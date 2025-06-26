Ингредиенты
Мука ~ 280 г
Яйца - 1 шт.
Масло сливочное - 90 г
Какао-порошок - 1 ст.л.
Сахар - 80 г
Разрыхлитель - 0,3 ч.л.
- 400 кКал
- 1 ч.
- Б: 7.38
- Ж: 16.54
- У: 56.19
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите продукты для приготовления печенья "Зебра".
В миску положите масло. У меня масло нарезанное на кусочки, т.к. недостаточно растаяло.
Всыпьте сахар и добавьте ванилин.
Венчиком взбейте до однородности.
В муку добавьте разрыхлитель и перемешайте.
Примерно половину масляной смеси переложите в другую миску. Муку также разделите примерно пополам. Всыпьте муку в обе миски с масляной смесью.
В одну миску добавьте какао-порошок.
Замесите тесто. По необходимости добавляйте муку. Тесто должно получиться мягким, как пластилин, не прилипать к рукам.
Раскатайте шоколадное тесто в тонкий пласт на подсыпанной мукой доске.
Также раскатайте светлое тесто. Надо постараться, чтобы пласты теста были примерно одинаковыми по размеру. Толщина пластов - 4-5 мм.
Положите шоколадное тесто на светлое.
Сверните оба пласта в плотный рулет.
Острым ножом разрежьте рулет на кусочки шириной до 1 см. Переложите заготовки печенья на противень, застеленный пекарской бумагой.
Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180°С духовке 15-18 минут.
Печенье "Зебра" готово.
В меру сладкое, рассыпчатое, вкусное, довольно симпатичное)) Приятного аппетита!
Дополнения к рецепту
- В тесто для аромата можно добавить корицу.
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