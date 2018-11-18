Хочу сам! Или еще о детской самостоятельности

Когда я слышу слова о самостоятельности детей, то всегда вспоминаю свою знакомую. В детстве она решала за своего сынишку трудные задачи, потом писала доклады, в институте – готовила рефераты и упрашивала коллег сделать контрольные работы. Новости СМИ2

Любящая мамочка постоянно приговаривает, что он у нее такой беспомощный, сам ничего не сможет! И при этом, в качестве великого (чуть ли не единственного) достоинства превозносит то, что ее давно уже взрослый сын такой домашний, покладистый и послушный.

Вспоминаются и упреки с осуждением в свой адрес, когда я обмолвилась, что моя первоклассница-дочь сама пошла в поликлинику на прием к врачу, потому что простудилась. Как «пример для подражания» коллегой мне было сказано, что он своего выпускника-сына провожает даже на занятия к репетиторам. А ведь мы живем в маленьком и тихом городке, а не в шумном мегаполисе, где маленькому ребенку можно и заблудиться.

«Я сам!» - эти слова малыши начинают говорить одними из первых. И это понятно – им так все интересно в этом мире, и все хочется попробовать сделать самостоятельно. Но вот посмотрите: нетерпеливо ожидая, пока ребенок сам оденется, родители выхватывают штанишки, курточку и быстро его одевают, да еще приговаривают, что малыш – копуша. Или быстренько зашнуровывают ботиночки, не давая ему самому, наконец, завершить эту увлекательную работу.

Понятно, у взрослых на это уходят считанные минутки, а для малыша серьезное дело. Точно также, маме проще покормить ребенка с ложечки, чтобы потом не отмывать стол, полы и самого ребенка, впоследствии решить задачку или написать сочинение, чтобы не тратить времени на долгие объяснения, да и успеть посмотреть телевизор.

А что потом? Потом или так и придется делать все самим, или же ругать ребенка, который без мамы с папой сам не в состоянии ничего сделать. Да еще горевать, что вот у всех дети самостоятельные, а вам не повезло, - ваши такие неприспособленные и беспомощные!

Но ведь существует простой закон воспитания самостоятельного человека: никогда не надо делать за ребенка то, что он способен сделать сам. Да, это может доставить ребенку неудобства, даже неприятности, стрессы, когда долго что-то не получается, а вам - стоить большего количества времени, сил и терпения, но как иначе научить детей справляться со своими проблемами самостоятельно?

А если их упорно оберегать от любых сложностей, вырастут люди, которые недостаточно верят в себя и любой ценой избегают риска и любых сложностей. Как правило, таким детям особенно тяжело приходится с первых школьных дней, когда появляются сложности, а рядом нет заботливых папы с мамой.

В конечном итоге, все мы хотим вырастить приспособленных к трудностям, не боящихся жизни и умеющих принимать самостоятельные решения людей. Поэтому начинать готовить и учить самостоятельности нужно буквально с младенчества. Ради будущего ваших детей не делайте за них лишнего!

Понятно, такой подход к воспитанию увеличит затраты времени, но, подумайте сами, на чем вы пытаетесь выгадать лишние свободные минутки? А, кроме того, неужели не интересно посмотреть на старания малыша, которые учится делать первые, простые, но очень важные дела: одеваться, правильно есть, убирать игрушки и пр.?!

Но вот ваш малыш, попытавшись застегнуть пуговицы на рубашке, приходит в отчаяние и начинает злиться, кричать и кусать свою непослушную одежду. Действительно, чтобы застегнуть одну пуговицу, нужны сотни тонких моторных навыков, просто мы, взрослые, об этом давно забыли. Поэтому не нужно считать малыша беспомощным, думать, что у него ничего не получится! Напротив, похвалите его, скажите, что он такой умелый, что все делает правильно! Это ободрит ребенка и он будет стараться и радоваться своим успехам.

Ребенок постарше, пытаясь казаться беспомощным, не желая рисковать принять какое-то решение, спрашивает у вас, что ему делать. Не спешите отвечать, лучше сами задайте встречный вопрос: «А как ты сам думаешь?» В обсуждении и получится верное решение, причем, не исключено, что ваш ребенок предложит его самостоятельно.

Такие маленькие шаги на пути к взрослению, к самостоятельности и уверенности в себе, очень важны для становления характера маленького человека, для его будущего. И задача родителей – не делать за него эти самые шаги, а быть рядом, учить, помогать, направлять, поощрять. Да-да, не забывайте каждый раз, когда ваш сынишка или дочка сделает что-то самостоятельно, оценить то, что у него получилось - или хотя бы его старания. Не жалейте добрых слов и похвалы, когда дети их действительно заслужили. Это повышает их самооценку и убеждает детей в том, что родители любят их. А, кроме того, повышают интерес и вызывают желание сделать что-то еще.

«Я сам!»- хорошие слова! Это здорово, когда ваш ребенок часто повторяет их. Не отбивайте у него охоту быть самостоятельным, будьте мудрыми и терпеливыми!