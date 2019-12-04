Почему иногда истерика - это хорошо? 5 причин, о которых мы не подозревали

Вообще-то детская истерика вызывает у родителей страх, бессилие, стыд и еще целый букет не самых приятных эмоций. Что же в ней может быть хорошего? Но на самом деле истерика может быть полезной. Например, вот почему.

Истерика помогает ребенку сбросить напряжение

Во время плача вместе со слезами выделяется кортизол, гормон стресса — ребенок в буквальном смысле избавляется от стресса и эмоционального напряжения.

Истерика показывает, что ребенок вам доверяет

Если вы не пытаетесь сразу же остановить крики и плач, не кричите и не ругаетесь, не угрожаете наказанием, а позволяете истерике пройти все этапы — эта буря довольно быстро пройдет, малыш успокоится. А через некоторое время вы заметите, что и его настроение значительно улучшилось!

Вести себя шумно, капризничать и ныть дети могут себе позволить только рядом с людьми, в чьей безусловной поддержке уверены. Этот парадокс замечают многие: с бабушкой или няней все тихо и спокойно, а стоит лишь появиться маме — малыша будто подменили. Конечно, не подменили, просто именно с мамой можно, наконец, расслабиться, не контролировать эмоции и не пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям приличного поведения, а почувствовать себя в безопасности. Если именно вам чаще всего достаются истерики ребенка (и если они все-таки не происходят по любому поводу) — значит, он доверят вам, может показывать вам свои чувства, даже такие противоречивые, и уверен в вашей стойкости. А ее для проживания детской истерики иногда нужно довольно много!

Истерика улучшает способности ребенка к обучению

Это звучит немного странно, но факт: когда у ребенка долго что-то не получается — например, собрать конструктор или слепить задуманное из пластилина, он из-за этого расстраивается, сердится, злится на себя и на окружающих.

Ребенок понимает, что вы можете сказать «Нет»

Поэтому, конечно, все получается еще хуже. И тут, наконец, происходит взрыв — плач и крики. По мнению Патти Випфлер, американской писательницы и основательницы психологического центра для родителей, когда ребенок не может сконцентрироваться на задаче или правильно услышать задание, возникает эмоциональная проблема, которая блокирует его прогресс. Чтобы продвинуться дальше, надо справиться с разочарованием, снять напряжение и расслабиться, так что истерика как бурное эмоциональное расстройство — часть этого процесса.

Из-за чего чаще всего происходит истерика? Все пошло не так, как хотелось бы малышу, он не получил желаемого, столкнулся с вашим запретом. Это хороший признак, который говорит о том, что понятие границ ребенку знакомо, как и мамины отказы. Границы допустимого и недопустимого поведения помогают детям ориентироваться в том, как устроена жизнь в семье и окружающий их мир, делают его более безопасным и понятным. Иногда нам очень не хочется что-то запрещать или в чем-то отказывать, потому что это повышает риск истерики — и никому не нравится с ней сталкиваться. Но если вы достаточно уверены в том, что справитесь, умеете сопереживать малышу, когда он находится в таком состоянии, готовы сохранять спокойствие — все буде хорошо. Ваше умение сказать «нет» означает для ребенка, что вы не боитесь его эмоций и можете придерживаться правил и договоренностей.

Истерика — это доступное детям выражение эмоций

Чем старше становится ребенок, тем лучше у него будет получаться разбираться в своих эмоциях, называть их, понимать, что с ним происходит, регулировать — с вашей помощью, конечно. Ведь среди взрослых людей совсем не принято падать на пол в супермаркете, рыдать и стучать ногами, и нам доступно не слишком много способов выразить сильные чувства. Но иногда так хочется от души покричать! Так что пока ребенок маленький, и у него совсем мало способов выражать сильные и переполняющего его эмоции, подойдет и истерика. А родитель в это время тоже учится справляться с бурными детскими чувствами, оставаясь при этом спокойным и поддерживающим.