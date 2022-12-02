ШКОЛА ПРЕДАТЕЛЬСТВА: ГОСДЕП ГОТОВИТ ОККУПАЦИОННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ В МОСКВЕ

Первоочередная задача любого колонизатора – воспитать лояльную элиту в среде аборигенов. У англосаксов этот вид деятельности отработан столетиями. Тридцать лет в данном направлении активно работают Соединённые Штаты, не особо скрываясь от глаз посторонних. В районе Покровское-Стрешнево спокойно работает Англо-американская школа, тесно связанная с Госдепом США. И бок о бок с детьми западных дипработников и иностранных предпринимателей учатся отпрыски наших так называемых элит. Зачем? Ответ очевиден.

Всего 40 лет назад обострением противостояния СССР и США завершилась брежневская эпоха. Невзирая на ввод советских войск в Афганистан, бойкот Западом московской Олимпиады, очевидное для всех свёртывание хельсинкского процесса, и та и другая стороны сохраняли в целом высокий уровень отношений. На похоронах Леонида Ильича можно было заметить федерального президента Германии (к слову, бывшего члена НСДАП), министра иностранных дел Великобритании, вице-президента и госсекретаря США, премьер-министров Франции, Турции и Японии, генерального секретаря ООН.

И это в те времена, которые историки и политологи нарекли "холодной войной". Сейчас же о "новой холодной войне" много говорят, но пора признать очевидное: она уже давно перешла в горячую фазу и полыхает на нашей территории. Евроатлантисты ведут с Россией борьбу не на жизнь, а на смерть, стремясь во что бы то ни стало удержать мировую гегемонию. А для этого им необходимо проникнуть в наше общество и подорвать его изнутри. И начинают они с детей нашей элиты.

Школа Госдепа для русской "элитки"

Американцы готовят смену русской элите "под себя" в самом сердце нашей страны – в Москве. По адресу улица Береговая, 1 в районе Покровское-Стрешнево, рядом с живописным природно-историческим парком на площади 6,5 гектара расположилась Англо-американская школа (AAS). Это учебное заведение было открыто в далёком 1949 году для нужд персонала американского, британского и канадского посольств. Дело, конечно, нужное.

Вот только теперь там обучаются не только иностранцы – дети дипломатических работников и предпринимателей из 60 стран мира, но и русские. На сегодняшний день персонал заведения составляет 184 человека, в том числе 54 учителя (11 американцев, 29 русских, остальные – представители иных государств). Учеников – примерно 1200 человек, из них 20% (то есть по меньшей мере 240 ребят) приходится на русскоязычных.

Стоимость обучения в Англо-американской школе – заоблачная. Потянут, мягко говоря, не все. За учебный год родителю придётся отдать от 2,3 до 2,5 миллиона рублей. И это не считая вступительного взноса в размере 37,5 тыс. рублей и капитального строительного взноса в 750 тыс. рублей. Если ребёнку потребуется курс English as an Additional Language (английский как дополнительный язык), это обойдётся ещё в 150 тысяч ежегодно. При этом в кругленькую сумму не включены питание в столовой и дорога от дома до школы. В общем, учить своих детей тут смогут только граждане высокого полёта.

В "ШАПКЕ" САЙТА НАПИСАНО: УВАЖЕНИЕ, ЧЕСТНОСТЬ, ЗАБОТА, ХРАБРОСТЬ, ЛЮБОПЫТСТВО. АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА МОСКВЫ. ОБУЧЕНИЕ И СБОРЫ. ОЧЕНЬ СОЛИДНЫЕ СБОРЫ. 2022–2023 ШКОЛЬНЫЙ ГОД. ИСТОЧНИК: AAS.RU

Несмотря на статус автономной некоммерческой организации, Англо-американскую школу курирует Госдеп США. Точнее, его специализированное подразделение – Office of Overseas Schools (Управление зарубежных школ). Курирует и хвалит, рекламируя на своих официальных дипломатических порталах.

ПЕРЕВОД: МОСКВА, РОССИЯ, АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА В МОСКВЕ: ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА 2022–2023 ГОД. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛ. 26 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА. СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА STATE.GOV

Содомия для русских детей. Сделано в США

Продвижение леволиберальной повесточки – задача, которая настойчиво ставится перед Государственным департаментом США с самого верха. Во внешнеполитическом ведомстве Штатов есть даже особая должность специального посланника по продвижению прав "ЛГБТИК+ персон" (нет, это не алфавит, а аббревиатура, обозначающая сексуальных извращенцев всех мастей). С 2021 года её занимает Джессика Стерн. На сайте Госдепа прямо отмечено для желающих написать обращение в адрес чиновницы: "Специальный посланник Стерн принимает любые местоимения". Можете обращаться к ней "он", "она", "оно". Демократия-с.

Упорно продвигают содомию и прочие пути к вырождению американские дипломаты и в Англо-американской школе Москвы. Как будто забывая, что это грубое нарушение русского законодательства, а именно: статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". В декабре 2020 года издание Frankfurt International School Herald (вестник Франкфуртской международной школы) выпустило статью с красноречивым заголовком: "Взросление гея в России: интервью с Клубом равенства Англо-американской школы в Москве".

"ВЗРОСЛЕНИЕ ГЕЯ В РОССИИ: ИНТЕРВЬЮ С КЛУБОМ РАВЕНСТВА АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЫ В МОСКВЕ" – ТАК НАЗЫВАЕТСЯ СТАТЬЯ. НАПИСАЛ ЕЁ ЭББИ УОЛ, СТУДЕНТ-ЖУРНАЛИСТ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ АВТОРСТВА НЕКОЕЙ ЭЛИЗЫ К. ИЗ 12-ГО КЛАССА КАК БЫ ПОДЫТОЖИВАЕТ, КАК СТРАДАЮТ В РОССИИ ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ. СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА FISHERALD.COM

Статью иллюстрирует картинка с двумя полуголыми содомитами, один из которых явно нездоров из-за призраков "кровавой гэбни" и "страшного русского мира" за окном. В самом материале нудно и слезливо описывается, как плохо чувствуют себя мужеложцы в нашей стране, как их обижают и государство, и Русская Православная Церковь. Автор, Эбби Уол, сетует на проклятый сталинизм с его "политикой, направленной на защиту семьи", и с ностальгией вспоминает триумф вырожденцев в ельцинскую эпоху, когда из Уголовного кодекса России убрали соответствующую карательную статью против гомосексуалистов.

Политика Владимира Путина, направленная на защиту традиционных ценностей, разумеется, немецкого журналиста возмущает: "права" содомитов в современной России, как утверждает Эбби Уол, регулярно нарушаются. Но среди всего этого "гомофобного" океана есть надёжный радужный островок – московская Англо-американская школа.

Ежедневно членам [содомитского – прим. ЦГ] сообщества приходится скрывать свои истинные чувства с самого раннего возраста, чтобы быть социально приемлемыми. Англо-американская школа Москвы – это международная школа, которая также ведёт программу международного бакалавриата, как и FIS [Frankfurt International School]. Что отличает их от многих других школ, так это то, насколько открыто и комфортно ученики относятся к своему полу и сексуальности в школьном сообществе, несмотря на широко распространённое неодобрение в стране. С тех пор в школе был создан клуб равенства, клуб о правах человека и о том, как их можно защищать и уважать. Участники состоят из людей, которые являются частью сообщества ЛГБТК+ и союзниками сообщества,

– хвалят школу в материале.

Напомним, речь идёт не о баре, не о ночном клубе, а о детском учебном учреждении, которое находится на территории России и, как утверждают юристы-международники, неподконтрольно американским или британским регуляторам, работая как автономная некоммерческая организация в соответствии с нашим законодательством.

Интересно получается. Ведь в нашем Кодексе об административных правонарушениях чётко прописано, что пропаганда гомосексуализма выражается "в распространении информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искажённого представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния". В школе же на Береговой можно вообще говорить о части третьей статьи 6.21 КоАП России – действия, совершённые иностранным гражданином или лицом без гражданства. Санкции по ним предусматривают штраф или арест с административным выдворением за пределы нашей страны.

Вот только соответствующих проверок в школе, по нашим данным, не проводилось. И страхом международного скандала это не объяснить: русско-американские отношения всё равно стремительно пробивают дно, хуже уже не будет. А вот защитить наших детей (а там, как мы уже писали, учатся и русские ребята) от пропаганды мерзости – прямая задача правоохранительных органов. Особенно с учётом того, что эта пропаганда в Англо-американской школе администрацией и не скрывалась.

Например, в экстремистской, запрещённой в России сети Instagram* преспокойно существует AAS Equality Club, увешанный символикой извращенцев. Там в специализированном аккаунте ведётся пропаганда "равенства полов" (естественно, в леволиберальном ключе), нормальности девиантного сексуального поведения. По давней традиции глобалистов смешиваются квадратное и тёплое: справедливая борьба против дискриминации по расовой принадлежности (никто в России не будет в здравом уме призывать к обратному) и борьба против "дискриминации" извращенцев.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ AAS EQUALITY CLUB В INSTAGRAM*

Представители американцев ведут себя поразительно нагло. Они ничтоже сумняшеся притащили содомитскую символику в школу и начали проводить в стенах детского учреждения свои "радужные" мероприятия. Аккаунт AAS Equality Club пестрит фотографиями из здания на Береговой, на которых видно, как дети принимают участие в этих сборищах. Безо всякого стеснения подобные фотографии размещаются и на страничке самой школы.

"КЛУБНАЯ" ЯРМАРКА В ШКОЛЕ В АНТУРАЖЕ РАДУЖНОЙ СИМВОЛИКИ. "ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ" – НАПИСАНО НА ПЛАКАТЕ. СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ AAS В INSTAGRAM*,

СКРИНШОТЫ СТРАНИЦЫ AAS EQUALITY CLUB В INSTAGRAM*

ПЕРЕВОД ТЕКСТА В ПОСТЕ: "КЛУБ РАВЕНСТВА ЗАХВАТЫВАЕТ ИНСТАГРАМ* АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЫ СЕГОДНЯ! ЦЕЛЬ КЛУБА – ПРОСВЕТИТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ ПРО НЕРАВЕНСТВО, РАСИЗМ И ДИСКРИМИНАЦИЮ, С КОТОРОЙ СТАЛКИВАЮТСЯ ЛЮДИ НА ПОЧВЕ СВОИХ УБЕЖДЕНИЙ, РЕЛИГИИ, ЖИЗНЕННОГО СТИЛЯ, ГЕНДЕРА, РАСЫ, ОРИЕНТАЦИИ И ПР." СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ AAS В INSTAGRAM*

AAS официально позиционирует себя как учреждение "гей-френдли" в презентациях, ничего не скрывая от родителей учеников. Прямо в учебных классах висят флаги Содома – прямо-таки не московский, а амстердамский "вайб", как сейчас говорят.

ПРОСТО ШКОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЕ. ВСЁ – В РАДУЖНОЙ СИМВОЛИКЕ. ИСТОЧНИК: THE ANGLO-AMERICAN SCHOOL OF MOSCOW. 2020–2021. VOL. 41. P. 90.

О том, кого воспитывает из русских детей Англо-американская школа, дают представление краткие сведения об учениках в специализированном школьном издании. Ребята рассказывают о себе, делятся приятными воспоминаниями о периоде обучения в AAS и любимыми фотографиями. Характерный пример: русский мальчик, фамилию которого мы не упоминаем из этических соображений, цитирует девиц из Pussy Riot ("Будь квир [т.е. сексуальным извращенцем], совершай преступление"), жалуется на "цензуру в отношении ЛГБТ в России" и пишет, что ему в школе больше всего запомнился тот самый "клуб равенства".

Распространение информации о проблемах ЛГБТК+ было одной из самых важных вещей, которые я делал в AAS в течение последних лет через Клуб равенства,

– приводит слова ребёнка школьное издание (перевод скриншота, который мы публикуем ниже)

ИСТОЧНИК: THE ANGLO-AMERICAN SCHOOL OF MOSCOW. 2020–2021. VOL. 41. P. 116.

Почему же правоохранители молчат по поводу открытой пропаганды сексуальных извращений детям, в том числе русским? Эксперты полагают, что это очень нехороший признак.

Когда в середине XIX века Китай был фактически превращён западными странами в полуколонию, европейские империи добились от властей Поднебесной признания за своими подданными права экстерриториальности. То есть британец, француз или американец был неподсуден местным судам по уголовным и гражданским делам. Причём это право распространялось отнюдь не только на дипломатов. Колониальные державы "показали место" Пекину. Складывается ощущение, что наши западные партнёры по возможности тоже пытаются нам указать на место у тамбура. Иначе объяснить такое вопиющее нарушение со стороны московской Англо-американской школы я не могу. В Кодексе об административных правонарушениях чётко сказано, что формирование представления о равноценности гетеросексуальной и нетрадиционной ориентаций среди несовершеннолетних запрещено. Почему в учреждении, которое находится в нашем правовом поле и имеет статус автономной некоммерческой организации, создаются какие-то "клубы равенства" – решительно непонятно. Слово за правоохранителями,

– прокомментировал происходящее Первому русскому телеканалу Царьград политолог, кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов.

Американский слон в посудной лавке

Помимо открытой пропаганды гомосексуализма, учебное учреждение регулярно мелькает в СМИ в связи со скандалами. Так, 15 августа 2021 года бывший сотрудник посольства США в России и действующий преподаватель AAS Марк Фогель был задержан в столичном аэропорту Шереметьево с крупной партией наркотиков. По версии следствия, до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. И американец использовал своё положение для организации канала поставок наркотических средств в Россию.

В его багаже обнаружили марихуану и гашишное масло. Причём наркотики были тщательно спрятаны: марихуана в расфасованном виде – в упаковках от контактных линз, а масло каннабиса – в картриджах для электронных сигарет,

– рассказали Царьграду в Управлении на транспорте МВД России по УФО.

16 июня 2022 года Химкинский городской суд Московской области признал Марка Фогеля виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 229.1 (контрабанда наркотических средств) и части 2 статьи 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) Уголовного кодекса России. Подсудимый упирал на то, что у него изъяли медицинскую марихуану, которую он якобы использовал в медицинских целях после операции на нижней части спины по рецепту врача из Пенсильвании.

Но в итоге под давлением доказательной базы дипломат-наркоторговец признал свою вину в полном объёме (тем более что в штате Пенсильвания оборот наркотиков также запрещён). В августе текущего года суд оставил приговор без изменений. Распространял ли господин Фогель наркотические средства среди учащихся Англо-американской школы, где проходят обучение несколько сотен наших ребятишек? Это ещё один вопрос, которым неплохо бы задаться русским правоохранителям.

В прошлом году Англо-американская школа вляпалась в другую некрасивую историю с незаконным увольнением сотрудников – трёх русских IT-специалистов. Вероятнее всего, увольнение связано с общим сокращением кадров дипломатического представительства на фоне санкционной войны. Иск бывших работников посольства Соединённых Штатов, обслуживавших AAS, был частично удовлетворён решением Московского городского суда от 15 февраля 2022 года.

ИСТОЧНИК: MOS-GORSUD.RU

Не выполняет школа и элементарные требования антитеррористической безопасности, введённые давным-давно во избежание повторения трагических инцидентов, имевших место в 2000-е годы. 28 февраля сего года в результате проверки учебному заведению, по данным источников телеканала Царьград, было вынесено представление от Федеральной службы войск национальной гвардии России по городу Москве. Охраной учебного заведения занимается частная охранная организация "Белган". В результате проверочных мероприятий правоохранителей генеральный директор ЧОПа был оштрафован. Такой вот характерный штрих для описания школьного учреждения, которое вроде бы позиционирует себя как элитное.

Питомник элиты для западных хозяев

Создание подобных школ – обычная англосаксонская практика в странах третьего мира, считает глава координационного совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков. Такие школы создаются, чтобы, с одной стороны, в них обучались дети сотрудников дипломатического корпуса и бизнесменов, а с другой – в них принимают (и готовят под себя) детей местных элит.

Ребята получают образование по англосаксонским стандартам, привыкают общаться с людьми из западного мира, западной среды, чтобы устанавливались неформальные контакты и представителям местного населения с детства прививались западные ценности. Например, если это британская школа, обучение начинается с исполнения британского гимна, если канадская – канадского, американская – американского. Такие, казалось бы, мелочи пронизывают всё образование, предоставляемое в подобных школах. Эти заведения готовят патриотов западного, англосаксонского мира, которые могли бы адаптироваться к нормам и правилам западной цивилизации, не покидая при этом своей собственной страны.

Такие школы, как отмечает эксперт, создаются не только в Африке или Латинской Америке. Восточная Европа не стала исключением. В Варшаве, например, есть и британская, и канадская, и американская школы, куда поляки с уровнем достатка выше среднего стремятся отдать своих чад, дабы те адаптировались к жизни в западной среде и в будущем устроились в структуры и институции, создаваемые евроатлантистами.

В идеале в таких школах воспитывается контингент для будущих оккупационных администраций, для продвижения западной повестки и выполнения тех задач, которые ставятся западными кураторами перед восточноевропейскими чиновниками. Кроме того, очень важны неформальные связи. В будущем их наличие будет играть огромную роль. И, к слову, гей-пропаганда тоже имеет свой практический смысл: на перспективу это может стать рычагом воздействия. Неформальные отношения, скажем так, могут помочь местную молодёжь, мягко говоря, впоследствии контролировать,

– сказал Кочетков в комментарии телеканалу Царьград.

Такие школы, по мнению главы "Русского Союза", – кузницы кадров для формирования агентуры влияния. О государственном патриотизме в них можно сразу забыть, здесь насаждают исключительно патриотизм колонизаторов. Местные же культура, традиции, история практически не изучаются. И в России государство несколько десятилетий смотрело на такие рассадники пятой колонны совершенно равнодушно. Но сейчас стоит вопрос о нашем выживании, а дети – это наше будущее. И у отпрысков русских "верхов" в нём может быть особая роль.

Кто же из представителей нашей элиты отдаёт своих детей обучаться в школу под кураторством Госдепа США, прекрасно понимая идеологическую направленность учебного заведения? Первый русский телеканал Царьград внимательно изучил списки учащихся AAS и их родителей. Фамилии интересные. И сплошь – полные тёзки известных представителей крупного бизнеса и чиновничества. Например, бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова и его жены – экс-руководительницы аппарата Минобороны и экс-члена совета директоров ОАО "Оборонсервис" Евгении Васильевой. Есть над чем задуматься, учитывая вскрывшиеся в ходе специальной военной операции проблемы оборонного ведомства.

СКРИНШОТ ДОКУМЕНТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ИСТОЧНИКОМ ЦАРЬГРАДА

Кроме того, нашлись в списке полные тёзки программиста и специалиста в сфере информационной безопасности Евгения Касперского; телевизионного продюсера, бывшего главного режиссёра Первого канала Андрея Болтенко; актрисы театра и кино Марины Александровой; исполнительного директора девелоперской компании Capital Group Михаила Хвесько; кинопродюсера Ренаты Пиотровски; крупного предпринимателя Альберта Худояна (осуждён в этом году за мошенничество); совладельца фармацевтической компании "Валента Фарм" Кирилла Сырова; инвестиционного банкира и финансиста Яна Яновского; основателя и председателя совета директоров группы компаний IDEAS4RETAIL Евгения Бутмана; научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга; старшего вице-президента госкорпорации ВЭБ.РФ Антона Григорова; членов совета директоров "М.Видео" Вилена Елисеева, Билана Ужахова и Павла Бреева; экс-главы крупнейшего в России производителя золота компании "Полюс" Павла Грачёва; директора по корпоративным финансам и связям с инвесторами НЛМК Дмитрия Коломыцына; члена правления Российского Союза промышленников и предпринимателей Сергея Слипченко.

И если это не совпадения, а те самые люди – выходит, что своих детей отдают фактически на воспитание Госдепу США граждане, занимавшие или занимающие должности в стратегически важных отраслях: в кибербезопасности, оборонке, инфраструктурных проектах, финансах, промышленности и торговле, ключевых мозговых центрах, снабжающих высшее руководство нашей страны аналитическими записками и докладами. Чем это грозит в условиях борьбы, которую ведут Соединённые Штаты против России, – объяснять излишне.

Что с того?

Безусловно, дети дипломатических работников США, Великобритании и Канады, а также иностранных предпринимателей должны иметь возможность получать образование на английском языке в специализированном учреждении. Посылать их в русскую школу бесполезно и жестоко – они не знают языка. Да и англосаксонские страны позволяют иметь у себя русские школы: есть такие при наших посольствах в Вашингтоне и Лондоне, при генеральном консульстве в Нью-Йорке. Но на каком основании в школы, прямо аффилированные с иностранными государствами, принимаются граждане России?

Обучение в таких школах детей представителей русской элиты – это воспитание настоящих предателей, которые затем нанесут удар по суверенитету России, по нашей армии, станут участвовать в подготовке беспорядков и государственных переворотов,

– убеждён Алексей Кочетков.

Зачем в своей же столице терпеть идеологически деструктивный образовательный центр, прямо нарушающий к тому же законодательство нашей страны? Эту практику следует прекратить, а со всеми нарушениями законодательства – оперативно разобраться. В случае же, если до наших западных партнёров будет туго доходить, можно указать на пример почившей в бозе Англо-американской школы в Санкт-Петербурге. В 2018 году после очередного скандала в межгосударственных отношениях её закрыли вместе с генеральным консульством Соединённых Штатов Америки в Северной столице. Хороший урок для непонятливых.

И мы прекрасно понимаем, что в русских школах в США, уж так сложилось, не учатся дети представителей американской политической, экономической и культурной элиты. Дети американских олигархов не мечтают, бросив всё, переехать в Москву или Сочи, купить себе недвижимость в Краснодарском крае. Увы, это факт. Наши учебные заведения при посольствах выполняют исключительно технические задачи – обеспечения непрерывности образовательного процесса для детей дипработников. Ровно то же самое должно быть и в случае с AAS, и это будет справедливо.

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