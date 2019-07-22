Глазированный сырок со сгущенным молоком и мятой

ИНГРЕДИЕНТЫ
ПОРЦИИ
Творог 18%-ный180 г
Сахарная пудра20 г
Сливки 35%-ные120 мл
Ванильный экстракт3 мл
Черный шоколад 70%100 г
Масло какао50 г
Вареное сгущенное молоко15 г
Свежая мятапо вкусу
ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
2 ЧАСА РАСПЕЧАТАТЬ
- 1. Смешать творог, сахарную пудру, сливки и ванильный экстракт.ИНСТРУМЕНТ Барабанное сито
- 2. Залить в прямоугольные силиконовые формы и заморозить. Чтобы было проще достать сырок из формы, можно заморозить его вместе с палочкой для мороженого.
ИНСТРУМЕНТ Ложка для мороженого
- 3. Растопить шоколад на водяной бане, таким же образом растопить какао масло и смешать их. Достать замороженную массу из формочек, покрыть глазурью. украсить вареной сгущенкой и листочком мяты. ШПАРГАЛКАКак приготовить шоколадный соус
Свежие комментарии