Слишком поздно.

- Да-да, я всё понимаю, у тебя, наверно, отношения. Ну, хоть приходи к нам в гости, Дениска будет рад. Завтра у него день рождения. Помоги ему! Повлияй, а то совсем отбивается от рук. Ведь ты для него авторитет!

- Ну, хорошо, - Зоя с трудом согласилась.

На следующий день Зою Геннадьевну встречали отец и сын. Даже непонятно, кто из них больше обрадовался её приходу.

- Хорошо, что вы папина одноклассница, приходите теперь к нам в гости, - суетился с тортом Денис, - это мы с папой пекли.

Он просто сиял. Так Зоя стала приходить к ним чаще, забыв про своего историка. Первая любовь оживала, только теперь она грозилась превратиться во что-то серьёзное. Однажды Денис ночевал у друга, оставшись после тренировки. Зоя и Максим были одни. Он говорил, как улучшилось поведение сына, успеваемость, как Денис к ней хорошо относится. И как сам Максим любит Зою. И всё случилось... Утром Максим сделал Зое предложение. Они оба были на вершине счастья, которое упустили когда-то в юности. Даже забыли про Дениску.

- Папа, я пришёл!- он открыл дверь в комнату и опешил, - Папа?! - глаза у мальчика округлились, и заблестела слеза. Он резко развернулся и стремглав направился к выходу.

- Я тебе всё объясню! - Максим, торопливо одеваясь, поспешил за сыном, успев его схватить за куртку в прихожей.

- Как ты мог, папа?! Ведь это я её люблю!!! – глаза были полны слёз. Денис вырвался и ушёл, хлопнув дверью.

Зоя и Максим остолбенело смотрели друг на друга.

- Видимо, любовь к тебе в нашем роду передаётся по наследству,- попытался пошутить он.

- Надо с ним серьёзно поговорить, - предложила Зоя.

...Но все их попытки оказались тщетны - Денис никак не шёл на контакт. Максим и Зоя больше не встречались. На уроках Денис отвечал сухо и жестко. Так длилось до лета. Максим обращался к психологам, но ничего не помогало - слишком сильна была рана, нанесенная душе ребенка. Зое Геннадьевне перед каникулами удалось поговорить с Денисом. Вернее, говорила только она, а он молча слушал. Зоя Геннадьевна рассказала всю историю с самого начала: всю первую любовь Зои и Максима, все эмоции, что испытывали они тогда, всю трагедию чувств. Денис ничего не ответил, а через неделю уехал в лагерь.

Вскоре позвонил Максим и попросил Зою поехать с ним на родительский день, как будто Денис очень просил. Зоя согласилась.

Денис был необычно радостен, возбужден. Зоя и Максим уже облегченно вздохнули: слава богу, забывает. Начался концерт. Дети с воодушевлением пели, танцевали, читали стихи. Вышел на сцену Денис. С первых строчек его выступления Зоя и Максим в тревоге схватились за руки: "Жди меня и я вернусь...". Они, оцепенев, смотрели на Дениса. "Злой рок", - пронеслось в мозгу у побелевшей Зои. Максим тоже не мог вымолвить ни слова. Они-то думали, что у ребёнка всё прошло. Закончив чтение, Денис радостный подбежал к ним и спросил:

- Ну, как? Думаете, она будет меня ждать?

- К-кто? - дрожащим голосом выдавил Максим.

- Вика, кто же ещё! Ведь Зоя Геннадьевна тебя дождалась!

- Конечно, будет, - Максим неожиданно рассмеялся, обняв сына и Зою,- меня же дождалась! - У Зои текли слёзы. Максим поцеловал её в щёку.

- Ой, да ну вас, как дети малые, мне пора, - он вырвался из их объятий, - Ви-и-ка! - уже бежал он к какой-то худышке с огромными бантами.

А Максим и Зоя так и сидели, обнявшись и вытирая слёзы, не обращая внимания на озирающихся зрителей.