Для детей всех сословий. История Морозовской больницы

До 500 больных детей принимала Морозовская ежедневно. И стационар у неё при открытии был на 340 мест.

Викулович

В 4‑м Добрынинском переулке Москвы есть красивый особняк (д. 1), в пышных лепных украшениях, построенный знаменитым в XIX веке архитектором Михаилом Чичаговым. В 1917 году особняк национализировали, но хозяин его никуда не уехал, «не бросился за рубеж». Скромно разместившись в двух нижних комнатках своего бывшего дома, он встречал посетителей и проводил для них экскурсии, знакомя с любовно собранной им коллекцией старинного фарфора, серебра, гравированных портретов, икон (лучшей в России). Он «с удивительным покорным спокойствием занимался описанием и охранением своего музея».

Это был Морозов Алексей Викулович, благодаря которому в Москве когда-то появилась одна из лучших городских детских больниц — Морозовская. Прекрасный портрет кисти Валентина Серова даёт нам представление об облике этого человека.

В 1898 году Алексей Викулович обратился в Московскую городскую думу с заявлением о пожертвовании 400 тысяч рублей, завещанных его покойным родителем на строительство детской больницы. Приняв пожертвование Морозовых, город поспешно выделил место. В Москве в это время был крайне высокий уровень распространения инфекционных заболеваний среди детей: корь, коклюш, дифтерит... А детей с инфекционными болезнями принимали только в одной городской больнице — Святого Владимира. И предназначено было для этого лишь небольшое количество мест. Самих же детских больниц было тогда всего три: кроме вышеназванной ещё Святой Ольги — на 40 мест и Святой Софьи — на 100. Для города, который в это время испытывал один из самых бурных в своей истории периодов роста и притока людей это была капля в море.

На Конной площади

Решено было строить инфекционную больницу (но с местами для неинфекционных, а также для хирургических больных). Площадь под строительство выделили большую: 9 гектаров, с учётом будущего роста и расширения — по мере поступления средств из городской казны и от благотворителей. (Комитет общественного здравия настоял на строительстве именно крупной больницы, на 340 мест, хотя по имеющимся средствам предполагалось лишь на 150.)

Место определили в начале Мытной улицы, где располагалась Конная площадь. То, что больница должна быть построена именно в Замоскворечье, было условием завещания Викулы Евсеевича Морозова, так же как и доступность медицинской помощи для детей всех сословий.

На карте Москвы Конная площадь выглядела четырёхугольником неправильной формы: там проходили конные ярмарки и... объявлялись судебные приговоры. (Например, приговор первому революционеру-террористу Нечаеву был оглашён именно на Конной.)

Морозовская детская больница в Москве, административный корпус. Фото: Commons.wikimedia.org/ A.Savin

Всё отдельно

Передав городу завещанные родителем деньги, Морозов взял на себя основные хлопоты, связанные с проектированием, строительством и организацией абсолютно нового для города детского медицинского учреждения. Первым делом он отправил в длительную зарубежную командировку «по Европам» лучшего детского хирурга Москвы Тимофея Петровича Краснобаева — знакомиться с последними достижениями, чтобы использовать при создании больницы лучший на то время опыт.

Во избежание переноса инфекции решили остановиться на павильонном типе строительства: для каждой инфекции — отдельный корпус. Причём планировка каждого корпуса предусматривалась такой, чтобы и его в случае необходимости можно было разделить на изолированные друг от друга части. Ведь каждое инфекционное заболевание уже тяжело само по себе, но, если к нему присоединится второе, это осложнит течение болезни.

Поскольку переносчиком инфекции может быть и персонал, в каждом отделении в надстройке второго этажа предполагалось оборудовать жильё для нянь и фельдшериц-надзирательниц только этого корпуса.

Закладка больницы состоялась 26 августа 1900 года. В 1902 году на первом этаже административного корпуса была открыта амбулатория как для инфекционных, так и для неинфекционных больных. Приём был организован так: при входе больных встречали привратник и фельдшерица и, уточнив причину обращения, направляли пациентов либо в главный вход, либо в боковые входы корпуса для инфекционных больных.

Приём в амбулатории вели 3 врача: педиатр, инфекционист и хирург. Имелась операционная, был прививочный противооспенный кабинет с отдельным входом, кроме того, лабораторная комната, библиотека для врачей и аптека для амбулаторных больных. Ежедневно принимали до 500 больных детей.

Первооткрыватели

В 1903 году открыты были первые инфекционные корпуса для больных скарлатиной, дифтерией и со смешанными инфекциями. В 1906 году — ещё 6 лечебных корпусов, жилой для персонала, часовня, все хозяйственные постройки. В итоге был создан целый медицинский городок: 9 корпусов расположились в три ряда. (Несколько павильонов — терапевтического, хирургического корпусов, для «сомнительных больных» и другие здания — были построены по проекту И. А. Иванова-Шица.) Заложили парк, высадили деревья как вокруг корпусов, так и вокруг всей территории.

Крупные клиницисты Б. А. Эгиз, В. А. Колли, Т. П. Краснобаев (памятник ему установлен на территории больницы) вели не только лечебную работу, но и учили молодых специалистов, которые тоже жили при больнице. Врачи занимались научной деятельностью, выпускали руководства по диагностике и лечению тяжелейших инфекционных заболеваний, по детской хирургии.

Многое из того, что здесь осуществлялось, было тогда в России впервые. И на протяжении всей своей дальнейшей истории Морозовская больница продолжала оставаться во многом первооткрывательницей. Уже в советское время здесь было открыто первое в России отделение с мельцеровскими боксами для полной изоляции больных, затем первое специализированное отоларингологическое отделение, первое ревматологическое, первое отделение для больных с туберкулёзным менингитом (и первый такой больной ребёнок был вылечен именно здесь). Уже в 60‑е годы появилось первое в стране отделение для новорождённых с поражением нервной системы, травматологическое и эндокринологическое, гематологическое для больных лейкозом, нейрохирургическое отделения.

Сейчас Морозовская городская детская больница — один из самых крупных стационаров города. И его архитектурное украшение — розовый оазис изящного русского модерна. Блестящий знаток искусства Алексей Викулович Морозов умел выбирать проекты.