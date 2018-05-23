Классная солянка, перед которой невозможно устоять!

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Ингредиенты:
Филе куриное — 200–250 г
Изделия мясные — 350 г
Изделия колбасные — 350 г
Огурец маринованный — 2 шт.
Рассол — 0,5 стак.
Маслины — 0,5 банки
Лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Паста томатная — 1 ст. л.
Чеснок — 1-2 зубчика
Зелень — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец черный — по вкусу
Перец красный — по вкусу
Лимон — 1 шт.
Рис — 0,3 стак.
Картофель — 1–2 шт.
Приготовление:
1. Подготовьте ингредиенты.
2. В кастрюлю налейте чуть больше половины воды, положите филе и поставьте варить минут на 20, не забывая снимать пену.
3. Мясные и колбасные изделия нарежьте соломкой, сосиски — кружочками.
4. Нарежьте соломкой соленые огурцы.
5. Если колбаса жирная, перед закладкой в кастрюлю её можно слегка обжарить.
6. Достаньте мясо и нарежьте его мелкими кусочками. Положите обратно в кастрюлю. Добавьте обжаренную колбасу. В этот момент следует добавить горсть риса или картофель (по желанию).
7. Мелко нарежьте лук и натрите морковь.
8. Выложите лук на сковородку и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте морковь, через пару минут томатную пасту и мелко измельченный чеснок. Обжаривайте в течение примерно 5 минут.
9. Добавьте в солянку огурцы и нарезанные кружочками маслины, вылейте полстакана огуречного рассола.
Можно добавить немного каперсов.
10. Посолите и поперчите по вкусу. Зелень мелко нарежьте и добавьте в солянку. Варите еще минут 5, затем накройте крышкой и дайте "настояться". В тарелку добавьте дольку лимона и ложечку сметаны.
Приятного аппетита!
Автор рецепта: Юрий Ластов
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