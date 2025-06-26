Соберите продукты для приготовления печенья "Зебра".

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы стало мягким.

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В миску положите масло. У меня масло нарезанное на кусочки, т.к. недостаточно растаяло.

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Всыпьте сахар и добавьте ванилин.

Фото 3

Венчиком взбейте до однородности.

Фото 4

В муку добавьте разрыхлитель и перемешайте.

Фото 5

Примерно половину масляной смеси переложите в другую миску. Муку также разделите примерно пополам. Всыпьте муку в обе миски с масляной смесью.

Фото 6

В одну миску добавьте какао-порошок.

Фото 7

Замесите тесто. По необходимости добавляйте муку. Тесто должно получиться мягким, как пластилин, не прилипать к рукам.

Фото 8

Раскатайте шоколадное тесто в тонкий пласт на подсыпанной мукой доске.

Фото 9

Также раскатайте светлое тесто. Надо постараться, чтобы пласты теста были примерно одинаковыми по размеру. Толщина пластов - 4-5 мм.

Фото 10

Положите шоколадное тесто на светлое.

Фото 11

Сверните оба пласта в плотный рулет.

Фото 12

Острым ножом разрежьте рулет на кусочки шириной до 1 см. Переложите заготовки печенья на противень, застеленный пекарской бумагой.

Фото 13

Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180°С духовке 15-18 минут.

Но в любом случае ориентируйтесь на свою духовку. Печенье не нужно долго выпекать, чтобы не получилось слишком сухим и твердым.

Фото 14

Печенье "Зебра" готово.

Фото 15

В меру сладкое, рассыпчатое, вкусное, довольно симпатичное)) Приятного аппетита!