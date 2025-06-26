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Печенье «Зебра»

Вкусное, рассыпчатое печенье для домашнего чаепития.

Ингредиенты

Мука ~ 280 г

Яйца - 1 шт.

Масло сливочное - 90 г

Какао-порошок - 1 ст.л.

Сахар - 80 г

Разрыхлитель - 0,3 ч.л.

  • 400 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 7.38
  • Ж: 16.54
  • У: 56.19

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите продукты для приготовления печенья "Зебра".

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы стало мягким.

 

Фото 1

 

 

В миску положите масло. У меня масло нарезанное на кусочки, т.к. недостаточно растаяло.

 

Фото 2

 

 

Всыпьте сахар и добавьте ванилин.

 

Фото 3

 

 

Венчиком взбейте до однородности.

 

Фото 4

 

 

В муку добавьте разрыхлитель и перемешайте.

 

Фото 5

 

 

Примерно половину масляной смеси переложите в другую миску. Муку также разделите примерно пополам. Всыпьте муку в обе миски с масляной смесью.

 

Фото 6

 

 

В одну миску добавьте какао-порошок.

 

Фото 7

 

 

Замесите тесто. По необходимости добавляйте муку. Тесто должно получиться мягким, как пластилин, не прилипать к рукам.

 

Фото 8

 

 

Раскатайте шоколадное тесто в тонкий пласт на подсыпанной мукой доске.

 

Фото 9

 

 

Также раскатайте светлое тесто. Надо постараться, чтобы пласты теста были примерно одинаковыми по размеру. Толщина пластов - 4-5 мм.

 

Фото 10

 

 

Положите шоколадное тесто на светлое.

 

Фото 11

 

 

Сверните оба пласта в плотный рулет.

 

Фото 12

 

 

Острым ножом разрежьте рулет на кусочки шириной до 1 см. Переложите заготовки печенья на противень, застеленный пекарской бумагой.

 

Фото 13

 

 

Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180°С духовке 15-18 минут.

Но в любом случае ориентируйтесь на свою духовку. Печенье не нужно долго выпекать, чтобы не получилось слишком сухим и твердым.

 

Фото 14

 

 

Печенье "Зебра" готово.

 

Фото 15

 

 

В меру сладкое, рассыпчатое, вкусное, довольно симпатичное)) Приятного аппетита!

 

Фото 16

 

 

Печенье «Зебра», рецепт с фото

Дополнения к рецепту

  • В тесто для аромата можно добавить корицу.
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