С буквами не шутят. Как не пропустить задержки в развитии речи у ребенка

Сегодня родители всё чаще сталкиваются с тем, что ребёнок долго не начинает говорить или его речь ограничивается несколькими простыми словами. Куда бежать, у кого просить помощи?

Время идёт, а малыш так и не говорит? Пора к специалистам. © / Александра Горбунова / АиФ

Далеко не всегда мам и пап предупреждают, к чему могут привести проблемы с речью. А время уходит, ребёнок растёт, и через какое-то время это скажется на его развитии в целом, на общении с окружающими.

На своём языке

«У нашего старшего сына вообще не было проблем в развитии - говорить начал чуть ли не в год, сразу чисто, потом складывал слова в предложения. Мы и не думали, что придётся искать логопеда для младшего! - рассказывает нижегородка Елена Егорова. - Мальчику три года, он говорит предложениями, но ни слова непонятно! Обратились к частному логопеду, а тот руками разводит - дескать, ребёнок разработал собственный язык, на нём и говорит, к шести годам исправится - разговорится по-русски».

Родители переживают: но ведь в семь лет уже в школу идти, а сын только нормально говорить начнёт! Как он будет общаться со сверстниками, как будет понимать учителя и отвечать на уроках? Вопросов много.

Начнёт ли этот мальчик говорить? В противном случае нормально развивающегося ребёнка придётся отдавать в коррекционную школу. Пока мама и папа ищут хорошего специалиста, который решит их проблему, ребёнок взрослеет. Но говорить разборчивее пока не стал.

Проблема по наследству

«Сын у нас грассирует на французский манер, а звук «л» произносит на польский, - говорит Алла Львова. - В детстве эти огрехи речи, ошибки в произношении не бросались в глаза. В детском саду их стали замечать, с сыном занимался штатный логопед. Когда пошли в первый класс, начали ходить к школьному специалисту. Долго она трудилась над нашей речью, но это так и не помогло. Логопед руками развела - значит, наследственное, от папы».

По словам специалистов, нечёткие «р» и «л» - это самые распространённые проблемы в речи, исправлению они поддаются с большим трудом - у многих так и остаются на всю жизнь.

Сын Аллы Львовой начал говорить очень рано, понятно, предложениями. Мать уверена, что с мелкими дефектами речи хороший специалист должен был справиться:

«Раз не смогли помочь ни дошкольный логопед, ни школьный - значит, нельзя сказать, что в учебных заведениях работают хорошие специалисты. У нас же не было тяжёлого случая. А как быть тем, у кого проблемы серьёзнее?»

Важен результат

Многодетная мама из Нижнего Новгорода Юлия Донцова выбрала частного логопеда.

«Дочь начала говорить достаточно поздно. Путала слоги, правильно повторить не могла. Педиатр тоже заподозрила неладное».

Как потом объяснил логопед, изначально у ребёнка было нарушение фонематического слуха: малышка «неправильно» слышала и соответственно не так повторяла. Из-за нарушений речи слабыми были мимические мышцы и мышцы языка.

В детском саду, куда ходит девочка, нет логопедической группы (их вообще в Нижнем всё меньше). Штатный логопед в поликлинике по месту жительства занимается с детьми с 4 лет. И то, говорят мамочки, приходится очереди ждать месяцами - очень много нуждающихся в помощи. А Юлиной малышке чуть больше трёх лет. Родители не хотели медлить. Тогда подруга посоветовала Юлии обратиться к частному специалисту. Дочь занимается с педагогом около года, раз в неделю по полчаса, одно занятие - 600 руб. Результаты семье заметны.

Поговори со мной

«Многие родители сталкиваются с тем, что речь у ребёнка появляется поздно, при этом она непонятна окружающим, бедна, - говорит Анна Митрофанова, психолог-дефектолог, учитель-логопед. - Чем позже малыш начинает говорить, тем больше возникает проблем в интеллектуальном, социальном и эмоциональном развитии. Задержка развития речи влияет и на становление межличностных отношений. Да, ребёнок может заговорить сам в три года, но чаще встречаются неговорящие дети в 4, 5 и даже в 6 лет».

Дело может быть в особенностях семейного воспитания. Появлению речи не способствует гипоопека - когда ребёнку не с кем разговаривать, ему уделяют мало внимания, не играют с ним. Диаметрально противоположный случай - гиперопека, когда малышу нет необходимости разговаривать - все его желания и так сразу же исполняют взрослые. Бывает, что семейное общение практически отсутствует из-за занятости родителей - дети много времени проводят перед телевизором и компьютером, не общаются со сверстниками; у мамы и папы нет времени или желания читать детям вслух, играть с ними.

Речь порой задерживается из-за нарушения речевого слуха (способности слышать и воспроизводить слова), из-за неразвитой способности правильно говорить, узнавать предметы, а также из-за наличия неврологических заболеваний.

Не способствуют развитию речи нарушения, связанные с переработкой сенсорной информации: здесь кроме зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния специалисты выделяют ещё и чувство движения, и чувство положения тела. Эти два чувства подсознательно работают вместе, посылая сигналы в мозг, который обрабатывает и использует информацию. Если связь нарушена, мозг не может получить достаточно знаний и адекватно ответить.

«Если вовремя не заметить речевых проблем, они могут принять необратимый характер, повлияв на дальнейшее формирование речи и личности ребёнка. Здесь велика роль родителей - они могут заметить проблемы и обратиться к специалистам или же пустят всё на самотёк и будут ждать, «пока сам заговорит», - говорит Анна Митрофанова.