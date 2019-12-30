Дурной пример: чего нельзя делать при детях

Все мы знаем, что дети как губки впитывают все, что видят вокруг себя. Это особенно верно, когда дело касается родителей, ведь они являются эталоном для малыша.

Девочка смотрит на маму , которая ходит дома в грязной и заношенной одежде, и решает, что красиво одеваться можно только на праздник, для чужих людей, но не для домашних, и не для себя.

, которая ходит дома в грязной и заношенной одежде, и решает, что красиво одеваться можно только на праздник, для чужих людей, но не для домашних, и не для себя. Мальчик смотрит на папу, который после работы ложится на диван с пивом, и понимает, что стремится в жизни особо ни к чему и не нужно.

Такие невербальные сигналы мы посылаем детям ежедневно. Именно поэтому так важно знать, что именно в нашем поведении может послужить дурным примером.

Что нельзя делать при детях

1. Употреблять вредные для здоровья вещества, продукты

🔻 Каждый адекватный человек понимает, что употребление алкоголя и табака в присутствии детей нежелательно. Однако многие игнорируют этот факт во время праздников и застолий. В итоге, ребенок видит своих подвыпивших родителей. Даже если это случается пару раз в год, это плохо.

ВАЖНО! В подростковом возрасте вам трудно будет объяснить ребенку, почему ему нельзя пить алкоголь, ведь вы же пили - он сам видел.

🔻 Тоже самое касается и употребление в пищу таких вредных для организма продуктов, как чипсы, картошка фри, газированная сладкая вода, пакетированные соки, шоколадные батончики. Если все это периодически появляется на вашем собственном столе, то не удивляйтесь, когда подросший малыш будет сам все это есть.

Вместо полноценных школьных обедов некоторые детки будут покупать "мусорную" еду, ведь она такая вкусная и взрослые ее тоже едят.

2. Употреблять "мусорные" слова

🔻 Здесь речь идёт не только о матерных словах, которых любой интеллигентный человек старается избегать. К сожалению, многие из взрослых грешат употреблением большого количества слов паразитов, от которых следует избавляться.

Такие слова и фразы как "блин", "черт побери", "капец", "короче" и так далее, не только заметно загрязняют нашу речь, но также заметно обедняют ее.

Когда ребенок впервые тащит из детского сада эти слова паразиты и мат, нам кажется это забавным. Но когда подросток употребляет эти же самые слова в разговоре со своими родителями, это уже не кажется смешным. При этом сложно будет ему ставить в укор такое поведение, если вы сам часто грешите подобным.

3. Допускать грубость по отношению к другому родителю

Все мы родом из детства и родительские паттерны пронизывают всю нашу взрослую жизнь. Если ваши родители "разводились" при малейшей ссоре, вам трудно будет сдержаться и не действовать по такому же сценарию в своей собственной семье. Безусловно, это поставит под сомнение будущую счастливую личную жизнь любого ребенка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Грубость между родителями порождает в ребенке неуверенность в завтрашнем дне и в собственных отношениях с папой и мамой.