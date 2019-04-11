Профстандарт хотите?

Посвятила несколько последних дней внимательному изучению тех нововведений, которые нас ждут уже в текущем году. Остановлюсь на профстандарте педагога. Напомню, что данный документ уже принят, только введение его перенесено на 1 сентября 2019 года. Не позднее 1 января 2020 года все школы должны принять локальные акты о переходе на новый профессиональный стандарт.

Что меняется конкретно для каждого учителя. Здесь есть масса нюансов в зависимости от ступени, на которой работает педагог и предметной области. Как бы многим не хотелось как-нибудь обойтись без этого стандарта, решение уже принято и надо быть готовым к его выполнению. Трудности возникают уже на этапе ознакомления с компетенциями учителя - их очень много. Здесь и предметные знания на высоком уровне, и хорошие знания из смежных предметных областей с целью широкого применения межпредметных связей (я с удивлением узнала из профстандарта, что смежные области для учителя математики не физика и информатика, а химия и биология!).

Затем компетенции в сфере ИКТ-технологий. И это не только умение пользоваться компьютером вместо печатной машинки. Здесь и хорошее владение современными методами поиска информации, понимание сути облачных технологий, узкоспециализированные умения (видео- и звукозапись, анимация и т.д.). Так что навык создания элементарных презентаций уступает место более "продвинутым" умениям.

Далее, умение выстраивать индивидуальные образовательные траектории для обучающихся с учётом их личностных особенностей, склонностей и интересов (включая раннюю профориентацию). Уровень компетенций учителя в части знания физиологии, психологии само собой, этим нас не испугаешь.

Умение решать (а ещё лучше не допускать) конфликтные ситуации с обучающимися, их родителями, другими участниками образовательного процесса. Тоже ничего нового.

Подавляющее большинство компетенций педагога нами и так исполняется в полном объёме - разработка и реализация программ на основе примерных, обучение в соответствии с требованиями ФГОС, анализ и контроль, формирование УУД и пр. И ещё большой список того, что мы делаем уже давно, ещё с институтской скамьи.

А вот кое-что новенькое: " разрабатывать и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде" или "использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании".

Ещё профстандарт закрепляет в качестве основного деятельностный подход. И да, именно на педагога стандарт налагает обязанность по формированию мотивации к учебной деятельности. Вот здесь у меня большой вопрос. Всё-таки мотивация - это не обучающая функция, а воспитательная. Профстандарт, как уверяют разработчики, основан на законе "Об образовании". А в нём, как нам хорошо известно, воспитательная функция с образовательного учреждения снята. По данному закону воспитание - прерогатива родителей обучающихся.

Или вот такое вот: "совместное с учащимися использование иноязычных источников информации"? Я не учитель иностранного языка. У меня вообще с иностранными языками как-то не сложилось ещё со школы. Мне теперь нужно в языковую школу податься? А какой язык изучать? А если ребёнку нужна информация на хинди, а я изучу японский?

Или вот это: "определение совместно с обучающимся, его родителями, другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т.д.) зоны его ближайшего развития, разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы развития"? Фактически профстандарт уводит нас на индивидуализацию обучения, но не говорит, как это сделать, учитывая, что при нагрузке в36 часов и количестве обучающихся в каждом классе это просто физически невозможно.

Описание профстандарта учителя русского языка наводит просто ужас.

Вот в соответствии с данным стандартом теперь будет проводиться и процедура аттестации, которая становится обязательной для всех учителей. Это тестирование на владение своей предметной областью (чего раньше не было), тестирование на знание методики преподавания, психологии и педагогики. Конечно, тем учителям, которые закончили реальные педагогические институты, бояться совершенно нечего. Нас учили так, что ночью разбуди и дай экзамен по психологии, сдадим без запинки. А вот тем, кто пришёл в школы после курсов профессиональной переподготовки, придётся туго. Правда, министерство обещает не увольнять тех, кто не пройдет аттестацию и существенно повысить зарплату тем, кто пройдёт. Но что-то слабо верится. Предполагается, что педагоги, не прошедшие аттестацию, будут направлены на курсы в новые центры повышения квалификации. И дабы оправдать создание этих самых центров, я думаю, в первую волну аттестующихся лучше не попадать, ибо судить будут жёстко. И остаётся открытым вопрос, за чей счёт будет проходить переподготовку учитель?

В-общем, пока вопросов всё ещё больше, чем ответов. Но. Готовиться уже нужно, чтобы встретить любые нововведения во всеоружии.

А Вы уже ознакомились с профстандартом "Учитель"? Какое сложилось впечатление? Комментируйте