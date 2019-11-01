Отцовский капитал: На что можно будет потратить деньги

Отцовский капитал может выплачиваться так же, как и материнский – после третьего ребёнка. Снижение рождаемости вынуждает государство думать над дополнительными мерами по поддержке семей и стимулированию демографического роста. Царьград решил разобраться, какова перспектива введения отцовского капитала в России?

Поддержать многодетных отцов и пап-одиночек и подумать над созданием для них отцовского капитала или пенсионных льгот призвал на днях Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. По его мнению, на первое место всегда ставится роль материнства, а труд отцов, которые делят со своими жёнами бремя по воспитанию детей, остаётся при этом незамеченным. Об этом Предстоятель Русской Церкви написал в своей статье на основе выступления на XXIII съезде Всемирного русского народного собора.

Текущий год ознаменован, в частности, обострением в России демографического кризиса – естественная убыль населения прогрессирует. И эта проблема требует от правительства срочных и конкретных решений, а именно: внедрения соответствующих программ, которые позволили бы исправить ситуацию.

О перспективе введения отцовского капитала заговорили не только что. Общественная палата ещё в июле обсуждала перспективу его внедрения.

Мы всё-таки оцениваем последние исследования социологов, которые показывают, что часто инициатором рождения третьего ребёнка во многих случаях выступает отец. И с целью каким-то образом отразить в семейной политике возрастающую роль отца это предложение, мне кажется, заслуживает внимания.

– поделился с Царьградом заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

И действительно, чем больше детей в семье, тем чаще женщина уходит с работы и посвящает себя детям. А мужчине приходится зарабатывать, подрабатывать, и отцовский капитал мог бы стать хорошим подспорьем для многодетной семьи. Мужчине необходимо ощущать, что его многодетное отцовство поощряется государством и обществом в материальном плане.

К слову, в Общественной палате предлагают более широкий целевой перечень использования денежных средств в отцовском капитале, нежели в материнском. Например, дать возможность семье использовать средства на жильё, на образование детей, на развитие семейного дела, фермерского хозяйства, на приобретение автомобиля. Сумма должна быть приравнена к материнскому капиталу, который в 2020 году составит уже 470 241 руб.

Многодетный отец, общественный деятель Роман Худяков в эфире программы «Дежурный по редакции» на телеканале «Царьград» сказал следующее:

Для региона сумма отцовского капитала в 470 тысяч рублей ощутима. Если деньги можно будет потратить на своё дело, то это даст возможность развивать бизнес, создавать рабочие места, оплатить все налоги. Получается, что одной рукой государство помогает семьям, а другой – зарабатывает. Идея очень хорошая.

«Помимо одноразовой поддержки, – продолжил Худяков, – считаю, что многодетным семьям нужно помогать ежемесячно. Однако и государству необходимо понять, почему упала рождаемость. Всё просто. Люди, прежде всего, думают, где они будут жить, находить средства на образование и воспитание ребёнка. И логика большинства понятна: почему мы должны рожать, почему должны поднимать демографию, если государство не оказывает нам помощь?»

В ходе всероссийского опроса, проведённого Общественной палатой, выяснилось, что большинство респондентов считает необходимым использовать отцовский капитал при покупке жилья либо при строительстве или благоустройстве собственного дома. Многие ответили, что потратили бы деньги на высшее профессиональное образование детей и на приобретение автомобиля.

Наше последнее исследование показывает, что 38 процентов семей даже не знают о наличии определённых мер социальной поддержки, – уточнил Сергей Рыбальченко. – А таких мер – большое количество, и очень важно, чтобы каждая семья знала, что потенциальная поддержка существует и они могут ею воспользоваться. Причём есть возможность выбрать самостоятельно те направления, в которых эта поддержка может быть оказана.

По задумке, одним из основных условий получения выплаты должно стать появление всех детей в одном браке.

Почему мы говорим, что этот капитал должен выплачиваться на третьего и последующего детей, рождённых в одной семье? – пояснил Рыбальченко. – Это значит, что прежде всего мы должны поддержать саму устойчивость семьи, поддерживать семейные ценности.

Однако есть и те, кто не столь оптимистично настроен по поводу отцовского капитала. Так, например, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва раскритиковала идею, сказав, что материнский капитал сам по себе уже является семейным. По её мнению, в отдельных выплатах могут нуждаться только отцы-одиночки.

Т. Плетнёва.

Многие журналисты сразу уцепились за фразу Плетнёвой и поспешили вынести в заголовки, что в Госдуме предложение Патриарха Кирилла и Общественной палаты не поддержали.

На самом деле это не так. Инициативу в нижней палате парламента ещё даже не рассматривали и не обсуждали. Пока лишь готовится почва и формируется общественное мнение.

Стоит отметить, что намеренное желание сгустить тучи и собрать трафик на новостях с негативным оттенком лишь вносит ложку дёгтя в хорошее начало. Ну что плохого, если у нас в стране появится ещё одна дополнительная выплата для поддержания многодетных семей и отцов-одиночек? Тем более, что сперва предлагается отработать выплату «отцовского капитала» в качестве эксперимента на Дальнем Востоке – в рамках национальной программы развития региона. Там для реализации проекта потребуется 70–80 млрд рублей в течение пяти лет.

В число пилотных регионов первого этапа есть идея также включить Калининградскую область, Севастополь и Крым. Во вторую волну предполагается подключить демографически депрессивные регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а на завершающем этапе уже все остальные субъекты Федерации.

И в заключение добавим: согласно последнему опросу, проведённому всё той же Общественной палатой, 74 процента респондентов поддерживают введение отцовского капитала.

Примерно половина считает, что размер отцовского капитала должен быть равен размеру федерального материнского капитала, а около 34 процентов опрошенных сказали, что выплаты должны быть в два раза выше. Вот такие результаты. При этом 93 процента принявших участие в опросе – это женщины. Иногда говорят, поддержат ли женщины, не нарушим ли мы права женщин? Женщины поддерживают введение отцовского капитала,

– уточнил зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.