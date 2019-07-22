РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанян
    Сергей Кравцов - министр просвещения, это уже нецензурная брань!«Долго еще терпет...
  • Вячеслав Денисов
    Дурак этот Кравцов! После окончания войны в 1945г., СССР за 35 лет сумел стать сильнейшей державой, с которой считалс...«Долго еще терпет...
  • Татьяна Титова
    Присоединяюсь!«Долго еще терпет...

Глазированный сырок со сгущенным молоком и мятой

 
 
 

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОРЦИИ   

Творог 18%-ный180 г

Сахарная пудра20 г

Сливки 35%-ные120 мл

Ванильный экстракт3 мл

Черный шоколад 70%100 г

Масло какао50 г

Вареное сгущенное молоко15 г

Свежая мятапо вкусу

ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

 
 2 ЧАСА  РАСПЕЧАТАТЬ
  • Фото приготовления рецепта: Глазированный сырок со сгущенным молоком и мятой - шаг 1
    1. Смешать творог, сахарную пудру, сливки и ванильный экстракт.
    При желании протереть через сито для нежной, однородной консистенции.     ИНСТРУМЕНТ   Барабанное сито
  • Фото приготовления рецепта: Глазированный сырок со сгущенным молоком и мятой - шаг 2
    2. Залить в прямоугольные силиконовые формы и заморозить. Чтобы было проще достать сырок из формы, можно заморозить его вместе с палочкой для мороженого.
    ИНСТРУМЕНТ   Ложка для мороженого
  • Фото приготовления рецепта: Глазированный сырок со сгущенным молоком и мятой - шаг 3
    3. Растопить шоколад на водяной бане, таким же образом растопить какао масло и смешать их. Достать замороженную массу из формочек, покрыть глазурью. украсить вареной сгущенкой и листочком мяты. ШПАРГАЛКАКак приготовить шоколадный соус
Ссылка на первоисточник
наверх