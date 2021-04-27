Глава «Сбера» Герман Греф предложил ввести в школьную программу новый предмет. Это произошло во время его выступления в панельной дискуссии «Будущее образования» на Гайдаровском форуме, проходившем еще в начале года.Сейчас о выступлении главы «Сбера» вспомнил и решил его обсудить на своем YouTube-канале видеоблогер Валерий Ниминущий. Этот деятель культуры возмущался тем, что банкир Греф вмешивается в российское образование.Дискуссия, в которой принял активное участие глава «Сбера», касалась реформирования советской и постсоветской системы образования, чтобы сделать ее более персонифицированной. Таким образом, каждый ученик будет обучаться по своей собственной программе, зависящей от его способностей, предпочтений и талантов.Греф заявил, что перед советской школой стояла цель ликвидации безграмотности, и она ее добилась, сделав уровень образования в СССР одним из самых высоких в мире. Но теперь школа должна решать несколько другие задачи. Сегодня нет такой острой необходимости в «ходячих справочниках», ведь существуют поисковые системы. И ни один человек не способен обладать большим количеством знаний, чем искусственный интеллект. При этом даже самый «продвинутый» компьютер, в отличие от человеческого разума, не способен принимать решения в условиях неопределенности.Но как раз принятию решений в школе и не учат, там нет такого предмета. Более того, такой дисциплины нет даже в высших учебных заведениях, точнее, ее изучают лишь в 5-6 вузах на всю Россию.Греф считает, что предмет «Принятие решений» нужно обязательно включить в российскую школьную программу. Причем его изучение должно начинаться уже в младших классах.Возможно, Греф погорячился, заявив, что неграмотность в России искоренена. И может быть, что реформирование образования должно идти совершенно другим путем. Но при этом вряд ли будет правильным утверждать, что с начальным образованием в России сегодня все в порядке и оно не нуждается в реформах.