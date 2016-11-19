Вырастить Джобса? Психолог об опасности первых детских заработков

«АиФ-Волгоград» вместе со специалистом разобрался, стоит ли ругать ребенка за желание что-то продать, выяснил, как привить бережное отношение к финансам и узнал у состоявшихся предпринимателей, чем они зарабатывали свои первые «детские» деньги.

«Вчера сын похвастался, что заработал 20 рублей. Когда удивленно спросила, каким образом, то признался, что продал свою игрушку. Как на это реагировать? Хорошо это или плохо?», - в недоумении жалуется мама третьеклассника. С ситуацией, когда у ребенка появляются первые личные деньги, рано или поздно сталкиваются все родители. Но не все, к сожалению, уделяют этому событию должное внимание. Ведь отношение к финансовой стороне жизни, как и к другим ее областям, закладывается в детстве. Как реагировать на такую самостоятельность, «АиФ-Волгоград» попытался разобраться вместе с психологом и состоявшимися предпринимателями.

Стив Джобс Миллиардер. Основатель компании Apple. Состояние на момент смерти (2011 год) - 7 млрд долларов. В 12 лет зарабатывал, собирая устройства вроде компьютеров и диктофонов и затем продавая их.

Торгаш или альтруист?

Стоит за поступками юных бизнесменов жадность, либо же «предпринимательская жилка» дает знать о себе так рано? Чтобы разобраться в этих вопросах, надо понять мотивацию - что движет ребенком.

Вот реальная история. В далекие 1990-е на одной из улиц Волгограда часто можно было встретить ученика начальной школы. Мальчишка каждую субботу тащил за собой раскладной охотничий столик и синий выцветший рюкзак. Здоровался с бабушками, продававшими на рынке яблоки и петрушку. Пробовал семечки и многозначительно рассуждал: «Сегодня пережарила, теть Маш…». Потом раскладывал на свой столик старые книги, журналы и поделки из проволоки и начинал торговать. Бизнес процветал, пока маму не вызвали в школу, после чего юного продавца наказали на месяц. «Зачем я это делал? – говорит тот выросший мальчик, а ныне успешный директор строительной фирмы, предприниматель Денис Шумаев. – Время было тяжелое, хотел помочь родителям».

Мотивация «хотел помочь маме с папой», «не хотел просить у вас денег, собирал на подарок (маме, папе, братику, себе)», «поставил цель накопить на что-то», - это прекрасно и заслуживает уважения, а не беспокойства. Но бывает, увы, и по-другому.

«Я не затратил усилий, я не покупал эту игрушку, но я продал ее и получил легкие деньги!» - это очень опасная мотивация для ребенка. Она может перерасти в обесценивание как труда родителей, как и труда в целом.

«Если ребенок начал что-то продавать и иметь в наличии свои деньги, беспокоиться все же стоит, - считает детский психолог Наталья Перфильева. - Причиной могут послужить школьные проблемы, например, «вытягивание» денег старшими у младших. Второй неприятный факт - когда школьник продает что-то ради самого факта продажи, а не ради имеющейся цели. Получил деньги за ерунду, также на ерунду потратил. В этом случае может появиться чувство доступности денег: «Я не затратил усилий, я не покупал эту игрушку, но я продал и получил легкие деньги!» Это очень опасная мотивация для ребенка, которая может перерасти в обесценивание как труда родителей, так и труда в целом. Забрал без спроса вещь - без спроса продал. А ведь брать без спроса - это воровство».

Бывает, что ребенок продает домашние вещи ради коллекции - фигуркок из «Звездных войн», к примеру. В этом случае психологи советуют объяснить ему принцип обмена с друзьями и знакомыми: «он тебе - мастера Йоду, ты ему - Дарта Вейдера». Организуйте этот процесс, помогите ребенку понять, что есть альтернатива продаже и чистым деньгам.

А можно показать ребенку ценность денег и вещей другим способом.

Посетите с ребенком дом малютки или интернат и подарите детям куклы, мишек, конструкторы. Таким образом он сможет понять ценность доброты, отдачи, милосердия. А вы покажете, для чего на самом деле нужны деньги: не живот свой баловать, а правильно распоряжаться.

«Соберите все ненужные игрушки и договоритесь о визите в дом малютки или интернат, - предлагает Наталья Перфильева. - Посетите его с ребенком и подарите детям кукол, мишек, конструкторы. Таким образом вы покажете ценность доброты, отдачи, милосердия. Поговорите по дороге домой: «А чтобы ты купил на карманные деньги? Конфеты, сладости, кока-колу? Ты сейчас сделал такое доброе дело!» Так вы дадите ребенку понять, для чего на самом деле нужны средства: не живот свой баловать, а правильно распоряжаться».

Честные деньги

Если ребенок продал вещи, на которые не заработал сам - это плохо, поясняет психолог. Но на то и существуют взрослые, чтобы показать, как надо. Объясните ребенку, что если он хочет денег, хочет торговать, то пусть продает что-то, сделанное своими руками.

«Лет в девять я торговал всем, чем мог, - вспоминаетвладелец сети автомастерских в Волгограде Александр Васильев. - Это были 80-е годы, и я продавал…жеваные мной жевательные резинки! Каждую по 2 копейки. И покупали! Потом продавал марки из своей коллекции, которые имели дубликат. А потом мой дед сказал: «Мужик так не зарабатывает, руками своими создай, а потом деньги за это с чистой совестью получи!» И я стал делать обложки для книг при помощи клеенки и утюга, потом еще что-то творил, увлекся радио, продавал запчасти. Как видите, получил хороший урок и кем-то, но стал!»

Определитесь с ребенком, что он умеет: вышивать, шить мягкие игрушки, делать браслеты из резинок и бисера. Помогите установить приемлемую, «детскую» цену - например, в пределах 50 рублей. Если другой ребенок из класса попросит у мамы на браслет, сделанный одноклассником, родитель, вероятно, не откажет. Но пусть покупка происходит дома у ребенка. Это важно, ведь школа - не магазин и не рынок.

Как заработал, так и поел

У ребенка не должно быть «легких денег». Люди, с детства знающие цену деньгам, умеют их честно добывать и грамотно распоряжаться ими в будущем. Сын или дочь хотят новенький смартфон? Пусть зарабатывают, а не клянчат с истериками у родителей.

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Психологи не могут дать однозначного ответа: хорошо это или плохо, когда ваш ребенок торгует. И если он не нарушает моральных норм при заработке - не ворует, делает это честно, - то не мешайте ему, помогите реализоваться. Кто знает, может у вас вырастет Стив Джобс?

Психологи не могут дать однозначного ответа: хорошо это или плохо, если ваш ребенок хочет торговать. Раньше, еще под давлением советских ценностей, такая деятельность однозначно осуждалась обществом. Но сейчас совсем другое время – время денег. И если ребенок не нарушает моральных норм при заработке - не ворует, делает все честно, то не мешайте ему, помогите реализоваться. По возможности привлекайте к работе в своей компании, включите в программу трудоустройства подростков. Кто знает, может у вас вырастет Стив Джобс?